La intimidad del Gobierno tras la caída de Maduro: Milei activo en Olivos, un aviso de madrugada y el intenso chat de los ministros

El gobierno libertario pasa horas agitadas desde bien temprano a la madrugada. Fue cuando llegaron los primeros reportes de que la situación en Venezuela empezaba a dar un vuelco con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, tras una operación de Estados Unidos, que incluyó un despliegue aéreo contra instalaciones militares del régimen.

Según pudo saber LA NACION, Javier Milei siguió atento las novedades sobre lo que acontecía en Venezuela desde la quinta de Olivos. El Presidente tiene un alineamiento completo de su política exterior con Estados Unidos y, además, ya antes de asumir el poder, fue un ferviente detractor de Nicolás Maduro y no dudó en reconocer a Edmundo González Urrutia como mandatario electo en los últimos comicios. Milei se dice, además, amigo de la principal referente de la oposición venezolana: María Corina Machado.

El grupo de WhatsApp que comparte el Gabinete (incluida la mesa política) se activó bien temprano a la madrugada. Según pudo reconstruir LA NACION a través de distintas fuentes que consultó, entre las 3 y las 4, la primera en notificarse fue la exministra de Seguridad y actual senadora, Patricia Bullrich, quien avisó que algo pasaba en Venezuela.

En ese momento la información era todavía confusa. El Gobierno sigue de cerca y con preocupación todos los acontecimientos en ese país no solo por su oposición al régimen de Maduro sino también porque allí está detenido ilegalmente el gendarme argentino Nahuel Gallo.

Nahuel Gallo, el gendarme argentina preso ilegalmente en Venezuela Captura de video

Asimismo, cuando aún no había salido el sol en la Argentina, dirigentes venezolanos opositores a Maduro que viven en Buenos Aires y que tienen conexión con funcionarios del Gobierno empezaron a remitir mensajes para avisar sobre los acontecimientos en su país. Familiares y allegados desde allá les informaban sobre las primeras detonaciones que la Casa Blanca lanzó durante la madrugada contra varios objetivos militares en diferentes ciudades venezolanas.

A medida que avanzaron los minutos, la posibilidad de que Maduro haya sido extraído de Venezuela tomó fuerza y finalmente se confirmó con el mensaje de Donald Trump en la red social Truth Social, a las 6.21. “Estados Unidos llevó adelante con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado fuera del país junto con su esposa“, dice ese anuncio que leyeron los ministros del Gabinete.

Ya para las 6.34 tuiteó Milei y recibieron el mensaje en el chat. “La libertad avanza. Viva la libertad carajo”, escribió el Presidente, en mayúsculas, en su cuenta de X. Así marcó la línea a sus funcionarios del posicionamiento que tendría el Gobierno sobre lo que había ocurrido: respaldo sin titubeos a Estados Unidos.

Milei también compartió un video de su última intervención en la Cumbre del Mercosur, que se hizo en Brasil, y marcó un contraste en el posicionamiento internacional de su par de ese país, Luiz Inácio Lula da Silva. Sumó a la grabación una foto del líder del Partido de los Trabajadores (PT) con Maduro.

Desde las siete de la mañana, los intercambios en el grupo de WhatsApp del Gabinete se intensificaron, con algunos ministros despertándose y el canciller Pablo Quirno como uno de los principales protagonistas.

“Desde bien temprano estuvimos con el tema”, contó un funcionario a este medio. “El chat está muy activo”, acotó otro, a mitad de mañana. Desde el gobierno argentino también hubo comunicaciones con referentes del espacio político que comanda Corina Machado.

Atentos, los ministros e integrantes de la mesa política escucharon la entrevista de Milei en LN+ para tomar nota del posicionamiento oficial. “[La decisión es de] apoyo total a Estados Unidos, a la moción de Estados Unidos; no tenían forma de salir los venezolanos de este equilibrio siniestro en el que estaban metidos”, sentenció Milei, quien dijo también que la extracción de Maduro es “la caída de un dictador, de un terrorista y de un narcotraficante que quiso aferrarse al poder”.

Antes de las 11 y después de que Milei saliera en vivo en LN+, Quirno emitió en sus redes el comunicado en que la Cancillería argentina “valoró la decisión y la determinación” de Trump y de su administración “en las acciones adoptadas en Venezuela”. En esa nota de prensa, el Gobierno tildó como “dictador” a Maduro y lo acusó de ser el “líder del Cartel de los Soles”, que fue declarado como organización terrorista por el Gobierno, el pasado 26 de agosto de 2025.

De momento, LA NACION no pudo conocer si Milei estaba al tanto de la operación de antemano. Pero ayer, curiosamente, la Cancillería emitió dos alertas consulares: la primera encomendaba a los argentinos no viajar a Irán; la segunda, publicada a las 19.31, reiteraba la recomendación de evitar viajes a Venezuela.

Alerta Consular: Argentina reitera la recomendación de no viajar a Venezuela



Ante la grave situación en Venezuela y las detenciones arbitrarias de ciudadanos extranjeros, el Gobierno argentino reitera su recomendación de no viajar a ese país.



La presente alerta actualiza y… pic.twitter.com/v9vPEKyGcY — Cancillería Argentina 🇦🇷 (@Cancilleria_Ar) January 2, 2026

De acuerdo a lo que pudo saber este medio a través de diferentes fuentes legislativas, este sábado tanto la bancada de diputados como de senadores de LLA estuvieron atentos al teléfono con chats sobre este tema.

Varios legisladores contaron a LA NACION que el titular del cuerpo, Martín Menem, pidió a los diputados libertarios seguir la línea política que fijó Milei en la entrevista televisiva, al igual que los miembros de la Casa Rosada; a su vez que en el grupo de senadores hubo arengas tras el despliegue estadounidense en Venezuela y la caída de Maduro.

Por su parte, la vicepresidenta Victoria Villarruel publicó un tuit celebratorio.

“Hoy renace la esperanza en Venezuela. De la oscuridad resurgirá el pueblo venezolano. Las familias podrán reencontrarse definitivamente. Con emoción pensamos en Venezuela unida, con Justicia implacable para quienes violaron los derechos humanos durante décadas, con el sistema democrático restituido y con los presos políticos liberados. ¡Venezuela Libre!“, exclamó la titular del Senado, que pasa unos días de descanso en Monte Hermoso.