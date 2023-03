Qué decía el tuit que Jey Mammon hizo sobre Lucas Benvenuto y que reconoció como verdadero

escuchar

El escándalo de Jey Mammon conmocionó al mundo del espectáculo. El exconductor de La Peña de Morfi (Telefe) fue apartado del programa a raíz de una denuncia que realizó Lucas Benvenuto, en la que aseguró que fue abusado por el presentador televisivo cuando era menor de edad.

Si bien la causa fue cerrada por la Justicia, que entendió que el caso estaba proscripto, Jey Mammon fue suspendido provisionalmente de Telefe. A partir de ahí, y al hurgar en su cuenta de Twitter, varias publicaciones que datan de los años 2011 y 2012 dieron a conocer el vínculo que tuvo con el joven. En esa búsqueda de indicios, se conoció un posteo donde hace referencia a Benvenuto y también a la conductora Julieta Camaño.

En dicha publicación, el humorista y cantante expresó: “Anoche soñé que Julieta Camaño venía a mi casa y se iba. Acto seguido aparecía Lucas, mi ex, y gar... zarpado, ¿por qué soñé esto?”, tuiteó por ese entonces Jey, en un texto que data del 22 de diciembre de 2011.

El tuit al que Jey Mammon se refirió en su último video Twitter: @jeymammon

Este miércoles, Jey Mammon hizo referencia al tuit en un video que publicó en su cuenta de Instagram, donde hizo un descargo de todo lo sucedido. “Dieron por sentado que era él (Benvenuto). Yo podría decir que es otro, pero no, quiero decirles que es él. Yo tuve un vínculo con Lucas, una relación con él”, señaló.

La palabra de Julieta Camaño

Enterados de este suceso, un cronista del programa Intrusos abordó a Camaño, quien se notó confundida por todo el ruido mediático que generó la noticia, aunque se encargó de negar cualquier tipo de vinculación: “La verdad es que no tengo ni idea”. En esa misma línea, ante las consultas, continuó: “El tuit lo vi el fin de semana como lo vieron todos, y bueno, impactada con la noticia y espero que se resuelva pronto”.

Ante la insistencia periodística en conocer más detalles, Julieta se mostró firme en su posición: “No tengo más nada que decir. Vayan a buscar a los protagonistas”. Del otro lado, al indicarle que su figura estuvo expuesta por las palabras de Jey, la conductora se desligó completamente: “Vi un montón de tuits que decían ‘anoche soñé con...’. Un montón de gente y a esos también los pueden ir a buscar”.

Julieta Camaño estalló tras ser mencionada por Jey Mammon en un tweet

Por último, sobre su tipo de relación con el denunciado, Camaño culminó: “Lo conozco, como lo conocen todos en el medio. Esta situación hizo que lo desvincularan de Telefe, de su programa y espero que se resuelva para saber la verdad”.

Qué dijo Jey Mammon en su último descargo

En su cuenta de Instagram, el conductor volvió a aparecer luego de publicar, en primera instancia, su descargo por la denuncia mediática que se lo acusaba de abuso de menores. En esta ocasión, Jey Mammon grabó un video donde niega “rotundamente” una relación con Lucas Benvenuto cuando él, por ese entonces, tenía 14 años y él, 32.

“Estoy atravesando quizás el peor momento de mi vida. Los niveles de angustia que estoy viviendo no los experimenté nunca y lo que estoy sintiendo no sabía que se podía sentir, no sabía que una persona podía atravesar lo que estoy atravesando. Es nuevo para mí”, expresó con un tono de voz quebrado por las lágrimas.

Jey Mammon habló de la denuncia en su contra: "Yo no abusé, lo niego rotundamente"

Y agregó: “Yo no violé, no abusé, no drogué a ninguna persona. Jamás. Nunca en mi vida. Ni lo hice, ni lo haría ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente. Estamos hablando de un nene de 14 años. Esto es lo importante”.

Por último, entre otras frases, completó: “Lo conozco a Lucas. Lo conocí el 25 de abril de 2009. Él dice que me vio en una fiesta ese día y que tenía 14 años. Él en esa fiesta tenía 16. Nos conocimos e intercambiamos algunas palabras. Hay testigos, hay videos. Se puede probar esto que estoy diciendo”.

