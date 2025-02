El Gobierno decretó dos días de duelo nacional por las muertes de Ariel y Kfir Bibas y apuntó contra Hamas: “Será reducido hasta sus cenizas”

Luego de que Hamas entregara el cuerpo de Ariel y Kfir Bibas, el gobierno nacional decretó dos días de duelo nacional por sus muertes y condenó al grupo terrorista. El anuncio se dio a través de un comunicado que fue publicado después de que las Fuerzas de Defensa de Israel informaran que los supuestos restos de la madre de la familia, Shiri, no correspondían a ella.

El Gobierno señaló: “La Oficina del Presidente expresa su más enérgica condena al grupo terrorista Hamas tras la confirmación del asesinato de los niños de la familia israelí-argentina Bibas. Según la evaluación del Centro Nacional de Medicina Forense de Israel, los niños fueron asesinados brutalmente en cautiverio por terroristas de Hamás en noviembre de 2023. Resulta monstruoso que estos hechos ocurran en este siglo, y que su muerte responda a una única motivación: ser judíos”.

En este sentido, sancionó: “El Presidente de la Nación decretará duelo nacional por dos días en memoria de Ariel y Kfir Bibas, y expresa en nombre del pueblo argentino sus condolencias a la familia, especialmente a Yarden Bibas, padre de los niños, quien tras sufrir el tormento de estar secuestrado 484 días hoy enfrenta su peor pesadilla. Las autoridades israelíes también confirmaron que ninguno de los cuerpos corresponde a Shiri Silberman, por lo que la madre de los niños todavía sigue en cautiverio”.

Acto seguido, el Gobierno exigió la “inmediata” liberación de todos los rehenes y cuestionó a Hamas. “La República Argentina confía en que el grupo terrorista será reducido hasta sus cenizas y se convertirá únicamente en un horrendo recuerdo de la historia del mundo”, especificaron en el documento.

Minutos antes del comunicado de la Oficina del Presidente, las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que, tras el morboso acto de entrega de cuerpos a cargo de Hamas, pudieron identificar los cuerpos de los menores, sin embargo, afirmaron que los restos de Shiri Bibas no corresponden a ella. “Tras la finalización del proceso de identificación por parte del Instituto Nacional de Medicina Forense en colaboración con la Policía, los representantes de las FDI informaron a la familia Bibas que sus seres queridos, Ariel y Kfir, han sido identificados”, relataron.

Luego sumaron: “Durante el proceso de identificación, se determinó que el cuerpo adicional recibido no es el de Shiri Bibas y no se encontró coincidencia con ningún otro rehén. Se trata de un cuerpo anónimo y no identificado”.

En línea con el Poder Ejecutivo nacional y a modo de gesto, Laura Alonso, vocera del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, expresó en su cuenta de X: “En memoria de Ariel y Kfir Bibas, asesinados por ser judíos, y a la espera de que su madre Shiri esté con vida, la ciudad de Buenos Aires se enciende esta noche”.

En memoria de Ariel y Kfir Bibas asesinados por ser judíos y a la espera de que su madre Shiri esté con vida, la Ciudad de Buenos Aires se enciende esta noche 🧡 pic.twitter.com/9bAIN1fjN2 — Laura Alonso 🇦🇷 (@lauritalonso) February 21, 2025

