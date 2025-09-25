El Gobierno dictó la conciliación obligatoria y frena el paro sorpresivo de trenes

El Gobierno dictó este jueves la conciliación obligatoria en medio del paro sorpresivo de trenes realizado por el gremio de La Fraternidad. La medida de fuerza empezó el miércoles y en principio duraba 24 horas, e implicaba que los vagones circularan a 30 kilómetros por hora. Pero el gremio lo convirtió en un paro por tiempo indeterminado. En consecuencia, Capital Humano difundió que se dictó una medida suspensiva.

También reclamaron que el secretario general del gremio, Omar Maturano, “decidió retirarse de la mesa y cortar la negociación de forma intempestiva” cuando las empresas de Trenes Argentinos expusieron su postura sobre “la inversión en obras y acciones prioritarias y urgentes” en su plan de ejecución. Lo consideraron un “abandono de toda posibilidad de diálogo y entendimiento”.

La medida del gremio provocó demoras y cancelaciones en el servicio ferrocarril de las líneas Roca, Mitre, San Martín, Sarmiento, Urquiza y Belgrano Sur. Fuentes de Trenes Argentinos habían afirmado que se trataba de una medida sorpresiva debido a que La Fraternidad no había emitido un comunicado oficial para dar cuenta de la decisión. Tampoco publicaron un aviso en redes sociales.

Comunicado oficial. pic.twitter.com/bLBMB9hPvl — Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) September 25, 2025

Según informaron a LA NACION, el paro se debió a la falta de “una propuesta superadora” en paritarias, un servicio de ART “deficiente, deplorable e insuficiente” y los bajos ingresos por la falta de un acuerdo.

Aunque se suponía que iba a durar solo por el miércoles, la medida de fuerza se extendió también a este jueves, lo que generó la desesperación de los pasajeros. En el momento culmine de la hora pico, los pasajeros pidieron que se liberen los molinetes en las estaciones de trenes.

Otros usuarios en redes sociales reportaron que algunas formaciones se detuvieron por tiempo largo. Esto fue reportado sobre el tren Roca, que habría parado en Adrogué por más de media hora, por lo que los pasajeros debieron bajar y caminar por las vías para desplazarse.

Hasta esta tarde, tanto Trenes Argentinos como el sindicato continuaban sin precisar hasta cuándo se extendería la medida que mantenía en vilo a millones de pasajeros.

La estación Once del tren Sarmiento durante el paro sorpresivo Soledad Aznarez

Esta noche el Ministerio de Capital Humano emitió el comunicado donde anunciaba que se dictó la conciliación obligatoria en el conflicto entre el gremio y las empresas Operadora Ferroviaria S.A., Metrovías S.A. y Forrevías S.A. Concesionaria.

“Se intima al sindicato La Fraternidad, y por su intermedio a los trabajadores por ella representados, a dejar sin efecto las medidas de acción directa que venían llevando adelante y que afectaron la vida de más de un millón de usuarios, como así también cualquier otra medida que tuvieran previsto implementar”, sentenciaron.

Omar Maturano, secretario general de la Fraternidad LN+

La medida rige desde las 00 del viernes 26 de septiembre y dura 15 días, en donde los servicios deben prestarse de forma normal de forma tal que se garantice la circulación habitual de los trenes, evitando demoras, cancelaciones u otro tipo de impedimento.

“El Estado Nacional tiene el deber de garantizar la continuidad de los servicios esenciales para sus ciudadanos y resguardar el interés público, sin desatender los derechos laborales ni los mecanismos de negociación colectiva”, cerraron el comunicado.