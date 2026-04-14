Cuánto cobran de sueldo los camioneros en abril de 2026
El gremio acordó actualizaciones hasta agosto; cuáles son las cifras para cada categoría de trabajador y cuál es el porcentaje de aumento para los próximos meses
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Los camioneros de todo el país reciben en abril una actualización salarial, debido al acuerdo celebrado entre el gremio y las empresas del sector, que actualiza los haberes desde marzo hasta agosto de 2026.
La negociación paritaria abarca nuevos valores para el semestre y en abril implica una suba del 1,8% para todas las categorías de trabajadores que realizan tareas de logística.
El acuerdo contempla subas mensuales escalonadas, de acuerdo al siguiente esquema:
- 2%, en marzo
- 1,8%, en abril
- 1,7% en mayo
- 1,6%, en junio
- 1,5% en julio
- 1,5% en agosto
Cuánto cobran los camioneros en abril de 2026
|Categoría
|Monto de abril
Chofer de Primera Categoría
$984.338,23
Chofer de Segunda Categoría
$966.796,94
Chofer de Tercera Categoría
$949.237,91
Chofer de grúa h/ 10 T y autoelevadores
$1.001.886,88
Chofer de grúa más de 10 y W/ 20 T
$1.102.075,57
Chofer de grúa más de 20 y W/35 T
$1.146.158,59
Chofer de grúa más de 35 y W/ 45 T
$1.192.004,93
Chofer de grúa más de 45 y W/ 55 T
$1.239.685,13
Chofer de grúa más de 55 y 70 T
$1.301.669,39
Chofer de grúa más de 70 y W/ 90 T
$1.366.752,86
Chofer de grúa más de 90 y W/ 1107
$1.435.090,50
Chofer de grúa más de 110 y / 140 T
$1.506.845,03
Chofer de grúa más de 140 y W/ 1707
$1.582.187,28
Chofer de grúa más de 170 y h/ 300 T
$1.661.296,64
Chofer de grúa más de 300 T
$1.794.200,37
Encargado
$925.139,02
Recibidor y/o Clasificador de guías
$916.314,59
Embaladores. Peones especializados
$907.670,61
Recolectores de residuos y limpieza
$907.670,61
Peones
$899.007,94
Peones generales de Barrido y Limpieza
$899.007,94
Ayudantes mayores de 18 años
$881.778,61
Operador de Servicios
$1.047.374,85
Distribuidor domiciliario
$953.313,65
Auxilar Operativo de 1*
$981.346,50
Auxilar Operativo de 2*
$33.991,45
Chofer de camión blindado
$1.058.288,49
Chofer con firma
$1.136.577,38
Custodio de unidad blindada
$917.526,74
Auxiliar Operativo de 1*
$1.352.649,37
Auxiliar Operativo de 2*
$942.242,71
Oficial de Primera
$1.096.286,82
Oficial completo de taller
$1.039.487,47
Oficial
$988.284,30
Medio Oficial
$933.593,15
Oficial Gomero
$988.284,30
Medio Oficial gomero
$933.593,15
Lavadores, Engrasadores y Ayudantes de Taller
$933.593,15
Administrativo de Primera Categoría
$979.546,91
Administrativo de Segunda Categoría
$942.242,71
Administrativo de Tercera Categoría
$907.670,61
Administrativo de Cuarta Categoría
$890.401,48
Maestranza y/o serenos
$890.401,48
Los valores establecidos en la grilla corresponden a los salarios básicos a los que hay que adicionarle los conceptos de comida, viático especial, pernoctada, horas extraordinarias por kilometraje recorrido, permanencia fuera de residencia habitual y presencia simple (este ítem es mayor si la zona de cobertura es al sur del Río Colorado), viático por cruce de frontera y viáticos por ingreso y egreso a Tierra del Fuego, choferes de larga distancia, plus vacacional y adicional bitrenes.
El gremio que comanda Hugo Moyano negoció el acuerdo junto a representantes de la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL), la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC).
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