Julio Cordero habló de los cambios que prevé la reforma laboral para las vacaciones

En medio de las tensiones con el sindicalismo por la reforma laboral, que el Gobierno apunta a tratar el 11 de febrero en el Congreso, el secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, defendió el proyecto y argumentó que “no solo preserva los derechos adquiridos, sino que busca adaptarlos a las necesidades del mercado actual”, con especial foco en los jóvenes y las pequeñas y medianas empresas.

“No hay motivos para tener miedo; al contrario, hay motivos para estar esperando que esto suceda”, afirmó Cordero en Radio Rivadavia, quien vinculó la necesidad de estos cambios al estancamiento del empleo registrado que el país arrastra desde hace más de una década.

Uno de los puntos que mayor interés despertó en la opinión pública es el régimen de vacaciones. Cordero fue tajante al desmentir que se terminen las vacaciones pagas y destacó la flexibilización del período de descanso: “Ahora van a poder, cuando quieran, partirlas. Como sucede con los jóvenes, que ya no quieren irse 35 días seguidos y prefieren partirlas, las van partiendo. Siempre se pone un límite de siete días porque no nos olvidemos que no es el descanso semanal, son las vacaciones", sostuvo.

Respecto al aguinaldo, el secretario aseguró que el texto de la reforma no introduce modificaciones: “No hay una sola coma que toque el aguinaldo en cómo se paga o cómo se calcula”.

Para Cordero, la reforma ataca de raíz el problema de la industria del juicio. El funcionario explicó que la indemnización por despido continúa vigente (un mes de sueldo por año de servicio), pero que se busca dar previsibilidad a las empresas, especialmente a las pymes que hoy no tienen liquidez para afrontar esos pagos. “Hoy lo que pasa es que el empleador no tiene la plata para pagar y la situación se transforma en litigiosa. Eso se va a solucionar porque va a haber un fondo que pueda ser usado para eso”, explicó.

A su vez, Cordero afirmó que el fondo de asistencia laboral permitiría, además, que existan acuerdos intermedios en casos de desvinculación por mutuo acuerdo, evitando que el trabajador deba elegir entre “el cero de la renuncia o el cien de la indemnización por despido”.

Por último, el secretario de Trabajo también introdujo el concepto de salario dinámico, una apuesta para que los empleadores puedan otorgar premios o bonos extraordinarios por buen desempeño sin temor a que queden incorporados permanentemente a la estructura salarial por interpretaciones judiciales.

“El empleador va a poder decir, bueno, mirá, me fue bien, este mes me fue bien, este año me fue bien, te voy a pagar un premio, sin necesidad de que eso quede para todos los años”, concluyó Cordero, subrayando que la instrucción directa de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, fue no afectar ningún derecho esencial.