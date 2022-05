El gobierno de Santa Cruz pidió a una panadería que done 6330 kilos de pan por mes a escuelas necesitadas

Con el pretexto del “momento sanitario” actual, el gobierno de la provincia de Santa Cruz le pidió a una panadería local que done 6330 kilos de pan mensuales a más de una docena de escuelas. El requerimiento es para instituciones ubicadas en las localidades de El Calafate y El Chaltén que requieren “contener las necesidades” de más de 5000 alumnos.

Según informó Ahora Calafate, la solicitud fue realizada por el Consejo Provincial de Educación a la empresa Pantagonia, ubicada en El Calafate, a través de una carta donde se requiere la mencionada provisión hasta el fin del ciclo lectivo 2022 -el cual concluye el 16 de diciembre-.

Fechada el 20 de mayo y con la firma de Elizabeth Medina, la funcionaria a cargo del Consejo Provincial, la carta enviada a la panadería indica: “En virtud del momento sanitario tan sensible que nos atraviesa, estamos realizando un trabajo socio comunitario, intentando atraer recursos con el fin de contener necesidades destinadas a niños y jóvenes de la comunidad educativa”.

Tras ello agrega: “En este sentido es que la solicitud está dirigida a alimentos no perecederos, en línea primaria en este caso, a productos panificados, específicamente pan, destinado al sector de más vulnerabilidad”.

El pedido del Consejo Provincial de Educación a la panadería de El Calafate Gentileza Ahora Calafate

Frente al escenario planteado, el gobierno santacruceño le pide al comercio “conceder” un “aporte regular” de 6330 por mes para “garantizar la necesidad de 5090 niños” de El Calafate y El Chaltén. Y concluye: “Esperando poder contar con su colaboración y convencidos que dicho aporte se traducirá en un beneficio para los niños por lo antes expresado, quedo a disposición”.

Sorprendido por la solicitud, el dueño de Pantagonia, Bernd Fertz, compartió el texto en las redes sociales, donde sostuvo: “¿Cómo se interpreta esto? En una provincia petrolera, donde se extrae oro, que hace obras faraónicas y crea cada vez más empleos públicos ineficientes”.

El detalle de la solicitud Gentileza Ahora Calafate

“Están pidiendo mi capacidad productiva mensual gratis”

Este martes, Fertz brindó una entrevista en Radio Mitre donde contó que realiza donaciones de pan hace 17 años sin hacer pública dicha acción. Además, habló de la sorpresa que le generó el pedido de la administración local e indicó que el mismo equivale a su capacidad productiva mensual.

“El tema fue así. Se trata del Consejo Provincial de Educación, la máxima autoridad de la Provincia. Es eso lo que me indignó”, comenzó el hombre y agregó: “Recibí la nota ayer al mediodía y la leí varias veces. Pensaba: ‘No puede ser’. Así que lo publiqué en Facebook y empezó una catarata de comentarios y al poco tiempo vinieron a retirar la nota, lo que me indignó más”.

De acuerdo con el empresario, lo ocurrido “desnuda una falencia muy importante, que es que la máxima autoridad de Educación no razona”. “Están pidiendo mi capacidad productiva mensual gratis, lo cual es imposible”, sostuvo.

Y concluyó: “Esta gente utiliza su poder en forma autoritaria. Eso es lo que me indigna. No nos pasa nada por donar algo: lo hacemos, pero no de esa forma ni a quien lo pide. Además, un Estado tiene que basarse en estadísticas, en información, y en el anexo me doy cuenta de que dan diferentes gramajes por chico. ¿Hay un nutricionista detrás de esto? ¿Alguien lo pensó? ¿Se hizo una real estimación de la necesidad? Me parece que esta gente no tiene ni idea”.