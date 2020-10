Una de las chacras de Balcedo, en Uruguay Fuente: Archivo - Crédito: Santiago Hafford

MONTEVIDEO.- El gobierno argentino intervino en la justicia uruguaya para que no le devuelvan millones de dólares al sindicalista Marcelo Balcedo y a su pareja Paola Fiege, detenidos en Uruguay por lavado de dinero, asociación ilícita y defraudación esos millones de dólares. El pedido es para que no recuperen US$2,5 millones y un fajo de pesos uruguayos que no alcanzarían los US$1500.

Balcedo, extitular del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme), y Fiege acaban de ver cómo se le fueron de las manos una residencia de verano, cuatro autos de alta gama y US$ 4.000.000 en efectivo. Eso fue parte del acuerdo con la Fiscalía para evitar un juicio largo.

Pero hay mucho más capital en juego: una enorme chacra en el este uruguayo, dos camiones, dos automóviles, un camión con volcadora, cuatro motos de agua ("Paola", "Marina", "Leia" y "Evolet"), un jet ski, un cuatriciclo, una moto niveladora, una retroexcavadora, tres tractores, una rotativa agrícola, un cargador frontal y muchos muebles y decenas de alhajas.

Fuentes del gobierno argentino dijeron a LA NACIÓN que los abogados entregaron el jueves un escrito ante dos juzgados penales de Montevideo, con argumentación del pedido de retención de esos bienes, a la espera del juicio que Balcedo y Fiege deberán enfrentar en La Plata, luego de cumplir su condena en Uruguay. El juez federal platense Ernesto Kreplak los investiga por lavado de dinero, asociación ilícita y defraudación.

La jueza María Helena Mainard dijo a LA NACION que "la sentencia quedó firme" porque "fue posterior a un acuerdo en la Fiscalía" con los abogados de los imputados, y "que se está cumpliendo".

Para la magistrada, este caso está cerrado. Como fue un acuerdo no hay apelación ante otro tribunal.

La Fiscalía había llegado a un acuerdo con la defensa de la pareja argentina para un proceso abreviado en el que ambos aceptaron culpabilidad y renunciaron a parte de sus bienes.

¿Qué perdieron ahí? Les decomisaron US$ 4.000.000; el chalet "Sounion" de Playa Verde, en Maldonado; un Porsche modelo Panamera Turbo; otro Porsche Boxter S; un Chevrolet Camaro, y una camioneta Rover, modelo Ranger.

¿Qué pasa con los otros bienes, también de valor millonario? A eso es lo que apunta la Argentina. Por eso el pedido de que queden embargados hasta que cumplan condena, lo que implica que recuperarán en ese momento, antes de enfrentar a la justicia de La Plata.

Balcedo fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de lavado de activos, un delito continuado de contrabando y un delito de tráfico internacional de armas de fuego, municiones, explosivos y otros.

La pena es de cuatro años y ocho meses de prisión, descontándose la prisión preventiva ya cumplida, con siete meses de cárcel efectiva, un año con arresto domiciliario y el resto bajo libertad vigilada intensiva.

Balcedo es un controvertido gremialista que quedó detenido por su enriquecimiento

Fiege fue condenada como autora penalmente responsable de un delito de asistencia al lavado de activos; la pena a cumplir será de tres años, con descuento de la prisión preventiva ya realizada, de los cuales tres meses serán de prisión efectiva y el resto de libertad vigilada.

Cuando cumplan la pena, deberán ir a La Plata cumpliendo la extradición. Mientras, ¿qué debería pasar? El juez que tramita el caso en La Plata quiso tomarle indagatoria a Balcedo y Fiege vía remota por internet, pero la jueza y un tribunal de apelaciones entendieron que no correspondía hacerlo de esa forma. Ante el pedido de traslado temporal a La Plata, la respuesta también fue negativa porque se entendió que depende del consentimiento de los imputados, y la pareja se negó a viajar.

Ahora queda algo más. El Servicio de Materiales y Armamento del Ejército Nacional uruguayo deberá destruir las armas que decomisaron a Balcedo. Se trata de un arsenal: una pistola semi-automática marca Glock con estuche táctico modificado para sub fusil con mira telescópica; una pistola compacta marca Glock, calibre 40-una carabina "Colt", calibre 22, largo rifle con mira telescópica, luz y mira laser con tres cargadores; un revólver "Ruger" calibre 38.-414 cartuchos para rifle; 248 cartuchos calibre 40-5 cartuchos calibre 38, y 8 cartuchos percutidos no detonados-2 cargadores calibre 22. Todo eso será destruido.

