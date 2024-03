Escuchar

El Gobierno, de la mano del vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa, cuestionó el uso del presupuesto que hace Axel Kicillof en numerosos programas. “Nos sorprende cómo el gobernador se desentiende del despilfarro público que hicieron en el gobierno de la provincia de Buenos Aires”, dijo el funcionario, y tras reconocer que parte de la recaudación por impuestos locales son para pagar a los docentes, como lo dijo el mandatario provincial, criticó: “Pero también se pagan por ejemplo programas como ‘Mar para todas’, ‘¡Haceme tuyo’ y ‘Juguemos piola’”.

“Estamos en contra de que se usa el dinero del contribuyente de una manera tal vez confiscatoria o con aumentos excesivos. Hay que ver qué cantidad de gente está dispuesta a pagar el programa ‘Haceme tuyo’ para comprar geles íntimos”, cuestionó Adorni.

En la mañana de este lunes, durante una conferencia de prensa donde anunció un aumento para los empleados estatales, Kicillof apuntó contra el presidente Javier Milei y su gestión. “El plan económico es criminal en sus resultados porque la realidad es distinta, quizá no se ve en [la Quinta de] Olivos ni tuiteando obsesivamente en la madrugada. No esté viendo el daño y el sufrimiento”, dijo.

A lo que Adorni le respondió: “La verdad es que es difícil de entender al gobernador cuando hace estas declaraciones. Criminal nos parece, en todo caso, lo que hicieron con Argentina en materia económica, que la destruyeron. Lo único que estamos haciendo es intentando corregir el desastre que nos dejaron. Si fue un acto criminal los que lo han cometido fueron ellos”.

Acto seguido, el vocero presidencial comenzó a enumerar una serie de programas en los que invierte la gestión bonaerense. “En la provincia se paga, por ejemplo, el programa ‘Mar para todas’ con el objetivo de garantizar el derecho al tiempo libre y de descanso a mujeres y LGTBI+ que se encuentran acompañadas en el proceso de salida de las violencias por razones de género; y también ‘Masculinidad para la igualdad’ [que tiene como idea promover masculinidades igualitarias y no discriminatorias en el territorio e incluir la perspectiva de masculinidades en la Educación Sexual Integral (ESI)”, dijo.

Adorni mencionó al programa ‘Haceme tuyo’, que en su momento causó mucha polémica porque la Provincia invertía 500 millones de pesos para adquirir potes de gel lubricante íntimo; el plan ‘Plazas por la Igualdad’, [que busca repensar los espacios públicos desde una perspectiva de género]; y ‘Juguemos piola’, [se acuerda con los municipios y tiene como objetivo la perspectiva de derechos]. “Está, además, el programa de viajes de fin de curso, con el agravante de que lo usan muchos que no están en condiciones de vulnerabilidad”, agregó el funcionario nacional.

Para Adorni, el Gobierno no hizo un llamamiento a una rebelión fiscal en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, como lo dejó entrever el diputado libertario José Luis Espert. “No consideramos que haya una incitación, sino que fue un simplemente defendamos o tengamos en claro que la propiedad privada es un derechos que se debe respetar”, dijo el vocero.

“El primer punto del Pacto de Mayo hace referencia los derechos de propiedad. Cuando el Presidente nota que en alguna jurisdicción los impuestos atentan contra ese derecho es que hace estas declaraciones. Siempre va a opinar en contra de todo lo que considere donde se vulnere los derechos de propiedad”, se explayó el vocero en su habitual conferencia de prensa.

El presidente Milei respaldó las recientes declaraciones del diputado nacional Espert, quien apuntó contra el mandatario bonaerense por la suba de los impuestos en la provincia de Buenos Aires. “Lo que está haciendo es expropiatorio”, denunció el mandatario. “El aumento de impuestos es una violación a la propiedad. Es expropiatorio. Es una locura, pone al borde de la quiebra al sector agropecuario”, agregó el funcionario en una entrevista radial.

“Kicillof tiene que bajar el gasto, no aumentar impuestos. Pasa que él tiene los mismos defectos conceptuales que Martín Guzmán. Para ellos el ajuste es si se toca o no el gasto público. Pero los impuestos alguien los tiene que pagar”, planteó entonces Milei. “Terminan hundiendo a la economía”, arremetió el mandatario, en línea con los dichos de Espert, quien llamó a no abonar la suba en patentes, bienes inmobiliarios, urbanos edificados y tierra rural que se definió en La Plata. “Yo no los voy a pagar”, anunció el ahora integrante de La Libertad Avanza (LLA), que asimismo preside la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

LA NACION