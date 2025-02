El Gobierno evidenció tensiones en “el triángulo de hierro”, pero relativizó su alcance

En medio del escándalo de las criptomonedas, el Gobierno dejó al descubierto un nuevo foco de tensión al interior del “triángulo de hierro”, el núcleo de poder más duro del oficialismo que integran Javier Milei, su hermana Karina y el asesor Santiago Caputo. Los cortocircuitos surgieron luego de que se conozca la filtración del crudo de la entrevista que el Presidente dio a TN para defenderse de la presunta megaestafa con las criptomonedas. Durante la entrevista con Jonatan Viale, hubo ina intervención de Caputo para frenar la grabación, disconforme con una respuesta que había dado el Presidente. El tramo de la conversación se viralizó y, según explicó hoy públicamente el vocero, Manuel Adorni, esa interrupción de Caputo molestó a Milei.

La reacción de Caputo habría sido ante una explicación presidencial. Milei dijo que impulsó $LIBRA desde su cuenta “personal” de la red X, pero a la vez añadió que su defensa jurídica estará en manos del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. ¿Es una cuestión personal o de Estado? El fragmento fue editado en la versión que salió al aire, pero el video completo, sin edición, se publicó horas después en Internet.

El momento en que Santiago Caputo interrumpió la entrevista de Javier Milei con Jonatan Viale

Adorni contó que al terminar la grabación de la nota, el Presidente le dijo a su colaborador: ‘Santiago, innecesario’”. Cerca de Caputo asumieron hoy que hubo un error suyo al interrumpir la entrevista. “Fue la primera vez que estuvo en una entrevista y que hizo eso”, dijeron en su entorno.

“Santiago se equivocó, pero fue una típica sobrerreacción propia del momento; estuvo mal, muy mal, pero es entendible; ahora, creer que Javier lo va tocar por exceso de cuidado es un disparate” , dijeron fuentes muy cercanas al mandatario en diálogo con LA NACION y ante versiones sobre el futuro del asesor.

La admisión de responsabilidad por parte del entorno de Caputo recayó en una Casa Rosada en la que desde temprano buscaron bajar el tono del señalamiento de Adorni y negaron de plano cualquier definición de “crisis” o “tensión” en el “triángulo de hierro”. Desde el Gobierno dijeron que no habrá cambios en el equipo de asesores a pesar de este cortocircuito.

Hasta ahora Caputo era el único de los integrantes de ese triángulo que no había sido salpicado por lo sucedido con el escándalo de las criptomonedas. Mientras que al mandatario le impactó de lleno por la publicación en su cuenta de la red social X, lo que incluso le valió denuncias a nivel nacional e internacional, a Karina la salpicó por las visitas de Mauricio Novelli, “pata local” de $LIBRA, a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos.

Según los registros oficiales, desde el 8 de enero la secretaria general de Presidencia autorizó seis veces el ingreso de Novelli, el trader que reunió al Poder Ejecutivo con las compañías vinculadas al memecoin; Mark Davis, otro de los involucrados, también estuvo allí el 16 de julio y el 21 de noviembre, antes de la audiencia con el Presidente del 30 de enero.

“No significa que haya sido autorizado directamente por Karina, ni mucho menos. Ni que la haya ido a ver a ella. Es su área, pero no es ella quien autoriza directamente. La autorización de Secretaría General de Presidencia implica un montón de personas y áreas”, argumentaron desde la Casa Rosada para despegar a Karina Milei de las visitas de Novelli.

En su descargo de anoche, Milei describió a Novelli como “un tipo hiper creativo” al que conoce desde hace muchos años. Dijo que fue él quien le presentó a Hayden Davis, el encargado del lanzamiento de $LIBRA. Ante una pregunta concreta se negó a acusarlo de estafador: “Eso lo dirá la Justicia”.

Poco después, a la hora de ser consultado sobre si se arrepentía de algo, Milei dijo que debe aprender una lección: “Yo asumí la presidencia y seguí siendo Javier Milei el de siempre. Se accedía a mí de la misma manera que cuando no era presidente. Lamentablemente, tengo que levantar los filtros. No puede ser tan fácil llegar a mí. Será cuestión de levantar murallas”. Y agregó que eso es algo que habló con su hermana, quien desde su Secretaría es la responsable de abrir las puertas que llevan al principal despacho de la Casa Rosada. Pero evitó acusarla. Lo mismo con todos sus funcionarios: dijo que no sospecha de ninguno de ellos y que, salvo que la Justicia pruebe lo contrario, no tiene que exigirles cuentas por este tema a ninguno. La semana pasada, el mismo Milei, apelaba a frases como “guillotina”, para referirse a la salida de funcionarios que cometan errores o que no estén alineados con la gestión.

“Accionistas”

“No hay crisis, ni tensión. Fue una desinteligencia, nada más. Se tendría que haber hecho de otra manera”, buscaron bajar el tono de los dichos de Adorni de esta mañana sobre Caputo.

El triángulo de hierro es el núcleo de poder más duro y cerrado del presidente. Quienes conocen de cerca esa dinámica aseguran que “está intacta” , pero también recuerdan que es un “triángulo en el que obviamente que hay dos partes que son indivisibles” en referencia a la hermandad de Javier y Karina Milei. Y usan una frase que es que ambos son “accionistas” de La Libertad Avanza y “Santiago tiene perfectamente claro que es un accionista”, en referencia a que está un paso detrás de ese tándem imbatible que lleva 50 años de historia conjunta. “Un jefe te puede marcar un error, pero no por eso te va a despedir”, dijo un funcionario de la Casa Rosada. “Javier adora a Santiago y eso no cambia por un señalamiento”, dijo otro de los consultados.

El episodio de la entrevista con Viale generó ruido, pero en la Casa Rosada desestiman una escalada en la tensión interna que se vive desde la noche del viernes, cuando Milei impulsó desde su cuenta de la red X la criptomoneda $LIBRA. “Fue un error suyo [de Caputo] y lo asumió”, sintetizaron cerca del asesor presidencial, al que escucharon decir que su renuncia “siempre está a disposición”.

Cecilia Devanna Por