El gobernador kirchnerista que aspira a quedarse con todos los cargos en juego en noviembre

Santiago del Estero.- Los santiagueños ya saben que tienen diez opciones para las PASO de septiembre, que determinarán los candidatos finales para renovar las 3 bancas de diputados nacionales en juego. Pero el principal interés pasa por las elecciones a gobernador, que serán el mismo día que los comicios nacionales de medio término, donde todo parece indicar que el actual mandatario local, el radical K Gerardo Zamora , accederá a su cuarto mandato y gobernará hasta 2025.

El objetivo del oficialista “Frente Cívico”, que desde 2005 conduce Zamora y que desde ese mismo años gobierna Santiago del Estero, es quedarse con todo: la reelección en la gobernación, colocar la mayor cantidad de diputados provinciales y que las tres bancas a legisladores nacionales en disputa queden para su espacio político . Los nombres elegidos del oficialismo santiagueño como precandidatos para la cámara baja nacional son Silvia Sayago, debutante, y Bernardo Herrera y Marian Luisa Montoto, que van por sus reelecciones.

Todas las fuerzas que competirán realizaron sus presentaciones mediante redes sociales, principalmente Facebook, la que más usuarios tiene en Santiago del Estero. “Sera una campaña distinta, es verdad, pero trataremos de tener presencia en toda la provincia”, aseguran desde la gobernación local, que descartan un “aplastante” triunfo del “zamorismo”.

Desde el inicio del ciclo lectivo que Zamora sale todos los lunes al interior a inaugurar una escuela. Propios y extraños admiten que es una manera de marcar “presencialidad” en un año electoral, pandémico y donde no habrá actos masivos ni caminatas proselitistas por los barrios. Desde la oposición al mandatario santiagueño coinciden que “aun en pandemia hay cosas que no cambiarán”, en referencia al “asistencialismo”, que consiste en la entrega de bolsones de alimentos, colchones y chapas.

La principal fuerza opositora es la del joven Pablo Mirolo, jefe local de Frente Renovador e intendente de La Banda, la segunda ciudad en importancia de la provincia y delfín político de Sergio Massa, quien lanzó su candidatura con fuertes críticas a Zamora. Hace seis años, en la elección de 2015, el “mirolismo” ya le arrebató una banca al “zamorismo”, cuando Mariana Morales fue electa diputada nacional. Fue la primera y última vez que pasó. Mirolo busca repetir esa performance.

Pablo Mirolo, Malena Galmarini y Sergio Massa, junto con Claudia Ledesma y Gerardo Zamora, durante un acto en La Banda DyN

Más atrás aparecen los candidatos de Juntos por el Cambio, que irán a internas entre Marcelo Lugones, de la UCR, y Pérez Carletti, presidente del Pro. El “Frente Patriótico Laborista” es otra de las opciones con el empresario gastronómico Guillermo Suarez Melean y Eduardo Ruiz, exintendente de La Banda, quien años atrás estuvo prófugo y luego se entregó, acusado de abuso sexual, delito que reconoció en un juicio abreviado.

Suarez Melean fue muy crítico de la UCR y del Pro por no poder arribar a un acuerdo y basa su candidatura en extensos videos en donde hasta llegó a decir a los potenciales votantes: “No les voy a dar dos veces esta oportunidad de votarme, incluso no sé si me bajo antes, es ahora o nunca” .

Habrá otras fuerzas que participarán, como la izquierda y el debut con internas de los “libertarios”, que van a dirimir sus candidatos con el espacio del “juarismo”, pero en la previa todo parece concentrarse entre el zamorista Frente Cívico, Pablo Mirolo y quien resulte ganador de la interna en Juntos Por el Cambio.