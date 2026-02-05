Mendoza: el exjuez Walter Bento pidió la prisión domiciliaria y busca dilatar el juicio

MENDOZA.- A la espera de conocer los años que deberá pasar en la cárcel después de la sentencia de responsabilidad penal que lo condenó por liderar una banda que cobraba coimas y lavaba dinero, el exjuez federal Walter Bento pidió declarar nuevamente y que se llamen a nuevos testigos, algo que fue rechazado. A su vez, solicitó que se le otorgue la prisión domiciliaria, lo que está en revisión por el tribunal. Con estas maniobras, el exmagistrado de Mendoza busca dilatar la definición del juicio, en el que solo resta conocer de cuántos años será la condena a prisión.

Los planteos de las defensas derivaron en una demora en la decisión final, en la mentada audiencia de cesura, para dar por terminado el proceso, el cual estaba previsto finalizar este martes y recién podría concluir mañana. Así, sorpresivamente, los representantes legales del exmagistrado mendocino, condenado por liderar una banda que cobraba coimas a cambio de beneficios a presos, comenzaron a tejer estrategias de última hora para citar a más testigos con el objetivo de que su defendido y sus familiares, también condenados, accedan al beneficio de prisión domiciliaria, enfocados principalmente en que en el hogar uno de los hijos, Facundo, presenta una discapacidad.

También, solicitaron con urgencia a las juezas que comandan el debate que se les permitiera volver a declarar. Por tal motivo, este miércoles, las magistradas Gretel Diamante, presidenta del tribunal, y sus pares, Eliana Rattá y María Carolina Pereira, decidieron escuchar a los sentenciados, que superan la veintena. Los ojos se posaron en el momento en que tomó la palabra el poderoso ex juez mendocino, quien volvió a suplicar por su familia, haciendo un repaso de su vida y de dolorosas experiencias, con la motivación de conmover a las magistradas.

“Voy a contar quién soy y cómo llegue aquí”, comenzó el ex funcionario judicial, sin referirse a los cargos en su contra, sino a su historia en Buenos Aires y en Mendoza, donde también tuvo a su hijo con parálisis cerebral, que lo ha motivado en varias oportunidades a pedir la detención domiciliaria, denegada por la Justicia. Esta vez no fue la excepción.

Walter Bento sale esposado del tribunal tras ser condenado por encabezar una asociación ilícita Marcelo Aguilar

“Somos una familia especial. Facundo es el eje. Mis otros hijos se han acostumbrado a ello. Yo siempre me he considerado el roble de la familia”, señaló el ex magistrado. “Facundo durante toda su vida necesitó y necesitará cuidados, que tienen costos. Por eso, con mi esposa, decidimos que en el momento en que no vayamos a estar, con nuestros ingresos legítimos adquirimos inmuebles, y fuimos distribuyéndolos entre nuestros hijos, de tal manera que ninguno pudiera quejarse del otro”, agregó Bento.

“Los que me conocen saben cómo soy, saben de mis valores, de cómo aprecio, como quiero, defiendo y protejo a mi familia. Lo digo porque con mi esposa no hemos tenido hijos por casualidad, fueron frutos del amor y del deseo. No fue con la finalidad de constituir una banda”, completó el ex juez, quien buscó por todos los medios, una vez, de dejar en claro su preocupación por Facundo. “Esta situación de detención ha afectado a un individuo que no está acá. De la noche a la mañana dejó de tener a quien lo calmaba”, remató.

Después de Bento, seguía el turno de su esposa, Marta Boiza y de su hijo, Nahuel, declarados culpables de los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. De hecho, Boiza llegó esta mañana a los tribunales con un andador y una férula en su rodilla, a raíz de las cirugías que adujo haber tenido que enfrentar, tras una quebradura que sufrió en julio del 2024 en un altercado con un periodista.

En las próximas horas será el turno de que la Fiscalía haga su pedido de penas que les corresponden a los condenados. Luego, vendrá la evaluación de las juezas por lo que la sentencia final de años de pena podría conocerse en las últimas horas de hoy o mañana.

Este lunes, después de dos años y medio de debate oral, el tribunal decidió responsabilizar penalmente al poderoso exjuez federal como líder de una organización criminal que cobraba sobornos a presos de delitos graves, como narcotráfico y contrabando. Así, fue sentenciado por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita, en calidad de jefe, además de enriquecimiento ilícito y falsedad ideológica. De acuerdo a altas fuentes del caso consultadas por LA NACION, las penas no serán acumulativas, por lo que estiman que el magistrado recibirá entre 12 y 15 años de cárcel por los delitos que se comprobaron. Bento se encuentra detenido desde fines de 2023 en la cárcel federal de Cacheuta, en medio de la montaña mendocina.

El exjuez estaba acusado de comandar una asociación ilícita junto a abogados, un exjefe policial y un supuesto socio que fue asesinado en 2020, entre otros miembros. A todos se los acusó de haber obtenido pagos ilegales de presos a cambios de otorgarles beneficios en sus expedientes judiciales, ya sean arrestos domiciliarios o libertades. La defensa aseguró que se trató de una causa armada por cuestiones políticas y no descansó en pedir nulidades durante todo el proceso, al tiempo que adelantó que recurrirá el fallo en instancias superiores. En tanto, el clan familiar estuvo bajo acusación de haberse enriquecido y lavar dinero procedente de los sobornos, con los que realizó cientos de viajes, compró inmuebles y vehículos, además de realizar inversiones.

El caso comenzó a destaparse en 2020 tras el crimen de Diego Aliaga, un despachante de aduanas e informante policial que actuaba de intermediario en el cobro del dinero, supuestamente en nombre de Bento, con la finalidad de dar beneficios a quienes estaban bajo causas en su juzgado.