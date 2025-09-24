Los trenes en la Ciudad y el conurbano circulan a 30km/h por una medida gremial

El gremio que nuclea a los maquinistas de los trenes, La Fraternidad, encabeza una medida de fuerza que provoca demoras y cancelaciones en el servicio ferrocarril. Los vagones circulan a unos 30 kilómetros por hora; la protesta sindical rige por 24 horas y terminará, según pudo saber LA NACION, esta medianoche.

La noticia impacta a los usuarios de las líneas Roca, Mitre, San Martín, Sarmiento, Urquiza y Belgrano Sur. En la aplicación de Trenes Argentinos se observa que todos los ramales de estas líneas ferroviarias presentan demoras.

Fuentes de Trenes Argentinos indicaron a este medio que se trata de un paro “sorpresivo” debido a que La Fraternidad, que conduce Omar Maturano, no emitió un comunicado oficial para dar cuenta de la decisión de hacer circular los trenes a muy baja velocidad. El gremio tampoco publicó en redes sociales un aviso.

En tanto, según informaron a LA NACION, la medida de fuerza corresponde a “la falta de una propuesta superadora en paritarias”, un “deficiente servicio de ART deplorable e insuficiente” y “bajos ingresos por la falta de un acuerdo”. También hablan de itinerarios “desastrosos” y “sin apertura a sugerencias”, de la reducción de la velocidad de las formaciones.

La medida genera además un importante caudal de gente en las estaciones y en las formaciones debido a la hora pico. Como consecuencia, hay más usuarios que optan por transportes alternativos, como colectivos o subtes.

En paralelo, en las estaciones de trenes se pueden ver filas de pasajeros que intentan llegar a sus destinos.

En este contexto, una usuaria de la red social X reportó que una formación del tren Roca se detuvo en Adrogué por más de media hora y que los pasajeros tuvieron que bajar y caminar por las vías para desplazarse.

Alrededor de las 8.45, Trenes Argentinos publicó un comunicado en redes sociales para informar sobre las demoras.

“Hay demoras y cancelaciones en todos los ramales de las líneas Roca, Sarmiento, Mitre, San Martín y Belgrano Sur por una medida de fuerza sorpresiva y encubierta de La Fraternidad, gremio que nuclea a los conductores. Como consecuencia de la protesta, los trenes circulan a una velocidad de 30 km/h afectando la regularidad del servicio”, indicaron desde la empresa.

Como consecuencia de la protesta, los trenes circulan a una velocidad de 30 km/h afectando la regularidad del servicio.



Ante esta medida se ven perjudicados más de un millón de pasajeros que utilizan los trenes cada día para trasladarse a sus trabajos o regresar a sus hogares.

Y agregaron: “Se ven perjudicados más de un millón de pasajeros que utilizan los trenes cada día para trasladarse a sus trabajos o regresar a sus hogares”.

El lunes y el martes las formaciones de la línea Mitre ya no prestaron servicio por obras de renovación de las vías, de acuerdo con lo que había comunicado Trenes Argentinos.

