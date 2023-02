El Gobierno no descarta expropiar Edesur tras los reiterados cortes de luz: “Todas las posibilidades son analizadas”

escuchar

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, no descartó este jueves la posibilidad de que el Gobierno expropie Edesur como consecuencia de las reiteradas quejas por el servicio que brinda la empresa. En su conferencia de prensa semanal, dijo que “todas las posibilidades son analizadas” y cuestionó el “maltrato” de la compañía contra los usuarios. También se refirió a las “contundentes” medidas anunciadas ayer por el minsitro de Economía, Sergio Massa, frente a dicha situación.

Al ser consultada sobre la posibilidad de que el Ejecutivo avance en la expropiación de Edesur debido a la “falta de inversion y mantenimiento”, la funcionara respondió: “El Gobierno analiza todas las variables -siempre que legalmente existan y sean posibles- para cuidar lo que tiene que cuidar, que son los usuarios, los consumidores y los ciudadanos argentinos”.

El Gobierno no descarta expropiar Edesur tras los reiterados cortes de luz

Tras ello, Cerruti agregó: “La verdad es que el nivel de los cortes de luz y del maltrato a los usuarios y consumidores de electricidad que tienen que ver con esa empresa lo venimos viendo durante los últimos años y ayer se tomó una medida muy contundente que tiene que ver con la multa y con la intervención para ver exactamente qué es lo que está haciendo, qué inversiones están haciendo y cuál es la responsabilidad de la empresa, y en ese marco todas las posibilidades son analizadas”.

De esta forma, respaldó la determinación de Massa de aplicar a través de la secretaría de Energía y del ENRE una multa de $1000 millones a Edesur “por los problemas de calidad en el servicio”. Además, el Gobierno la obligará a devolver a los usuarios que hayan sido víctimas de cortes superiores al promedio establecido en el contrato la totalidad de la factura del último mes y habilitará un ámbito de reclamo por daños a electrodomésticos domiciliarios.

El titular de la cartera de Hacienda ordenó además la puesta en marcha de una veeduría con auditoría a la que se convocará a la UBA “para revisar el valor de activo regulatorio, cumplimiento del régimen de inversiones, de los tiempos de respuesta a los usuarios y calidad en el servicio de transmisión de toda el área de Edesur”.

La conferencia completa de Gabriela Cerruti

Mesa electoral

Durante la rueda de preguntas, la portavoz también se refirió a la interna Frente de Todos (FdT) con miras a las elecciones presidenciales que se celebrarán este año. En particular, habló sobre la mesa electoral realizada por el presidente Alberto Fernández para esta tarde.

“Puedo dar algunos detalles y no otros. El Presidente, en su calidad de presidente del Partido Justicialista, convocó a esta mesa, que es una muestra de la unidad del FdT y de la necesidad de buscar acuerdo para llegar a pensar en los próximos cinco años de la Argentina, donde se pueda profundizar un proyecto de gobierno que quiere tener en un lugar privilegiado a los que más necesitan”, comentó y agregó: “Van a concurrir cinco representantes por cada uno de los espacios mayoritarios de la coalición, también de los gobernadores y del movimiento sindical. Ela primera reunión de otras, donde se van a ir incorporando otros actores y actrices. Va a haber conversaciones con todos los que integran este frente tan amplio y fuerte”.

En su elaboración, Cerruti no confirmó ni descartó la presencia en el encuentro de la vicepresidenta Cristina Kirchner ni de su hijo, el diputado Máximo Kirchner. Sin embargo, se refirió a la postura del Gobierno con relación a la denunciada “proscripción” de la primera.

“Las proscripciones pueden ser políticas, pueden ser judiciales. Las inhabilitaciones judiciales se utilizan como forma de proscripción política y lo que el Gobierno y el Presidente entienden es que hay una persecución judicial contra la vicepresidenta; que la causa en la que fue condenada es inventada, no tiene pies ni cabeza, donde ella ha sido llevada con la intención firme de condenarla y por lo tanto de proscribirla para participar de las próximas elecciones” sentenció y completó: “Esto es lo que el Presidente ha sostenido siempre cuando se ha expresado públicamente sobre este tema. Cree absolutamente en que Cristina Fernández de Kirchner no tiene nada que ver con todo aquello que se le imputa en esta causa y que el intento de inhabilitarla, que ahora no es firme, pero que puede ser firme en cualquier momento, lo que busca es que ella no pueda participar de las situaciones electorales que se den en la argentina”.

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti Presidencia

Inseguridad en Rosario

Ante una pregunta sobre la creciente inseguridad en Rosario, la funcionaria señaló: “Con respecto a Rosario -que está viviendo un momento preocupante y trágico en muchos sentidos y que el Gobierno sigue día a día-, tal como ha dicho en más de una oportunidad Aníbal Fernández, lo que está haciendo el Gobierno nacional con respecto a Santa Fe no lo hace con ningún otro lugar. Hay más de 3000 efectivos en Rosario permanentemente; se ha detenido a una cantidad de personas y desbaratado a una cantidad de bandas; el Gobierno está haciendo todo y mucho más de lo que se puede”.

No obstante, aclaró: “Hay responsabilidades que son del intendente y del gobernador y no se puede manejar una provincia desde el Gobierno nacional, porque es un país federal (...) Está en nuestra responsabilidad desbaratar el narcotráfico, que hoy está en Rosario, pero puede estar en cualquier lugar. Vimos el caso de la niñita asesinada en la ciudad de Buenos Aires. El gobierno está haciendo toldo que puede hacer... Tanto en Rosario como en la Ciudad se está haciendo todo lo que los intendentes permiten que el Gobierno nacional pueda hacer”.

Inflación

Con relación al dato del 6% de inflación en enero, Cerruti dijo: “Seguimos esperando llegar a abril o maya con una situación más generosa. Massa está haciendo un trabajo impresionante y todas las variables están yendo muy bien. Tenemos un problema de tensíon de los precios. Enero sabemos que siempre es así. Tanto enero como marzo, por las vacaciones y el inicio de las clases”. No obstante, reconoció: “Por supuesto, a nadie le gusta este índice de inflacion”.

Por último y ante la consulta de un periodista respecto de si el Gobierno busca “dejar una bomba económica para que le estalle” a la próxima gestión, respondió: “Ahí hay una combinación entre un sector del periodismo y de la oposición, el más importante, que necesita que esté todo mal. En este momento se da una sensación, por los números que recibimos, de que la gente percibe que ellos están mejor, pero que todo el mundo está mal. Esto es una construcción, no es algo que tiene que ver con la vida cotidiana. Este “todo esta mal”, a pesar de que nosotros vemos los números de consumo, de crecimiento, cómo han crecido los salarios, tiene que ver con un sector de Juntos por el Cambio y con las corporaciones mediáticas (...) Que no se preocupe Juntos por el Cambio, que no va a gobernar a partir de diciembre”.

