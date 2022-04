El Gobierno dice que el tractorazo es una “marcha política” y niega la posibilidad de que se transforme en una nueva “guerra gaucha”

El Gobierno calificó el tractorazo que protagonizarán mañana productores autoconvocados como una marcha política impulsada por Juntos por el Cambio . Pese a la expectativa por la magnitud de la protesta, cerca del presidente Alberto Fernández negaron que esta movilización se pueda transformar en el comienzo de una nueva “guerra gaucha”, como sucedió durante el gobierno de Cristina Kirchner por las retenciones móviles.

Sin entrar en polémica, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, que se encuentra en Israel como parte de la comitiva que incluye también al ministro del Interior, Eduardo De Pedro, y ocho gobernadores, le dio la orden a su equipo de “seguir gestionando y buscar soluciones para los productores”.

Más temprano, en su conferencia de prensa semanal, la vocera presidencial Gabriela Cerruti precisó que se trata de una “marcha absolutamente política” y acusó a los productores de “marchar por las dudas”.

Los dirigentes al llegar a la Casa Rosada para la reunión con el presidente Alberto Fernández

La portavoz se mostró sorprendida por la actitud del sector. “La verdad es que no entendemos. No están muy claras cuáles son [los reclamos], casi que son consignas políticas. Si efectivamente es contra la suba de retenciones, no existen. No hay suba de retenciones, no hay proyecto de suba de retenciones por lo cual no está muy claro por qué o para qué están marchando”, sostuvo Cerruti.

Desde la Casa Rosada también hicieron referencia a que dentro de los organizadores de la movilización se encuentra el exministro de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere, quien en las últimas horas aseguró que en el campo existe un malestar con el gobierno similar al de 2008, cuando se desató el conflicto por la resolución 125 que impulsó el entonces ministro de Economía Martín Lousteau.

“Yo no sé si esto va a terminar como la 125, pero se le está pareciendo muchísimo. Hay un gran enojo no sólo del productor rural, sino también del comerciante y el cuentapropista que vive indirectamente de lo que genera el campo”, dijo el extitular de la Sociedad Rural en radio Mitre.

Julián Domínguez, Cristina Kirchner, Juan Manzur y Alberto Fernández Presidencia

En la Plaza de Mayo, donde leerán un comunicado, los productores expresarán su rechazo a las últimas medidas adoptadas por el gobierno nacional que involucran a la actividad agropecuaria –por ejemplo, los problemas de provisión de combustible– y dejarán una advertencia sobre la intención del gobierno nacional de avanzar con un impuesta a la renta “inesperada”, como la describió el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Para evitar un mayor malestar o enfrentamientos, tras advertir que no permitiría el ingreso de los tractores a la Ciudad, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, cambió su postura. Fue después de una charla con el Presidente. Así, luego de advertirles a los productores rurales que “ni sueñen” con entrar a la Plaza de Mayo, dijo que no impedirá su ingreso ya que el mismo fue autorizado por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. En paralelo, diputados de Juntos por el Cambio presentaron en la Justicia un amparo para que se habilite el ingreso de los tractores a la Ciudad de Buenos Aires. Lo hicieron, entre otros, Waldo Wolff, Ricardo López Murphy y Pablo Torello.

“Esta mañana nos comunicamos con Marcelo D’Alessandro [ministro de Seguridad porteño] y él me anotició de que habían autorizado el ingreso de los tractores, con lo cual no tenemos nada que hacer nosotros entonces. No vamos a participar. Solo cuidaremos los espacios federales como corresponde”, manifestó Amíbal Fernández, en un intento de cerrar la polémica.

Y agregó: “Yo tengo mi visión particular. No soy antiproductor, sino todo lo contrario. Siempre he trabajado en beneficio de esa situación y creo que el ministro de Economía ha hecho una fuerte apuesta cuando él dice que quede en claro que no va a haber aumento de retenciones. Entonces, me parece que están todas las cosas dichas y que el campo no está pasando un mal momento como no lo está pasando buena parte de la generación de riqueza en la Argentina”.