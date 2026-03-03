El Gobierno de la Ciudad brindará alojamiento a los vecinos evacuados tras el derrumbe en Parque Patricios

Tras el derrumbe registrado esta madrugada en el barrio de Parque Patricios, donde cedió una losa del estacionamiento subterráneo de uno de los edificios del complejo Estación Buenos Aires, el Gobierno porteño anunció que brindará alojamiento a “cada una de las personas afectadas” esta mañana.

“Si bien responsables de la empresa constructora COSUD y el administrador del edificio están en contacto con los vecinos, funcionarios de la Ciudad, a través de la Secretaría de Gobierno y de Desarrollo Humano y Hábitat, se están ocupando para que todos los vecinos tengan dónde pasar la noche mientras no puedan volver a sus viviendas”, aclararon desde el Gobierno de la Ciudad, a través de un comunicado publicado en redes sociales.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, difundió la información en X, donde garantizó asistencia a los damnificados.

Ante la consulta de LA NACION, fuentes oficiales precisaron que los vecinos serán alojados en el Hotel de las Américas, ubicado sobre la calle Libertad al 1000. “Hasta el momento, aproximadamente 50 familias aceptaron la ayuda”, detallaron las mismas fuentes en relación con los más de 200 evacuados, muchos de los cuales optaron por hospedarse en casas de familiares o allegados.

Ante el derrumbe ocurrido durante la madrugada en el complejo habitacional “Estación Buenos Aires” del plan ProCreAr, vamos a garantizar el alojamiento a cada una de las personas afectadas.



Desde el primer momento activamos el operativo de emergencia junto a Bomberos, SAME, la… https://t.co/wFwMTZv8Ou — Jorge Macri (@jorgemacri) March 3, 2026

En el escrito, las autoridades porteñas advierten que, de acuerdo a informes preliminares, “existe un potencial riesgo estructural”, ya que la losa que se derrumbó “estaba conectada con las columnas y les proporcionaba rigidez, impidiendo que se doblen”.

Es por este motivo, según esgrimen desde la Ciudad, que los evacuados no podrán regresar a sus departamentos. Los damnificados deberán aguardar hasta que la empresa constructora y el administrador vuelvan a verificar el estado de los edificios del complejo y “realicen de manera urgente un plan de recomposición de seguridad estructural en las áreas afectadas”.

El accidente

El hecho ocurrió cerca de las 4.30 de esta mañana en el complejo Estación Buenos Aires, ubicado en Mafalda al 907, entre la avenida Suárez y Ástor Piazzola. Allí se evidenció el derrumbe de una losa de aproximadamente 50 por 70 metros, perteneciente al “sector 2″ del desarrollo, que se encuentra a pocos metros del estadio del Club Atlético Huracán.

Según pudo saber este medio, no se registraron heridos ni personas atrapadas, solo daños materiales. Entre ellos, la destrucción de 60 autos que quedaron bajo los escombros.

Vecinos evacuan las instalaciones de un complejo de edificios tras un derrumbe en Parque Patricios Santiago Filipuzzi

Los equipos de emergencia constataron el desprendimiento de una sección completa de la losa del subsuelo, que provocó el hundimiento del sector donde se encontraban los vehículos estacionados.

A pesar de que el hundimiento se produjo solo en una parte del complejo, la decisión de las autoridades fue evacuar de manera preventiva todas las torres del conjunto, por lo que cerca de 200 personas debieron abandonar sus departamentos en minutos.