El pase del año: Eduardo Feinmann, muy cerca de la primera mañana de Radio Mitre

El misterio está pronto a revelarse. Anoche fuentes cercanas a la negociación dijeron a LA NACION que el abogado y periodista Eduardo Feinmann está muy cerca de sellar un acuerdo con Radio Mitre (AM 790) para conducir la primera mañana de la radiofonía argentina. En caso de concretarse sería sin dudas el pase del año y un gran desafío para quien creció de manera sostenida en rating tanto en televisión como en radio durante todo 2021.

El periodista dejaría su lugar en Radio Rivadavia donde conduce desde febrero de 2020 Alguien Tiene Que Decirlo de 9 a 12, y participa también de especiales con los principales conductores de la emisora. En caso de avanzar el cambio de emisora, competirá en la radio de 6 a 9 con Pablo Rossi -hasta este momento convocado y con contrato firmado para conducir la primera mañana en Rivadavia 630 AM. Desde Mitre no quisieron hacer comentarios al respecto.

Por el lado de Alpha Media, empresa a la que pertenece Rivadavia, hay opiniones diversas, mientras algunos dicen que no está todo dicho y que intentarán que el pase no suceda, otros afirman que la decisión ya está tomada. Con su nueva programación Rivadavia tuvo un alza sostenida en 2020 y si bien estaba consolidada en el cuarto lugar, en noviembre dio un salto y desplazó a La Red (AM 910) y Radio 10 (AM 710), respectivamente, ubicándose segunda con un share de 14,49%. Por el lado de Radio Mitre, se mantiene primera aunque sufrió el éxodo de Marcelo Longobardi –su estrella del prime time-, Rossi y también Laura Di Marco quien confirmó su partida.

El 2021 de Feinmann no pudo ser mejor: conduce la segunda mañana con Alguien Tiene Que Decirlo, que llegó a los 17,65% de share y se consolidó este año como uno de los programas de radio que más creció, trabaja con éxito en TV donde lidera a través de la pantalla de LN+ donde tiene un icónico pase con Jony Viale que rompe récords de audiencia, que continuará en 2022. Además, se casó y fue padre de Esmeralda.

Hasta el cierre de esta nota ninguno de los protagonistas de lo que sería el pase del año, se manifestó, más allá de las consultas de este medio

De concretarse esta salida, Rivadavia saldrá a buscar un nuevo conductor para la segunda mañana, mientras se espera como continuará Luis Majul, que dejará la primera mañana para conducir en LN+, también por las mañanas.

La salida de Marcelo Longobardi

Tras la despedida de Marcelo Longobardi de su ciclo Cada Mañana, se siguen viviendo días de reuniones constantes en la AM 790, ya que los tiempos se acortan y se trabaja contrarreloj para definir el futuro de esa franja.

Por lo pronto, mañana viernes conducirá por última vez ese ciclo líder, Willy Kohan y desde el lunes 20 de diciembre al 31 de enero 2022 hará lo propio Jorge Fernández Díaz.

Fernández Díaz, quien ya es conductor de esa emisora -lidera a diario Pensándolo Bien de 20 a 22 y continuará con el ciclo junto a Miguel Wiñazki, Adriana Verón y Marcelo Birmajer- conducirá el hoy exprograma de Marcelo Longobardi de 6 a 10 de la mañana, junto a María Isabel Sánchez, Leandro Buonsante, Rolo Villar y el Dr. Alberto Cormillot -algo que ya realizó en otras oportunidades durante tres semanas en las vacaciones de Longobardi-. De esta manera, el periodista de LA NACION y uno de los articulistas más respetados de la Argentina desembarca en la primera mañana de la AM más escuchada por el verano.

Willy Kohan, quien llevó adelante con mucho profesionalismo el reemplazo, dejará el ciclo el viernes 17 de diciembre, ya que comenzará sus vacaciones, a la espera de lo que será su 2022. Kohan logró mantener el share durante su licencia. Un desafío no menor. La llegada de Feinmann busca darle su propio sello y de ahí que hasta el nombre del programa mantiene la identidad del conductor.