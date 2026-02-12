La provocación de un diputado libertario que enfureció a Grabois en medio de la sesión

El dirigente social Juan Grabois mantuvo un duro cruce este jueves con el diputado de La Libertad Avanza Álvaro Martínez en plena sesión en la Cámara de Diputados donde el Gobierno busca aprobar un nuevo régimen penal.

El conflicto se originó mientras el legislador de Unión Por La Patria expresaba su opinión sobre las cuestiones de privilegio. Mientras hablaba, Martínez tomó un abanico y lo agitó en medio del recinto, e insinuó ofrecérselo.

El cruce entre Juan Grabois y un diputado libertario

El gesto hizo alusión a imágenes virales de cuentas afines al gobierno que trascendieron este miércoles, cuando una mujer por momentos abanica a Grabois mientras se encontraban parados. Ocurrió durante la protesta por la reforma laboral.

En el recinto, la respuesta de Grabois no se hizo esperar y, entre insultos, calificó al diputado de “bobo” y “tontito”.

“¿Te lo trajiste para hacer el espectáculo? Es medio bobo lo que estás haciendo. Sos medio tontito vos”, manifestó.

Y agregó: “No vamos a ser víctimas de ustedes. Vamos a convertirnos en su peor pesadilla”.

Grabois le paga a alguien para que le tire aire en la marcha, con un abanico lgbt.



Es cine 🍿 pic.twitter.com/7rhzhooObb — Sr_Observador (@Sr_Observador32) February 12, 2026

La tensión persistió en el recinto durante varios segundos hasta que el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, logró restablecer el orden tras reiterados llamados al silencio.

Cruce previo

Al hacer uso de su palabra, Grabois había salido al cruce del diputado de Pro, Martín Ardohain, quien había cuestionado su presencia en la marcha contra la reforma laboral. La jornada terminó con incidentes y un saldo de policías y manifestantes heridos.

“Las diferencias políticas las discutimos acá con argumentos, proyectos, votos, no en la calle alternado el orden público y generado caos. Ayer se vieron a muchas personas tirando bombas y piedras junto a altos dirigentes de la Provincia de Buenos Aires. No podemos naturalizar estos hechos. Tenemos que atacarlos, repudiarlos. No puede ser que un legislador que ha sido elegido por voto popular hoy vaya en contra del sistema democrático (en referencia a Grabois)”.

Juan Grabois

Grabois no tardó en retrucar: “No sé de dónde sacó ‘el primo de Pampita’ que un diputado no puede participar de una manifestación popular. Es lo menos democrático que escuché en mi vida. Si tiene pruebas de instigación a la violencia, que cumpla con su deber de servidor público y haga la denuncia penal”.

Finalmente, concluyó: “Quiero felicitar al pueblo que se movilizó pacíficamente para repudiar esta basura de reforma que intentan aprobar”.