El Gobierno da marcha atrás con el traslado de Cine.ar y se alista para privatizarla

El Gobierno dio marcha atrás con una medida que había tomado en marzo de este año en la que pasaba las plataformas “Cine.Ar”, “Cine.Ar Play” y “Cine.Ar Estrenos” - manejadas por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa)- a la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia de la Nación, a cargo del vocero presidencial y ahora también jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Sin embargo, este miércoles la administración libertaria, mediante el Decreto 821/2025 le devolvió estas plataformas al Incaa para que se encaminen a un proceso de licitación pública y las maneje un privado.

El objetivo, según pudo saber LA NACION, es que el Estado ya no maneje estas tres plataformas. Incluso, desde la Secretaría de Cultura indicaron que el Incaa quiere vender al sector privado el manejo de la señal, que emite una programación de cine argentino durante las 24 horas y sigue disponible. La decisión del organismo es desprenderse del canal y también de la plataforma Cine.ar Play, que cuenta con acceso gratuito a un amplio catálogo de títulos del cine argentino (largometrajes y cortos) de todas las épocas.

En lo que fue un proceso de recortes en el Estado y -principalmente- de la cultura, en marzo el Decreto 194/2025 estableció que las tres plataformas de contenido audiovisual nacional funcionen bajo la órbita de Contenidos Artísticos e Informativos Sociedad Anónima Unipersonal, una empresa estatal dependiente de la secretaría que se encarga de gestionar las señales Encuentro, Paka Paka y Depor TV, entre otras. Y es que esa empresa había absorbido a varios medios para su futuro cierre. Fue en las últimas horas que, ante el posible potencial de Cine.ar como plataforma de streaming, el Gobierno decidió devolvérsela al Incaa para que sea subastada.

De acuerdo a lo que confirmó a este diario el titular del Incaa, Carlos Pirovano, se confía en que la subasta comience en abril. En paralelo, los subsidios a las películas por concurso seguirán y las mismas serán transmitidas a través de estas plataformas que serán manejadas por el sector privado.

