Nueva reunión del equipo económico tras las medidas cambiarias Crédito: Presidencia

Maia Jastreblansky 23 de septiembre de 2020 • 15:21

El Gobierno hizo jugar hoy a otros dos miembros clave del equipo económico para intentar llevar tranquilidad a los mercados y trazar un horizonte económico que recupere la confianza en la economía, alicaída por las últimas medidas cambiarias que reforzaron el cepo al dólar.

La vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca, y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, volvieron a subrayar que las mayores restricciones cambiarias son "temporarias" y que el Gobierno busca generar cambios "estructurales" para salir de la crisis por la escasez de dólares en el país.

"Las medidas del BCRA tienen que ver con una situación difícil en el mercado de cambios y con priorizar la divisas para la producción. Son medidas temporales para transitar este momento difícil. Estamos trabajando en programas que generen soluciones genuinas que son aumentar las exportaciones, reducir de forma genuina importaciones de insumos que el país puede producir, fomentar la inversión y estimular el ahorro en pesos", dijo Kulfas a la salida de una extensa reunión de gabinete económico en la Casa Rosada.

En un intercambio con los periodistas acreditados en casa de gobierno, Kulfas agregó: "No se ha conversado de nuevas medidas cambiarias. Las medidas son un tema del BCRA".

El cónclave, que se extendió durante tres horas y media, volvió a encontrar al titular del BCRA, Miguel Pesce, con el ministro de Economía, Martín Guzmán, que se incorporó a la reunión a dos horas de su comienzo y extendió el convite. Se trató de la primera reunión del equipo económico tras el anuncio del ajuste del cepo en la demanda de dólar ahorro, una medida no deseada por parte del gabinete y que exhibió las limitaciones para preservar las reservas.

El Gobierno había depositado sus expectativas en Guzmán, que ayer jugó un partido clave durante la presentación del Presupuesto 2021 en Diputados, performance que tuvo un "gol en contra" por un blooper que se viralizó, cuando el ministro habló de "sarasear" antes de comenzar su alocución.

Guzmán buscó llevar certidumbre y anunció que el Presupuesto que elaboró el Gobierno contempla un déficit del 4,5%, un crecimiento del 5,5% del Producto Bruto Interno (PBI), una inflación del 29% y un dólar en torno a los $ 102,4, para fin del próximo año.

Ni devaluación ni desdoblamiento

Hoy temprano, en una entrevista con Radio 10, Todesca profundizó sobre la situación del mercado de cambios. "Los temas del mercado de cambio en la Argentina son de orden estructural, tomamos medidas para proteger las reservas antes de que sea demasiado tarde. Hoy tenemos un saldo positivo de la balanza comercial. Pero tenemos el canal financiero que tiene que ver con que ahorramos en dólares. Es una demanda permanente que es muy difícil de abastecer", reconoció la funcionaria.

Todesca buscó ahuyentar rumores sobre posibles medidas sobre los depósitos en dólares (que sintieron la presión en los últimos días) similares a las de la época del corralito. "En los bancos hay muchísima liquidez y el dinero está porque reglamentariamente no puede no estar. Los depósitos en dólares, el banco solo puede prestarlo a exportadores, el resto son reservan netas del BCRA, es otra caja que no se toca", dijo.

Miguel Pesce y Martín Guzmán Fuente: LA NACION

La funcionaria consideró que un desdoblamiento cambiario "no es la medida correcta para este momento", y acotó: "La devaluación no es la solución en este momento, porque va al revés del sentido del crecimiento".

Ese mismo mensaje reforzó Kulfas pasado el mediodía desde la Casa Rosada. El ministro consideró que una devaluación sería negativa en esta coyuntura y apuntó: "Venimos de dos años con experiencias muy claras: en 2018 tuvimos dos devaluaciones fuertes en abril y septiembre, y en 2019 en agosto el dólar quedó en 60 pesos. El resultado de las devaluaciones abruptas lo conocemos: traslado a precios, inflación, reducción del salario real y recesión. Nosotros vemos que ese camino, que quizás algunos están sugiriendo, no es el camino que queremos para normalizar la economía, recuperar la confianza y volver a crecer".

Consultado por LA NACION sobre cómo aspira el Gobierno a recuperar la confianza, señaló: "La manera genuina es mediante un aumento de las exportaciones y produciendo de forma genuina para reducir levemente las importaciones. Y luego, generar instrumentos financieros de ahorro en la moneda local, darle mayor diversificación al ahorrista. Hoy el plazo fijo paga un interés un poco por encima de la inflación, hay que diversificar esas fuentes. El conjunto de medidas es lo que regenera la confianza".

Kulfas, en tanto, rechazó que exista un "éxodo de empresas" y anunció que el ATP 6 continuará con las mismas condiciones que tuvo en la última ronda, es decir con el pago del salario complementario a los sectores críticos y con créditos convertibles a subsidios para las empresas que contraten personal.

