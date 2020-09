El Gobierno volvió a garantizar la libre disponibilidad de los depósitos en dólares Crédito: Presidencia

La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, volvió hoy a garantizarla libre disponibilidad de los depósitos en dólares en los bancos y apuntó contra los dirigentes "que hacen correr rumores" sobre un nuevo corralito para desestabilizar al Gobierno.

"A partir de la crisis de 2002, los bancos solo pueden prestar los depósitos que se hacen dólares a gente que tiene ingresos en dólares, básicamente exportadores y empresas vinculadas. Y el resto de esos dólares que no se prestan está adentro de las reservas del Banco Central, fuera de lo que llaman reservas netas", afirmó Todesca, en diálogo con Radio 10.

"No hay que dejarse llevar por los que buscan desestabilizar", agregó la funcionaria.

Todesca defendió las nuevas restricciones al dólar y advirtió que el BCRA "puede aguantar el goteo mensual de dólares". "Los temas del mercado de cambios en la Argentina son de orden estructural. Estas medidas que tomamos son para proteger las reservas. Eso hay que hacerlo antes de que sea demasiado tarde", dijo.

En ese marco, la vicejefa de Gabinete y una de las integrantes del equipo económico del Gobierno afirmó que descartan por ahora un "desdoblamiento cambiario".

"El Gabinete Económico discute todas las propuestas, que están sobre la mesa, no hay que tenerles miedo a las palabras. La cuestión es si un desdoblamiento nos ayuda en este momento o no", apuntó. "Pensamos que esa medida en este momento no es correcta, porque teníamos otras para buscar los resultados que necesitamos sin dar golpes fuertes a la economía", completó.

Todesca, además, dijo que "la devaluación no es la solución en este momento" y remarcó que el objetivo del Gobierno "es tranquilizar la macroeconomía y que las variables se acomoden en forma tal" que permitan crecer al país.

Por otra parte, la vicejefa de Gabinete admitió que la caída del 19,1% del Producto Bruto Interno (PBI) que se registró en el segundo trimestre del año fue "brutal". Y reconoció también que aumentará la pobreza y el desempleo.

"Vamos a ver un aumento en la pobreza, pese al gran esfuerzo que se ha hecho con políticas para morigerar el impacto del coronavirus. Es imposible compensar un parate como el que se ha producido por la pandemia", señaló.

