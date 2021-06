El gobierno bonaerense no planea reabrir las escuelas: dice que no sería “recomendable” con los números actuales

El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, adelantó que la provincia de Buenos Aires no tiene planes de volver a las aulas. Dijo que, con los números de hoy, “no sería recomendable” regresar a las clases presenciales en la mayoría de los distritos de la provincia.

“En las últimas dos semanas se redujo un 17% la cantidad de casos. Estamos en 9950 promedio casos diarios. Estamos en niveles muy altos”, advirtió el funcionario, que dijo que “en principio, de acuerdo a los parámetros objetivos que establece el DNU de la Nación, en la mayoría de los distritos de la provincia no estaría recomendada la vuelta a la presencialidad”.

Bianco destacó además, en diálogo con radio Futurock, el acuerdo firmado por la farmacéutica Covaxi para la compra de vacunas. “Firmamos un acuerdo por 15 millones de vacunas a distribuirse en dos etapas y una última etapa de 5 millones más en caso de ser necesario”, dijo.

El jefe de Gabinete de Axel Kicillof volvió a apuntar contra los medios de comunicación y la oposición. “Ahora que están llegando vacunas lo peor que nos puede pasar es que la gente no se quiera vacunar. Y en eso algunos periodistas y medios tienen que hacer una autocrítica”.

Consultado sobre las personas de otros distritos que se vacunan en provincia, Bianco sostuvo: “Hay controles y declaraciones juradas, pero no podemos andar poniendo un policía para garantizar la veracidad de la inscripción en la vacunación. Si alguien se vacuna en provincia y no vive ahí, el problema lo tienen las otras jurisdicciones, no de nosotros”.

