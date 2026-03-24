El Gobierno presentó un video a 50 años del golpe militar con la consigna “Las víctimas que quisieron esconder”

A 50 años del golpe militar de 1976 y en el marco de la conmemoración del Día de la Memoria, el Gobierno difundió este martes un documental en el que reafirma su postura de “memoria completa”, uno de los ejes de su denominada “batalla cultural”. En línea con lo que hizo el año pasado —cuando publicó un video en redes sociales que cuestionaba la cifra de 30.000 desaparecidos durante la dictadura—, el oficialismo presentó testimonios de una nieta restituida y del hijo de un exmilitar secuestrado por una organización guerrillera.

El material, titulado “Las víctimas que quisieron esconder” y de una hora y cuarto de duración, comienza con una voz en off que sostiene que la historia “debe conocerse en su totalidad”. “Cuando se la presenta de forma parcial, deja de ser memoria y se convierte en un instrumento de manipulación”, afirma.

“A 50 años del inicio del régimen cívico-militar, este gobierno sostiene que las nuevas generaciones tienen derecho a acceder a una visión integral y respetuosa de aquellos años, libre de imposiciones ideológicas, conveniencias políticas o censuras”, continúa, en un discurso que ya es habitual para el oficialismo.

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