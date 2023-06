El gobernador Valdés espera un triunfo en Corrientes y busca pisar fuerte en la interna nacional de Juntos por el Cambio

escuchar

CORRIENTES.- “El domingo vamos a ganar de forma contundente para mostrarle a todo el país que nuestro modelo de gestión es el ejemplo a seguir”. Lo dijo el gobernador Gustavo Valdés, principal elector en la provincia y responsable directo de una campaña local más bien corta, que cerró el jueves con un multitudinario acto en la Capital, con la presencia de militantes de todas las fuerzas que conforman la alianza, a quienes arengó para ganar y mostrar el camino, sobre todo a los decisores de Juntos por el Cambio.

Valdés no es candidato. Corrientes elige solo legisladores provinciales y municipales, producto del corrimiento de su calendario electoral, a raíz de distintas intervenciones federales. Pero es la cara visible del proyecto local que busca reafirmar sus mayorías parlamentarias. Gobierna con dos tercios en ambas cámaras desde hace cuatro años –en 2021 ganó la reelección con casi el 80% de los votos- y en estos comicios pretende enviar mensajes por fuera de los límites provinciales.

En las últimas semanas, pese a que la provincia desdobla sus elecciones desde 2001, no pudo despegar del todo esta campaña con lo que sucede en torno a la disputa por el próximo inquilinato de Balcarce 50. No pudo porque en este último mes no hubo candidato de Juntos por el Cambio que no haya llegado a la provincia en varias ocasiones. Se especuló con que venían a tentar a Valdés para que sea precandidato a vicepresidente de alguno, hasta que el propio mandatario radical cortó por lo sano y anunció que seguirá gobernando la provincia hasta que termine su mandato, dentro de dos años.

Pero también porque la interna de Pro interpela el método de construcción política de la alianza ECO+Vamos Corrientes, que fue aperturista siempre. Valdés lo puso en estos términos, hace menos de una semana: “Tenemos que abrir Juntos por el Cambio, pero no dos días antes de las elecciones”, en referencia a la votación en Córdoba.

El exgobernador Ricardo Colombi, titular de la UCR y arquitecto del modelo coalicionista que gobierna Corrientes desde hace 22 años, fue mucho más lejos. Dijo que la interna de Juntos por el Cambio parece más “un berrinche de nenes de Recoleta” y que “los responsables son un hombre y una mujer”. Primero no lo dijo, pero luego admitió que hacía referencia a Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

“Como dijo Perón, son unos imberbes”, graficó, en comunicación con Radio Dos. Y añadió: “Desde hace años vengo diciendo que necesitamos una pata peronista. El problema de los cordobeses es de ellos, no del país. Podemos ganar las elecciones, pero después hay que gobernar y para eso se necesita la mayoría en el Congreso”.

Acto de cierre de campaña de Juntos, liderado por el gobernador Gustavo Valdés, en Corrientes

Campaña corta

El contexto nacional fue el marco general de la campaña, que fue corta y en la cual el oficialismo depositó su confianza en la fortaleza del gobernador.

Valdés es visto como garantía de una lista que, si bien tiene nombres nuevos, la encabezan veteranos dirigentes como el tres veces gobernador Colombi, candidato a senador, y el diputado Pedro Cassani, quien preside desde 2009 la Cámara baja provincial).

Tanto el oficialismo como las listas opositoras muestran continuidades y cambios, con la incorporación de cuadros jóvenes y mujeres en paridad. Al respecto, la provincia estrenará dos leyes que fueron impulsadas en el primer mandato de Valdés: el voto joven, optativo entre los 16 y 18 años, y la paridad de género en la integración de las nóminas legislativas.

El padrón reúne a 927.244 electores y no en todos los municipios elegirán concejales. A la convocatoria provincial adhirieron 64 de los 75 municipios. Los 11 restantes votarán concejales en conjunto con las elecciones nacionales de octubre.

Se elegirán este domingo 15 diputados y cinco senadores provinciales, además de 145 concejales. También se votará por 24 constituyentes para redactar o reformar cartas orgánicas en cuatro comunas y para seleccionar defensores vecinales en Goya y en Saladas.

Gustavo Canteros encabeza la lista de candidatos a diputados provinciales por el Frente de Todos en Corrientes

Viejos conocidos

De ganar, el radical Colombi podría estirar su propio récord de permanencia en la gestión del poder político provincial. Si repite su mandato de seis años en el Senado, habrá garantizado una permanencia de 38 años, iniciada en 1991 cuando ganó la intendencia de Mercedes, su ciudad natal.

Así, el oficialismo correntino, liderado por el radicalismo en una alianza con más de 30 partidos, competirá con el Frente de Todos, cuya lista que dejó más heridos que satisfechos. El exinterventor partidario Juan Zabaleta desoyó un reclamo y convalidó la designación de postulantes designados a dedo en Buenos Aires.

Encabezarán las listas Gustavo Canteros, como candidato a diputado, y Celeste Ascúa, postulada al Senado.

El primero de ellos es el único vicegobernador reelegido de la historia de Corrientes. Acompañó a Ricardo Colombi (2013-2017) y a Valdés (2017-2021), pero se retiró hace dos años del frente porque no le permitieron competir por la intendencia de la ciudad capital, que sigue en manos del radical Eduardo Tassano. Canteros es ahora un referente opositor e integra el Consejo de Administración de la Entidad Binacional Yacyretá.

Celeste Ascúa es hermana de Martín Ascúa, intendente reelecto de Paso de los Libres y uno de los hombres que posiblemente sea candidato a gobernador por el PJ en 2025.

Completan la oferta electoral candidatos del Frente Ganemos Corrientes, un desprendimiento del Frente de Todos que aglutinó a dirigentes peronistas de paladar negro. Sus candidatos son Pedro Raimondi, quien intentará llegar al Senado provincial, Alejandro Karlen, actual parlamentario del Mercosur que procurará ser diputado en Corrientes.

El Frente Ganemos Corrientes, un desprendimiento del Frente de Todos postula a Pedro Raimondi para llegar a la Legislatura

Libres del Sur postula a Vicente Ruiz, candidato a senador, y Eva Romero, con intención de ser diputada.

Serán cuatro propuestas, pero en el cuarto oscuro habrá más de 60 boletas, por las listas espejo que permite el sistema electoral correntino.

En la última elección legislativa, en 2019, el gobierno se quedó con 11 de los 15 diputados y con cuatro de los cinco senadores, imponiéndose por más del 60% de los votos contra un 19% de la porción más votada de la oposición peronista, que ya en esa ocasión fue dividida.

La oposición, que incluye al peronismo y a sectores sociales y partidos provinciales, no logra acertar con un mensaje que enamore al electorado. Desde 1973, Corrientes no elige gobiernos peronistas.