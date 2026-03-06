El gobernador de Mendoza celebró “el crecimiento” del empleo privado con una cifra negativa

MENDOZA.- Un dato estadístico que dejó desconcertados a propios y extraños. Una lectura oficial “inédita” sobre el mercado laboral que generó sorpresa. Es que el gobernador radical, Alfredo Cornejo, hoy alineado a la gestión libertaria, “celebró” un ranking del empleo privado en la Argentina donde la provincia cuyana figura en el top 3. Sin embargo, los números son elocuentes: Mendoza figura con una baja en la creación de trabajo formal, del -0,6%.

De hecho, desde hace más de una década que la tierra del sol y del buen vino no logra repuntar en las mediciones, con una clara “meseta” en la incorporación de ciudadanos al sector registrado. Además, es una de las deudas pendientes, marcada con fuerza por los empresarios, quienes vienen solicitando mayores reducciones impositivas, sobre todo de Ingresos Brutos, para poder activar el mercado y repuntar en la creación de puestos de trabajo, más alla de la realidad de otras provincias, que incluso tienen un alto empleo público. De hecho, existen propuestas en ese sentido de rebaja impositiva que hicieron llegar a las distintas gestiones, en los últimos años, de la mano de la Fundación Mediterránea, tal como contó LA NACIÓN en varias oportunidades.

Se dio a conocer el ranking de variación en el empleo privado registrado y, tras dos años completos de gestión del presidente @JMilei en la Nación y de nuestro gobierno en la Provincia, Mendoza se ubica entre las… pic.twitter.com/WjmYCqhtzG — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) March 6, 2026

De igual, forma en la escena aparecen las diferencias con el gobierno nacional por la coparticipación, la falta de reforma del sistema y las demoras en el envío de fondos a las jurisdicciones. No es casual que el gobernador se refirió a este tema en las últimas horas, durante el Foro de Inversiones que se desarrolla en la provincia, el cual contó con la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo. Cornejo aseguró: “Si Mendoza recibiera la coparticipación per cápita que reciben provincias comparables, podríamos haber bajado los impuestos un 50% adicional”.

En el curioso ranking de empleo que “celebró” Cornejo y se lo atribuyó a la gestión de Milei, Mendoza aparece tercera, en un informe elaborado por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). aunque con números negativos. El dato muestra una variación adversa: entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 Mendoza tuvo un registro del -0.6%.

El mandatario mendocino dio a conocer las cifras estadísticas en su cuenta de la red social X con un cuadro comparativo donde se observa la evolución del empleo registrado en las distintas provincias. En ese podio, Mendoza figura solo por detrás de Neuquén, con un crecimiento del 3,4%, y Río Negro, con una suba del 0,7%; ambas provincias explican el impuso por la actividad energética de Vaca Muerta.

Frente a estos datos que muestran un escenario poco favorable para Mendoza, el gobernador aseguró que la provincia “vuelve a destacarse en el mapa productivo del país”. Es más, ponderó que se ubica “entre las jurisdicciones con mejor desempeño en empleo privado registrado”. Asimismo, pone la información de relevancia frente a lo que pasa en toda la Argentina. “El dato es especialmente valioso porque se da en un contexto nacional muy desafiante, donde la mayoría de las provincias registró caídas, en algunos casos muy pronunciadas, del empleo formal”, justificó Cornejo, asegurando que mientras en la mayor parte del país el empleo registrado se contrae, “en Mendoza se sostiene y fortalece”, haciendo hincapié en la “base productiva y un sector privado dispuesto a seguir empujando el desarrollo”.

En el ranking que posteó Cornejo se puede observar el desempeño de las demás jurisdicciones. Por caso, Córdoba experimenta una caída del -2,4%; Buenos Aires, -3,4%, Chaco, Santa Fe, -5,7%; -8,4%; Misiones -8,8%; y Santa Cruz, en el fondo de la tabla con -16,2%.

Las reacciones en las redes sociales, frente a la llamativa publicación de Cornejo, no se hicieron esperar. Hubo todo tipo de comentarios, incluso de dirigentes políticos y reconocidos especialistas, como el historiador económico Pablo Gerchunoff, quien le preguntó al mandatario: “No entiendo, gobernador. El signo de Mendoza es negativo. O lo estoy leyendo mal?”.

Vale mencionar, por su parte, que en Mendoza la tasa de desocupación viene experimentando una baja, llegando al 5,4%, por debajo del promedio del total urbano nacional, que fue de 6,3%. En tanto, la tasa de empleo en la provincia llegó al 44,7%, mientras que la tasa de actividad se ubicó en el 47,2%.