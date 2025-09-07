Así es “Payaso”, la nueva canción que estrenó Lali Espósito en Vélez

Este sábado Lali Espósito presentó “Payaso”, su nuevo tema, y lo hizo en vivo frente a un estadio de Vélez repleto. Mientras la artista pop enunciaba su letra ante todo el público, la canción también salía al mismo tiempo en las plataformas de música y video. Muchos fanáticos hablan en las redes sociales de una conexión de su letra con la coyuntura política, justo la noche anterior a la jornada electoral de las elecciones legislativas bonaerenses: ¿qué dice la nueva canción de Lali Espósito?

Se trata de una canción pop que, bajo una melodía que recuerda lejanamente a “I Can’t Dance” (2007), de la banda inglesa Genesis, muestra a Lali otra vez en una faceta más politizada. La canción funciona como el último single y cierre conceptual del álbum “No vayas a atender cuando el demonio llama”.

Lali - PAYASO (Official Video) - LaliMusicaVEVO (360p, H264)

A su vez, la letra parecería hacer referencia a una persona altanera que es poco entendible y que está muy alterado. Refiere al “león” en parte de sus estrofas, y algunas de las palabras parecerían hablar de un resultado hipotético de las elecciones de este año: Cuando ya saliste campeón, no importan las medallas/Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas. Estas líneas felicitarían al vencedor del “león”, imagen que hace referencia al presidente Javier Milei.

Sin embargo, Lali aclaró sobre el escenario que el tema fue escrito hace dos años, incluso antes que “Fanático”. La letra sigue de la siguiente manera: “Vas a tener que bailar/hoy sos el show principal/y aunque tu sueño es actuar/te queda grande el disfraz”. Y define con el título: “¡Payaso!”.

Lali Espósito y Javier Milei Archivo

El videoclip, a diferencia de su presentación en vivo, muestra a un payaso con apariencia deprimida y sin pelo; en cambio, en Vélez, en plena veda electoral, el tema de la autora de “Fanático” —otra de sus canciones que haría referencia a Milei— terminó de cantar con la pantalla iluminada con una ilustración de un payaso con una amplia peluca.

La letra completa de “Payaso”: qué dice la nueva canción de Lali Espósito

Lali - PAYASO (Official Video) - LaliMusicaVEVO (360p, H264)

Ay, perdoname, te pisé, no te vi

Estoy ocupada, tengo cosas que hacer

Hablás muy rápido, no sé, no entendí

Estás muy alterado y no te hace bien.

Cuando ya saliste campeón, no importan las medallas

Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas.

Vas a tener que bailar

Hoy sos el show principal

Y aunque tu sueño es actuar

Te queda grande el disfraz.

El truco ese que hiciste yo ya lo vi

Igual se asombran todos, ¿qué voy a hacer?

Te dije que eras bueno ¡uy!, te mentí

Me estás vendiendo humo y se puede ver.

Cuando ya saliste campeón, no importan las medallas

Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas.

Vas a tener que bailar

Hoy sos el show principal

Y aunque tu sueño es actuar

Te queda grande el disfraz.

Sos un payaso, ¡yeah!

Oh, yeah, ¡oh!

¡Payaso!

Vas a tener que bailar

Hoy sos el show principal

Te queda grande el disfraz

¡Payaso!

Vas a tener que bailar

Hoy sos el show principal

Te queda grande el disfraz

¡Payaso!