Un exjuez analizó la destitución de Julieta Makintach y dijo que “fue una desilusión para el sistema”

Luego de que este martes se conociera la destitución de la jueza Julieta Makintach, tras el escándalo del juicio por la muerte de Maradona, el exjuez Claudio Gutiérrez de la Cárcova visitó los estudios de LN+, donde aseguró que esta definición “fue una desilusión para todo el sistema judicial”.

Claudio G. de la Carcova

“Es raro que tengamos un juez destituido, pero en el último tiempo tuvimos un aluvión”, manifestó de la Cárcova. En palabras del exmagistrado, “si bien lo de Makintach no es una condena penal, es una destitución, y es grave”.

Sobre la filmación de las audiencias del juicio que intentaba dilucidar los pormenores de la muerte de Maradona, de la Cárcova señaló: “Yo estuve 30 años en Comodoro Py y hubo muchos juicios importantes que se grabaron. Pero en este caso me llamó mucho la atención el daño que se causó”.

Claudio Gutiérrez de la Cárcova en LN+

Justicia presencial

En su visita a LN+, de la Cárcova opinó sobre la modalidad del teletrabajo y su continuidad tras la pandemia. “Yo no entiendo que mis colegas trabajen de forma remota. La Corte debería decir: ‘Señores, la pandemia se acabó: vuelvan a Comodoro Py’”, apuntó el letrado.

“Yo muchas veces trabajé sábados, domingos y hasta en ferias judiciales. En el caso de la justicia federal, la presencialidad sí importa”, analizó de la Cárcova.

Consultado sobre la culpabilidad de la ahora exjueza Makintach, de la Cárcova subrayó: “Eso es materia de investigación. A mí me llamaron desde el exterior para preguntarme sobre lo que había pasado. Tuvo un impacto internacional: fue un shock”.

Por último, de la Cárcova expuso un deseo. “Rezo para que Makintach pueda recuperar su imagen”, concluyó.