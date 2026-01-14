El Gobierno no pidió extender el mandato de la Defensora General y se agrava la crisis de vacantes en la Justicia

El problema de las vacantes en la Justicia se agravará con la salida de una funcionaria en un área clave. El Gobierno resolvió no enviar al Senado el pliego de la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, para que continúe en el cargo por cinco años más. El 1° de febrero, Martínez, jefa de todos los defensores oficiales, cumplirá 75 años y deberá dejar su puesto, ya que, como ocurre con los jueces, a partir de esa edad solo puede continuar con un nuevo nombramiento.

Martínez será reemplazada de manera interina por el defensor ante la Corte Suprema, Julián Langevín, de 64 años.

De esta manera, las dos máximas autoridades del Ministerio Público quedarán como interinos: Langevín, por un lado, y el Procurador General, Eduardo Casal, que ejerce temporalmente desde 2017 y en octubre del año pasado se convirtió en el procurador general con más tiempo en el cargo desde el regreso de la democracia.

A ello se suma la compleja situación en la cabeza del Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tiene vacantes dos de sus cinco sillas, lo que obliga al máximo tribunal a convocar a conjueces cuando sus tres miembros no se ponen de acuerdo frente a un caso y no pueden formar mayoría para dictar un fallo.

Casal ejerce como Procurador interino hace 9 años Fiscales.gob.ar

La situación de la Defensoría en torno a las vacantes es análoga a la del resto de la Justicia, que terminó el año pasado con un 37% de sus cargos vacíos.

En el caso de los jueces, en estos dos años de gestión el Gobierno realizó solo tres designaciones: la del catedrático Manuel García-Mansilla, que terminaría renunciando −Ariel Lijo nunca asumió−, y las de otros dos magistrados que cumplieron 75 años y sus pliegos sí fueron enviados por el Gobierno al Senado para un nuevo acuerdo, lo que no se hizo con Martínez.

El presidente Javier Milei se refirió a la designación de jueces en particular hace tres semanas, en diálogo con LN+, al recordar el frustrado paso de los pliegos de Lijo y Mansilla por la Cámara alta, antes de impulsar por decreto la designación de ambos. “Mientras el kirchnerismo en el Senado tenga más de un tercio, no puedo enviar jueces”, sostuvo.

El Gobierno tiene entre sus manos más de 70 ternas para cargos vacantes en la Defensoría.

La Defensora

A fines de 2025, con una carta enviada al Poder Ejecutivo, Martínez, que está al frente de la defensoría desde 2006, hizo explícito su deseo de continuar en el cargo por cinco años más.

En el Gobierno tuvieron su caso “bajo estudio” en las pasadas semanas y en las últimas horas se resolvió “no extenderle su mandato”, informaron fuentes al tanto de la decisión.

Su salida no es una sorpresa. El largo recorrido profesional de Martínez como defensora se inscribe en las antípodas ideológicas del Gobierno y en el último tiempo no hubo ninguna señal en favor de su continuidad.

Sin embargo, fuentes del Gobierno informaron que, hace alrededor de dos meses, desde el Ministerio de Justicia que lidera Mariano Cuneo Libarona se elevó un informe a Presidencia sobre Martínez, que reunía pronunciamientos a favor y en contra de su continuidad.

La relación entre Cúneo Libarona y la defensora, que se conocen desde “hace años”, es buena, señalan quienes los rodean, pese a la distancia que los separa en su mirada sobre la Justicia. Pero la continuidad de Martínez estuvo por entero en manos del presidente Javier Milei.

Martínez, de marcado perfil bajo, llegó al cargo hace más de 20 años. Es doctora en derecho por la Universidad de Salamanca y licenciada en criminología. Trabajó en distintas cátedras de la UBA bajo las órdenes de tres reconocidos juristas del país, Germán Bidart Campos, Eugenio Zaffaroni y Jaime Malamud Gotti.

Su recorrido como jurista fue destacado en distintos ámbitos locales e internacionales y quienes valoran su gestión subrayan como un logro suyo que en la Defensoría, desde donde se envían las ternas de candidatos a defensores al Poder Ejecutivo, se respeta “a rajatabla” el orden de mérito de los postulantes.

El lunes 2 de febrero, Martínez será automáticamente reemplazada por el defensor ante la Corte Suprema Langevín. Se replicará, así, una situación similar a la que protagonizó la propia Martínez en 2001 y luego en 2005, ocasiones en las que asumió como defensora interina del Ministerio Público de la Defensa, reemplazando en ambas oportunidades a Miguel Ángel Romero, que en 2005 renunció al cargo.