El Gobierno descartó cualquier tipo de conflicto militar con Reino Unido por Malvinas

El Gobierno descartó este martes cualquier tipo de conflicto bélico con el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas en medio de la escalada diplomática con Londres por la explotación petrolera a 200 kilómetros de las islas (que comenzará en unos meses) y tras el anuncio del presidente Javier Milei del establecimiento de una base naval en Tierra del Fuego.

Así lo manifestó el vocero presidencial, Adrián Ravier, en su conferencia diaria en Casa Rosada, quien además aseguró que se trató de “un anuncio diplomático, pacífico, y no militar”.

“No hay ningún conflicto bélico. En relación con la base naval, se construirá independientemente desde la Argentina, es decir, no hay ningún acuerdo con Estados Unidos ni apoyo de ninguna índole”, marcó el portavoz libertario.

Y se refirió a la postura de Chile, luego de que el gobierno de Antonio Kast anunciara una ruta comercial a las islas ocupadas por el Reino Unido desde Punta Arenas. “Chile va a apoyar a la Argentina en el reclamo y se comprometió a no brindar logística relacionada a la explotación de hidrocarburos”, sostuvo.

El vocero presidencial Adrián Ravier Presidencia

En otro tramo de la conferencia, remarcó que “las acciones de la Argentina son unilaterales” y que “ante la explotación de petróleo” se tomaron las “acciones pertinentes”, como la denuncia penal contra Navitas, de capitales israelíes, y otras empresas por presuntas actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.

Ante la pregunta sobre la postura del presidente estadounidense, Donald Trump, quien dijo que evalúa revisar su posición respecto a la soberanía sobre las islas, Ravier expresó: “Los dichos de Trump corresponden a los Estados Unidos. Tampoco hubo un pedido a Israel, pero Milei dijo que espera de los aliados acompañamiento. No han habido acciones conjuntas”.

Además, el vocero ratificó que el financiamiento de la base naval será 100% argentino. “No hay ninguna colaboración de Estados Unidos. Milei le pidió al ministro de Economía, Luis Caputo, que en el presupuesto 2027 incluya las partidas necesarias para la inclusión de dinero para su construcción”, completó.

Tensión

La tensión diplomática con Londres comenzó luego de que, después de las declaraciones de Trump, Javier Milei dedicara la semana pasada una cadena nacional a reivindicar el reclamo argentino sobre las islas y anunciara una serie de medidas vinculadas con las actividades de empresas y Estados extranjeros en la zona.

En un discurso de 15 minutos, Milei puso el foco en la explotación de hidrocarburos y recursos pesqueros en las cercanías del archipiélago y anticipó nuevas iniciativas para reforzar la posición argentina.

El endurecimiento de la postura del Ejecutivo responde también al avance de Sea Lion, un proyecto offshore en Malvinas. La iniciativa está en manos de Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, dos compañías de exploración y producción de una escala considerablemente menor que la de las grandes petroleras internacionales. La israelí Navitas es la operadora del proyecto y controla el 65% de las licencias, mientras que Rockhopper, una empresa británica que cotiza en el mercado AIM de Londres, posee el 35% restante.

Plataforma de petróleo en las cercanías de las Malvinas EFE

La participación de Navitas en Malvinas comenzó en 2022, cuando adquirió de Harbour Energy el 65% de las licencias y asumió la operación del área. Desde entonces, se convirtió en la principal impulsora de Sea Lion, que en diciembre de 2025 obtuvo junto con Rockhopper la decisión final de inversión para avanzar con una primera etapa valuada en US$1800 millones. La compañía prevé iniciar la producción en el primer trimestre de 2028.

A modo de respuesta, el mandatario informó que el Gobierno ampliará los recursos del Ministerio de Defensa para avanzar en la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, con el objetivo de incrementar las capacidades de telecomunicaciones en el sur.

Además, anunció la publicación de un decreto reglamentario destinado a reunir en la Cancillería la información necesaria para impulsar sanciones contra compañías o Estados que realicen actividades ilegales en la zona.