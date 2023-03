El fuerte cruce entre José Luis Espert y Agustín Rossi en Diputados: de “cobarde” y “caradura” a “nadie me insultó tanto”

escuchar

Agustín Rossi, el flamante jefe de Gabinete, presentó el miércoles su primer informe de gestión en Diputados y mantuvo cruces con diversos referentes opositores. Entre ellos, el diputado por Avanza Libertad José Luis Espert, quién lo tildó de “caradura” y llevó a admitir que nadie lo había insultado tanto en su vida.

Durante los últimos tramos de su discurso, Espert hizo énfasis en el fenómeno inflacionario que experimenta la Argentina y arremetió contra el exdirector de la AFI. “Es ciencia. El mundo ya inventó la cura contra la inflación y usted nos viene hablar del fenómeno multicausal con la cuestión cambiaria y los Precios Justos”, comenzó.

“Precios Justos es justamente lo que no había que hacer, señor jefe de Gabinete. La inflación se cura con remedios monetarios”, insistió y continuó mediante el uso de una chicana: “Es muy fácil. Usted, que es perezoso, le voy a decir como se razona el tema inflacionario: como el mercado de la papa”.

“Cuando sobran papas, ¿qué pasa con el precio de la papa? El precio de la papa cae. Si el precio de la papa cae, la papa compra menos tomates, menos verdura y menos manteca. La papa perdió poder adquisitivo. Cuando sobra dinero, pasa lo mismo. Si sobra dinero, el dinero pierde poder y eso es inflacionario”, explicó.

“¿Tan difícil es que a usted le entre en la cabeza que la inflación es un fenómeno monetario?, ¿tan difícil es?”, le reprochó a Rossi mientras integrantes del bloque de Frente de Todos lo abucheaban. “De esto, usted no dijo ni una sola palabra, de aquello que tortura a los argentinos que no llegan a fin de mes”, acotó.

Fue luego de aquella frase cuando, al darse cuenta de que el jefe de Gabinete no lo estaba mirando, Espert explotó: “Yo lo escuché atentamente y usted ni siquiera tiene la educación de mirarme cuando le hablo. Cobarde… ”. Rossi, sin hacer lugar a la queja del economista, adujo estar viéndolo por una de las pantallas del recinto.

“¡Míreme acá, me tiene acá. No te hagas el canchero. Caradura!”, arremetió una vez más Espert. Y volvió sobre la inflación: “No hablaste nada de la economía. Acá hay que bajar impuestos. ¿Dónde está la gestión del gasto público? La gente no da más de pagar impuestos, de eso no dija nada”.

“¿Y sabe cuál es el problema de la inflación en última instancia? Aquello de lo cual no reniega, que es la sustitución de importaciones. Argentina, si no se vincula al mundo con el comercio, nunca se va a desarrollar. Terminemos con este cuento que es por eso que la Argentina es un país en decadencia”, cerró.

Finalizada la alocución del referente libertario, el jefe de Gabinete tomó el micrófono y respondió a los ataques. “Estuve 10 años acá. Nunca me insultaron tanto como usted. Le quiero decir que tiene un mérito. Si quería sacarse una cucarda, tiene un mérito . Supongo yo será su forma fascistoide de expresarse, digamos. Pero claramente, se lo quiero decir con absoluta claridad”, concluyó Rossi al tiempo que Cecilia Moreau le pedía al diputado abstenerse de hacer comentarios.

Espert amplió las críticas sobre Rossi tras su discurso

Poco después de culminar su participación en el Congreso, el economista liberal habló con LN+ y reprochó una vez más la actitud del funcionario tanto ante su persona como frente a demás legisladores. “Habló 70 minutos. Al menos 50 de ellos los dedicó a fogonear la grieta. Parecía Narnia directamente este hombre”, sostuvo.

Y profundizó: “Encima, hace todo con un estilo canchero, prepotente. Yo me tomo muy en serio mi trabajo. Parecía que Rossi le estaba tomando el pelo a la gente. Por eso reaccioné como reaccioné. Este caradura, como dije antes, vino al recinto solamente a cancherear. No dijo nada”.

En esa línea, Espert desafío a cualquier persona “a encontrar en el discurso del jefe de Gabinete algún concepto o palabra asociada con la inflación”.

“Desconocer el avance que ha hecho la ciencia económica, que tiene medio siglo ya, es la principal razón por la que estamos como estamos. No tengo la menor duda que el objetivo del kirchnerismo es esclavizar al pueblo argentino. Y parte de la esclavización es destruir el poder de comprar de los salarios, jubilaciones y empresas. Lo que quieren ellos es que haya mucha desocupación, toda la posible, para que todos terminemos dependiendo de un plan. Todos terminamos presos”, finalizó.

