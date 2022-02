El gobernador que tiene mejor imagen en la Argentina confesó que está casi sordo: ”Escucho por un implante coclear”

El gobernador de la provincia de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, quien tiene la mejor imagen de la Argentina entre sus pares, confesó este miércoles que está casi sordo: “Soy hipoacúsico profundo, sordo, hablo y escucho por un implante coclear. Por ahí puedo no escuchar alguna palabra, así que les pido mil disculpas y por ahí le pido repetir la pregunta”.

El funcionario hizo la aclaración apenas comenzó una entrevista que brindó al programa que Eduardo Feinmann conduce en Radio Mitre, a raíz de haber quedado en lo más alto de la tabla de mandatarios provinciales que publicó este mes Consultora Opinión Pública. Detrás de él se ubicaron el gobernador de Salta, Gerardo Morales; el de San Juan, Sergio Uñac; el de Córdoba, Juan Schiaretti; el de Corrientes, Gustavo Valdés; y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. El bonaerense, Axel Kicillof, quedó último entre 24 gobernadores.

El gobernador Oscar Herrera Ahuad es un aliado de la Casa Rosada. Archivo - Archivo

“Fui perdiendo la audición paulatinamente. Quedé sordo profundo cuando asumí como gobernador (en diciembre de 2019), cuando cayó la poca audición que tenía en el oído izquierdo. En el oído derecho estoy en un 20% con audífonos. En diciembre pasado me hice un implante coclear para poder escuchar porque hasta hace dos meses se me hacía imposible una comunicación como esta. El implante se pone en el cráneo, va por debajo de la piel, fijado al hueso, e ingresa al oído medio por unos dispositivo que son donde están los traductores que se enrollan en el caracol y van donde están las células para estimular el medio auditivo. Uno escucha por fuera del pabellón auditivo a través del dispositivo”, detalló quien pertenece a la fuerza provincial Frente Renovador de la Concordia creada en 2003 por Carlos Rovira.

Herrera Ahuad contó que no tiene un diagnóstico certero de porqué perdió la audición: “Hay muchas variables. Cuando era joven era DJ, después corría carreras de karting y tenía motores al lado de mis oídos. Esos ruidos creemos que pueden haber afectado y también el tratamiento casero de mi mamá cuando tenía otitis. Mi mamá me ponía un cucurucho de papel prendido fuego en el oído porque se creía que te sacaba el aire que provocaba el dolor y lo que hacía es romper las membranas del tímpano. Es un tratamiento de campo que se hacía hace más de 40 años. Creemos que todo eso hizo un combo, mas el envejecimiento lógico de uno”.

El gobernador misionero aseguró que le es complicado el día a día porque en el país la discapacidad auditiva todavía no tiene espacio en la vía pública y los organismos públicos y privados. “Cuesta mucho poder sostener reuniones grandes en espacios abiertos, se me hacía muy difícil comunicarme y empecé a aprender lenguaje de señas. El barbijo me complicó muchísimo poder comunicarme por lectura labial. Cuesta mucho cuando vas a algún lugar y preguntas dos veces”, remarcó el médico pediatra de 50 años.

Aun así, fue optimista en que la Argentina mejorará en ese aspecto: “Se va a ir preparando en estos años para incorporar a los sordos y hipoacúsicos profundos, que somos útiles en el trabajo que hacemos todos los días”. Y agregó: “En la Argentina hay un programa muy interesante de implante coclear que hace que los dispositivos auditivos, que son todos importados, puedan ser accesible. Está más destinado a los niños pequeños con hipoacusia profundo o sordera de nacimiento. Uno cuando es más grande es mas sencilla la rehabilitación, pero la cirugía es compleja”.

Oscar Herrera Ahaud, quien antes de ser gobernador fue ministro de Salud y vicegobernador provincial, le restó importancia a la encuesta que lo ubica como el gobernador con “mejor imagen” del país: “No me guio mucho por las encuestas y números. Creo que son resultados de un trabajo de mucha gente, de un espacio político, de un Gobierno que trabaja desde hace mucho tiempo y esos resultados se ven. Pueden sorprender, pero no es un termómetro de la gestión del trabajo. No soy el mejor ni el peor, trato de llevar adelante las políticas públicas necesarias para mi provincia”.

Por último, dijo que apoya el acuerdo del gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por el pago de la deuda externa: “Nosotros lo apoyamos, entendemos que dar certezas de una u otra manera es importante para la gente y los mercados. No puede haber una disociación en las cuestiones de la macroeconomía. Después vamos a trabajar y leer la letra chica, la explicación. No me remito al porqué de la deuda sino a cómo salimos de esto”.