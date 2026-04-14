Cuánto cobran de sueldo los camioneros en abril de 2026

Los camioneros de todo el país reciben en abril una actualización salarial, debido al acuerdo celebrado entre el gremio y las empresas del sector, que actualiza los haberes desde marzo hasta agosto de 2026.

Las actualizaciones establecidas en el acuerdo llegan hasta el mes de agosto Hernan Zenteno - La Nacion

La negociación paritaria abarca nuevos valores para el semestre y en abril implica una suba del 1,8% para todas las categorías de trabajadores que realizan tareas de logística.

El acuerdo contempla subas mensuales escalonadas, de acuerdo al siguiente esquema:

2%, en marzo

1,8%, en abril

1,7% en mayo

1,6%, en junio

1,5% en julio

1,5% en agosto

Cuánto cobran los camioneros en abril de 2026

Categoría Monto de abril Chofer de Primera Categoría $984.338,23 Chofer de Segunda Categoría $966.796,94 Chofer de Tercera Categoría $949.237,91 Chofer de grúa h/ 10 T y autoelevadores $1.001.886,88 Chofer de grúa más de 10 y W/ 20 T $1.102.075,57 Chofer de grúa más de 20 y W/35 T $1.146.158,59 Chofer de grúa más de 35 y W/ 45 T $1.192.004,93 Chofer de grúa más de 45 y W/ 55 T $1.239.685,13 Chofer de grúa más de 55 y 70 T $1.301.669,39 Chofer de grúa más de 70 y W/ 90 T $1.366.752,86 Chofer de grúa más de 90 y W/ 1107 $1.435.090,50 Chofer de grúa más de 110 y / 140 T $1.506.845,03 Chofer de grúa más de 140 y W/ 1707 $1.582.187,28 Chofer de grúa más de 170 y h/ 300 T $1.661.296,64 Chofer de grúa más de 300 T $1.794.200,37 Encargado $925.139,02 Recibidor y/o Clasificador de guías $916.314,59 Embaladores. Peones especializados $907.670,61 Recolectores de residuos y limpieza $907.670,61 Peones $899.007,94 Peones generales de Barrido y Limpieza $899.007,94 Ayudantes mayores de 18 años $881.778,61 Operador de Servicios $1.047.374,85 Distribuidor domiciliario $953.313,65 Auxilar Operativo de 1* $981.346,50 Auxilar Operativo de 2* $33.991,45 Chofer de camión blindado $1.058.288,49 Chofer con firma $1.136.577,38 Custodio de unidad blindada $917.526,74 Auxiliar Operativo de 1* $1.352.649,37 Auxiliar Operativo de 2* $942.242,71 Oficial de Primera $1.096.286,82 Oficial completo de taller $1.039.487,47 Oficial $988.284,30 Medio Oficial $933.593,15 Oficial Gomero $988.284,30 Medio Oficial gomero $933.593,15 Lavadores, Engrasadores y Ayudantes de Taller $933.593,15 Administrativo de Primera Categoría $979.546,91 Administrativo de Segunda Categoría $942.242,71 Administrativo de Tercera Categoría $907.670,61 Administrativo de Cuarta Categoría $890.401,48 Maestranza y/o serenos $890.401,48

Los valores establecidos en la grilla corresponden a los salarios básicos a los que hay que adicionarle los conceptos de comida, viático especial, pernoctada, horas extraordinarias por kilometraje recorrido, permanencia fuera de residencia habitual y presencia simple (este ítem es mayor si la zona de cobertura es al sur del Río Colorado), viático por cruce de frontera y viáticos por ingreso y egreso a Tierra del Fuego, choferes de larga distancia, plus vacacional y adicional bitrenes.

Los valores de abril para las distintas categorías de camioneros marcelo-manera-7533

El gremio que comanda Hugo Moyano negoció el acuerdo junto a representantes de la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL), la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC).