El fútbol bifurca otra vez los caminos de Moyano y Barrionuevo

Unidos en el proceso de reunificación de la CGT, pero en veredas enfrentadas en el fútbol. Los caminos de Hugo Moyano y Luis Barrionuevo, dos referentes sindicales de peso, se bifurcan otra vez por el control del Club Atlético Independiente, que es presidido por el jefe camionero desde 2014.

A través de Héctor Maldonado, hombre del riñón de los Moyano tanto en el club como en el gremio, se confirmó que el líder camionero buscará el 19 de diciembre próximo un nuevo mandato al frente de la institución de Avellaneda . Moyano, de 77 años, irá así por su re-reelección. Está acostumbrado a los mandatos eternos: es el número uno del sindicato desde 1986.

Dispuestos a enfrentar al moyanismo en Independiente, se amontonan varias agrupaciones que trabajan contra reloj para consensuar un frente opositor. Uno de los impulsores de esta maniobra es Barrionuevo, que juega en tándem con el empresario del seguro Julio Comparada, que ya presidió el club entre 2005 y 2011.

En las calles de Avellaneda aparecieron recientemente pintadas en las paredes con el lanzamiento de la fórmula Daniel Seoane-Cristian Ritondo. El diputado nacional de Pro integró la comisión directiva de Moyano en el primer mandato y luego se retiró en medio de diferencias. Ritondo no estaría dispuesto a encabezar la lista de la oposición por sus tareas políticas, pero se comprometió a aportar desde un lugar secundario. Del armado también participa Pablo Grindetti, el hijo de Néstor, intendente macrista de Lanús.

Las diferentes facciones opositoras exploraron como alternativa impulsar la candidatura del extenista Gastón Gaudio. Pero no tendría la antigüedad suficiente como socio para postularse como presidente [se precisan 10 años consecutivos y tendría 9, según informaron a LA NACION dos fuentes que conocen la interna del club.

Gastón Gaudio en la tribuna de Independiente, firmando autógrafos Archivo

Pero la oposición está todavía lejos de la unidad. Tiene por delante un mes de plazo para definir las listas. En una de las agrupaciones juega fuerte el empresario Daniel Grinbank. En otra están Daniel Ferro y Juan Torres, que fue segundo durante la presidencia de Héctor Grondona. En otro sector, denominado irónicamente como “grupo champagne”, está el empresario gastronómico Fabio Fernández, extesorero de la primera gestión de los Moyano. Junto con él estaría Carlos Montaña, exfuncionario del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y otro que se alejó de los gremialistas por diferencias en el manejo del club. Montaña se fue del organismo eyectado por la investigación de LA NACION en la que se revelaron sobreprecios en la compra de alimentos.

Héctor Daer y Pablo Moyano avanzan en un acuerdo para liderar la futura CGT

Moyano no se inquieta por estos movimientos de sus opositores y confirmó su candidatura a través de Maldonado. “El candidato del oficialismo va a ser Hugo. Está muy entusiasmado en seguir y dar vuelta la situación del club”, dijo el dirigente en AM 550. No precisó si es que la fórmula será con su hijo Pablo como vicepresidente. Es probable que en la futura lista se lo incluya a Jerónimo, el hijo menor del jefe camionero que ya lanzó una fundación que apadrinó la primera dama Fabiola Yañez.

Como si los movimientos subterráneos por manejar Independiente se desconocieran, Barrionuevo y Pablo Moyano cruzaron saludos personalmente el miércoles último en la CGT. Ese día, la central obrera dio una señal fuerte para concretar su reunificación el 11 de noviembre próximo. En la cúpula es muy probable que estén Héctor Daer, Pablo Moyano y quizás un aliado de Barrionuevo.