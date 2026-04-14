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Cuánto cobran de sueldo los camioneros en abril de 2026

El gremio acordó actualizaciones hasta agosto; cuáles son las cifras para cada categoría de trabajador y cuál es el porcentaje de aumento para los próximos meses

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El monto que cobran en abril los camioneros
El monto que cobran en abril los camioneros Marcelo Manera

Los camioneros de todo el país reciben en abril una actualización salarial, debido al acuerdo celebrado entre el gremio y las empresas del sector, que actualiza los haberes desde marzo hasta agosto de 2026.

Las actualizaciones establecidas en el acuerdo llegan hasta el mes de agosto
Las actualizaciones establecidas en el acuerdo llegan hasta el mes de agostoHernan Zenteno - La Nacion

La negociación paritaria abarca nuevos valores para el semestre y en abril implica una suba del 1,8% para todas las categorías de trabajadores que realizan tareas de logística.

El acuerdo contempla subas mensuales escalonadas, de acuerdo al siguiente esquema:

  • 2%, en marzo
  • 1,8%, en abril
  • 1,7% en mayo
  • 1,6%, en junio
  • 1,5% en julio
  • 1,5% en agosto

Cuánto cobran los camioneros en abril de 2026

CategoríaMonto de abril
Chofer de Primera Categoría
$984.338,23
Chofer de Segunda Categoría
$966.796,94
Chofer de Tercera Categoría
$949.237,91
Chofer de grúa h/ 10 T y autoelevadores
$1.001.886,88
Chofer de grúa más de 10 y W/ 20 T
$1.102.075,57
Chofer de grúa más de 20 y W/35 T
$1.146.158,59
Chofer de grúa más de 35 y W/ 45 T
$1.192.004,93
Chofer de grúa más de 45 y W/ 55 T
$1.239.685,13
Chofer de grúa más de 55 y 70 T
$1.301.669,39
Chofer de grúa más de 70 y W/ 90 T
$1.366.752,86
Chofer de grúa más de 90 y W/ 1107
$1.435.090,50
Chofer de grúa más de 110 y / 140 T
$1.506.845,03
Chofer de grúa más de 140 y W/ 1707
$1.582.187,28
Chofer de grúa más de 170 y h/ 300 T
$1.661.296,64
Chofer de grúa más de 300 T
$1.794.200,37
Encargado
$925.139,02
Recibidor y/o Clasificador de guías
$916.314,59
Embaladores. Peones especializados
$907.670,61
Recolectores de residuos y limpieza
$907.670,61
Peones
$899.007,94
Peones generales de Barrido y Limpieza
$899.007,94
Ayudantes mayores de 18 años
$881.778,61
Operador de Servicios
$1.047.374,85
Distribuidor domiciliario
$953.313,65
Auxilar Operativo de 1*
$981.346,50
Auxilar Operativo de 2*
$33.991,45
Chofer de camión blindado
$1.058.288,49
Chofer con firma
$1.136.577,38
Custodio de unidad blindada
$917.526,74
Auxiliar Operativo de 1*
$1.352.649,37
Auxiliar Operativo de 2*
$942.242,71
Oficial de Primera
$1.096.286,82
Oficial completo de taller
$1.039.487,47
Oficial
$988.284,30
Medio Oficial
$933.593,15
Oficial Gomero
$988.284,30
Medio Oficial gomero
$933.593,15
Lavadores, Engrasadores y Ayudantes de Taller
$933.593,15
Administrativo de Primera Categoría
$979.546,91
Administrativo de Segunda Categoría
$942.242,71
Administrativo de Tercera Categoría
$907.670,61
Administrativo de Cuarta Categoría
$890.401,48
Maestranza y/o serenos
$890.401,48

Los valores establecidos en la grilla corresponden a los salarios básicos a los que hay que adicionarle los conceptos de comida, viático especial, pernoctada, horas extraordinarias por kilometraje recorrido, permanencia fuera de residencia habitual y presencia simple (este ítem es mayor si la zona de cobertura es al sur del Río Colorado), viático por cruce de frontera y viáticos por ingreso y egreso a Tierra del Fuego, choferes de larga distancia, plus vacacional y adicional bitrenes.

Los valores de abril para las distintas categorías de camioneros
Los valores de abril para las distintas categorías de camionerosmarcelo-manera-7533

El gremio que comanda Hugo Moyano negoció el acuerdo junto a representantes de la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL), la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC).

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