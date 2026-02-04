Paro de trenes: a qué hora empieza la medida este jueves 5 de febrero y a qué líneas afecta

La Fraternidad, el sindicato que agrupa a los maquinistas de trenes, anunció para este jueves un “plan de lucha” ante el rechazo de la propuesta económica de las empresas del sector.

En ese sentido, durante el 5 de febrero se llevará a cabo un paro de trenes, por lo que el sistema ferroviario estará paralizado durante la jornada en todo el país. De todos modos, está la posibilidad de que este sea levantado por una conciliación obligatoria, pero el Gobierno aún no tomado la medida.

Las estaciones de Retiro y Constitución serán las más afectadas Nicolás Suárez

Qué reclama La Fraternidad

El sindicato arguye su decisión de un plan de lucha en dos ejes principales: un reclamo salarial y denuncias sobre el estado de la infraestructura. Respecto a los salarios, el gremio calificó la oferta de recomposición como una “burda oferta” e “insuficiente”, además de señalar una pérdida del poder adquisitivo de entre el 50% y el 60% durante el último año.

El comunicado de La Fraternidad donde anuncia el paro de trenes de este jueves 5 de febrero

El secretario general del gremio, Omar Maturano, es el principal vocero de la protesta, quien explicó los motivos y el alcance del plan de lucha en diversas declaraciones a los medios. Este miércoles señaló que en el día de ayer no se pudo llegar a un acuerdo salarial, por lo que el paro sigue en pie.

Cuáles serán las líneas afectadas

La huelga de conductores afectará a la totalidad de las ramas del transporte ferroviario nacional. Esto incluye todas las líneas de pasajeros operadas por Trenes Argentinos Pasajeros, tanto metropolitanas como de larga distancia.

Además, la medida alcanza a los ramales de carga de la firma Belgrano Cargas S.A., con impacto directo en los servicios de las líneas Belgrano, Urquiza y San Martín. También se verán perjudicadas las compañías privadas Metrovías S.A. y Ferrovías SAC.

Por cuánto tiempo se extenderá el paro de trenes

La medida de fuerza está programada para el jueves 5 de febrero y tendrá una duración de 24 horas. Según comunicó el gremio el lunes pasado, los servicios retomarán su cronograma habitual a partir del viernes 6 de febrero.