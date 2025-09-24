Los trenes en la Ciudad y el conurbano circulan a 30km/h por una medida gremial
La protesta del sindicato La Fraternidad rige por 24 horas
- 3 minutos de lectura'
El gremio que nuclea a los maquinistas de los trenes, La Fraternidad, encabeza una medida de fuerza que provoca demoras y cancelaciones en el servicio ferrocarril. Los vagones circulan a unos 30 kilómetros por hora; la protesta sindical rige por 24 horas y terminará, según pudo saber LA NACION, esta medianoche.
La noticia impacta a los usuarios de las líneas Roca, Mitre, San Martín, Sarmiento, Urquiza y Belgrano Sur. En la aplicación de Trenes Argentinos se observa que todos los ramales de estas líneas ferroviarias presentan demoras.
Fuentes de Trenes Argentinos indicaron a este medio que se trata de un paro “sorpresivo” debido a que La Fraternidad, que conduce Omar Maturano, no emitió un comunicado oficial para dar cuenta de la decisión de hacer circular los trenes a muy baja velocidad. El gremio tampoco publicó en redes sociales un aviso.
En tanto, según informaron a LA NACION, la medida de fuerza corresponde a “la falta de una propuesta superadora en paritarias”, un “deficiente servicio de ART deplorable e insuficiente” y “bajos ingresos por la falta de un acuerdo”. También hablan de itinerarios “desastrosos” y “sin apertura a sugerencias”, de la reducción de la velocidad de las formaciones.
La medida genera además un importante caudal de gente en las estaciones y en las formaciones debido a la hora pico. Como consecuencia, hay más usuarios que optan por transportes alternativos, como colectivos o subtes.
En paralelo, en las estaciones de trenes se pueden ver filas de pasajeros que intentan llegar a sus destinos.
En este contexto, una usuaria de la red social X reportó que una formación del tren Roca se detuvo en Adrogué por más de media hora y que los pasajeros tuvieron que bajar y caminar por las vías para desplazarse.
Alrededor de las 8.45, Trenes Argentinos publicó un comunicado en redes sociales para informar sobre las demoras.
“Hay demoras y cancelaciones en todos los ramales de las líneas Roca, Sarmiento, Mitre, San Martín y Belgrano Sur por una medida de fuerza sorpresiva y encubierta de La Fraternidad, gremio que nuclea a los conductores. Como consecuencia de la protesta, los trenes circulan a una velocidad de 30 km/h afectando la regularidad del servicio”, indicaron desde la empresa.
Como consecuencia de la protesta, los trenes circulan a una velocidad de 30 km/h afectando la regularidad del servicio.— Trenes Argentinos (@TrenesArg) September 24, 2025
Ante esta medida se ven perjudicados más de un millón de pasajeros que utilizan los trenes cada día para trasladarse a sus trabajos o regresar a sus hogares.
Y agregaron: “Se ven perjudicados más de un millón de pasajeros que utilizan los trenes cada día para trasladarse a sus trabajos o regresar a sus hogares”.
El lunes y el martes las formaciones de la línea Mitre ya no prestaron servicio por obras de renovación de las vías, de acuerdo con lo que había comunicado Trenes Argentinos.
⚠️ #TrenMitre— Info Tren Mitre (@InfoTrenMitre) September 21, 2025
Por obras de renovación de vías 🚧
👉Del lunes 22 al martes 23/9 inclusive.
🟠 Los ramales #Suárez y #Mitre LIMITADOS entre #BelgranoR y #Suárez - #Mitre con modificaciones en los primeros y últimos servicios. pic.twitter.com/5g6xAX5xYN
Otras noticias de Trenes
- 1
Evangelio católico del día de hoy, lunes 22 de septiembre
- 2
Estructura centenaria: continúan los intentos del gobierno porteño por demoler el histórico puente Soler-Ciudad de La Paz
- 3
Joaquinraptor casali: el sorprendente nuevo megarraptor de la Patagonia que amplía el conocimiento de los dinosaurios
- 4
Un neurólogo explicó por qué ahora se debate sobre el autismo, el paracetamol y las embarazadas: “Cierta correlación”