Fuerte respaldo de Milei al proyecto minero para extraer cobre en Mendoza

A horas de su tratamiento en la Legislatura provincial, el Presidente Javier Milei defendió la iniciativa del Proyecto PSJ Cobre Mendocino, impulsado por la administración de Alfredo Cornejo, con críticas al kirchnerismo por “estar siempre en contra del sector privado”.

El mandatario respaldó así el desarrollo de la actividad minera en esa provincia a través de X. Se trata del Proyecto San Jorge, ubicado en Uspallata, en la comuna de Las Heras, que promete una inversión inicial cercana a los 600 millones de dólares y casi 4000 empleos, solo en la construcción, con la posibilidad de empezar a operar en 2028.

Mañana la Legislatura de Mendoza tiene la enorme oportunidad de dar la sanción definitiva al Proyecto PSJ Cobre Mendocino, que traerá una inversión de 600 millones de dólares para poner en producción una mina de 40.000 toneladas por año de concentrado de cobre.



“Mañana la Legislatura de Mendoza tiene la enorme oportunidad de dar la sanción definitiva al Proyecto PSJ Cobre Mendocino, que traerá una inversión de 600 millones de dólares para poner en producción una mina de 40.000 toneladas por año de concentrado de cobre”, escribió en la red social.

En ese sentido, criticó la oposición del kirchnerismo al proyecto también cuestionado por los ambientalistas con el argumento de la crisis hídrica:

“Para sorpresa de nadie, el kirchnerismo no acompaña. Siguiendo la línea de los últimos 25 años, estando siempre en contra del sector privado, de la inversión, del progreso y del trabajo”.

Sin embargo, expresó su optimismo: “Aún así confiamos en que el proyecto se apruebe, porque es lo más cerca que se ha estado de poner en marcha definitiva la minería de Mendoza en los últimos 20 años”.

De acuerdo a las consultas realizadas por LA NACION, los números son favorables al oficialismo, tal como ocurrió el mes pasado en Diputados, que obtuvo mayoría, con el apoyo de otras fuerzas, menos el peronismo y algunos legisladores vinculados al agua y la ecología. El Gobierno reforzará mañana con un operativo de seguridad especial las inmediaciones de la Legislatura.

Minutos después del tweet del Presidente, la senadora Patricia Bullrich también respaldó el proyecto minero en la provincia cuyana: “Mendoza tiene la oportunidad de crecer, de generar trabajo, riqueza y desarrollo”, expresó en X.

Ambientalistas en contra de la ley

Diversas asociaciones sociales y ambientalistas preparan una fuerte manifestación para el martes, con panfletos, pancartas y banderas.

“Este tipo de mega minería utiliza sustancias altamente tóxicas como xantato y libera metales pesados que tienen graves riesgos de contaminar el agua del Río Mendoza que abastece de agua al 75% de los mendocinos”, indicaron a LA NACION desde la Asamblea por el Agua, que invita a los ciudadanos a sumarse al reclamo y conocer en detalle el impacto de la minería en otras regiones y los pueblos que lograron frenar su desarrollo.

Antes las criticas ecologistas, el gobierno mendocino prometió que la actividad metalífera se desarrollará con controles, de manera sustentable y acorde a las últimas tecnologías.

El firme apoyo de Milei se enmarca en un contexto en el que toma fuerza una posible modificación a la Ley de Glaciares, para darle mayor impulso a la actividad minera en áreas hoy prohibidas de todo el país.

Días atrás, más de 25 organizaciones de todo la Argentina expresaron su profunda preocupación ante la posible reforma de la Ley N.º 26.639, “Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de Glaciares y del Ambiente Periglacial” y rechazaron cualquier modificación que reduzca los niveles de protección ya establecidos.