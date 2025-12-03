Después de una seguidilla de fracasos en el Consejo del Salario, donde no logró en dos años de gestión un acuerdo entre los sindicatos y las cámaras empresarias, el Gobierno dispuso por decreto un aumento del salario mínimo vital y móvil, que se eleva de $322.000 a $334.800 a partir del mes en curso.

El 26 de noviembre pasado, durante el Consejo del Salario, las cámaras empresarias ofrecieron un aumento de $4000 y elevar en cuotas el haber mínimo a $349.000 a abril de 2026. Las centrales obreras, en cambio, pidieron una suba mucho mayor. La CGT planteó llevar el salario mínimo a $512.000 ahora y a $553.000 en abril. Coincidió con esta postura una de las dos CTA. La restante, la Autónoma, pidió llevarlo a $736.000. Hoy, en tándem, las centrales obreras rechazaron la suba que resolvió Javier Milei de manera unilateral.

“La CGT rechaza por insuficiente el laudo que fija el salario mínimo en $328.400. Exigimos un SMVM que cubra la Canasta Básica y garantice una vida digna”, expresó la central obrera peronista en un comunicado.

La definición del nuevo piso salarial sirve como referencia para el salario inicial docente, además de ser un indicador para el trabajo informal y para actividades que no están sindicalizadas en jornadas laborales de ocho horas. Además, el aumento unilateral, se da en pleno debate por una eventual reforma laboral que el Gobierno pretende que avance en el Congreso en sesiones extraordinarias.

Aumentos escalonados

El nuevo aumento fue determinado por la resolución 9/2025 publicada este miércoles en el Boletín Oficial. El esquema fijado establece aumentos mensuales y consecutivos del SMVM durante diez meses. El primer tramo, correspondiente a noviembre de 2025, fija el salario mínimo en $328.400 para los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa. Para los trabajadores jornalizados, el valor inicial es de $1642 por hora. Estos montos alcanzan a quienes se desempeñan bajo la Ley de Contrato de Trabajo, en el régimen agrario, en la administración pública nacional y en entidades del Estado que actúan como empleadores. En los casos de jornadas reducidas o modalidades especiales, los valores son proporcionales.

A partir de diciembre de 2025, el ingreso mínimo pasa a $334.800. En enero de 2026 sube a $341.000 y en febrero se ubica en $346.800. Desde marzo, el salario será de $352.400 y, en abril, de $357.800. En mayo se eleva a $363.000, mientras que en junio asciende a $367.800. Para julio, el SMVM será de $372.400 y, desde el 1° de agosto de 2026, alcanzará el tramo final previsto en la resolución: $376.600.

La resolución también fija unaactualizacióndel mecanismo de laprestación por desempleo. El beneficio será equivalente al75% del salario mensual neto más altoque el trabajador haya percibido en los seis meses previos al final de la relación laboral. Además, contará con un piso y un tope directamente vinculados al SMVM:en ningún caso podrá ser inferior al 50% del salario mínimo vigenteni superior al 100%.