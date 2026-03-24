Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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El mensaje de Milei sobre la “traición” que llamó la atención en el Gobierno y también en la oposición
En medio de las internas que sacuden al Gobierno y cuando el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, es blanco de versiones sobre su continuidad en el cargo, el presidente Javier Milei compartió este lunes una historia en su cuenta de Instagram en la que se hace una sugestiva reflexión sobre el origen de la “traición”.
“La traición nunca viene del enemigo...sino de alguien que supo ganarse tu confianza”, reposteó Milei a la cuenta @culturaconlectura. Lo hizo desde la quinta presidencial de Olivos, donde transcurrió la jornada, puesto que no concurrió a la Casa Rosada en el inicio de la semana.
El Gobierno prepara la licitación para privatizar Intercargo
El gobierno de Javier Milei se prepara para avanzar con una nueva privatización, después de concesionar en el verano más de 8500 kilómetros de rutas nacionales. De acuerdo a fuentes oficiales, está previsto que -tras varios vaivenes- el Poder el Ejecutivo lance esta semana la licitación para la venta de Intercargo, la empresa que presta servicios de rampa y de transporte de pasajeros en 16 aeropuertos de la Argentina.
“Se lanza la licitación”, dijeron a LA NACION fuentes de Balcarce 50 al tanto del tema. Uno de los interlocutores, por las dudas, acotó: “Si no pasa nada raro”. Es que en los últimos meses hubo varios trascendidos sobre el derrotero de la licitación, que no se ejecutó todavía.
Manuel Adorni retrasa su informe sobre la gestión en el Congreso y la oposición pide interpelarlo por los viajes
Manuel Adorni evita, por ahora, su paso por el Congreso en medio de semanas en las que el Gobierno perdió el control de la agenda pública.
Sus viajes al exterior -uno en el avión presidencial junto a su mujer y otro con su familia a Punta del Este en un vuelo privado costeado por una empresa ligada al Estado- golpearon el corazón del relato libertario. A eso se sumaron las últimas revelaciones judiciales del caso $LIBRA, que involucra al presidente Javier Milei y a su hermana Karina, secretaria general, y terminaron de consolidar un escenario adverso para el oficialismo.
El futuro de Adorni está “en manos de Milei y Karina”, pero en el Gobierno ya evalúan posibles reemplazos
“Manuel está intacto. Inamovible”, definió en las últimas horas un alto funcionario del gobierno de Javier Milei, en un intento por despejar rumores y asegurar la continuidad del jefe de gabinete, Manuel Adorni, en medio de la tormenta política desatada inicialmente con el viaje de su esposa Bettina Angeletti a Nueva York con la comitiva presidencial, que continuó desde entonces con ramificaciones inesperadas.
Mientras el jefe de gabinete se mantiene en silencio –su último posteo público fue el viernes por la tarde en su canal de whatsApp, para dar cuenta del “crecimiento del 4,4 por ciento de la economía en 2025”- se acumulan más elementos vinculados a su viaje familiar a Punta del Este en un avión privado (investigado por la Justicia); la compra por parte de su esposa de una casa en el country Indio Cua Golf Club de Exaltación de la Cruz que no figura en la declaración jurada del funcionario y una participación promocional de vieja data de los cursos de Mauricio Novelli, investigado por su participación en el caso $LIBRA. Promoción que surgió del peritaje judicial al teléfono de Novelli, el joven empresario acusado por la denominada criptoestafa que sacude a lo más alto del poder.
En dos días, la Casa Rosada transfirió $47.000 millones de ATN a gobernadores aliados
CÓRDOBA.- En un momento de complicaciones en el frente fiscal de las provincias y de generalización de reclamos salariales, la Casa Rosada abrió el grifo de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Repartió $ 47.000 millones entre el jueves y viernes de la semana pasada. Las jurisdicciones ganadoras, con Corrientes a la cabeza, son administradas por aliados de La Libertad Avanza (LLA).
En lo que va de este mes, el correntino Juan Pablo Váldes recibió $8000 millones; le siguen Alfredo Cornejo (Mendoza) con $7000 millones y el entrerriano Rogelio Frigerio, con $6000 millones. Los legisladores que responden a Valdés en el Congreso acompañaron iniciativas claves para los libertarios, mientras que los otros dos son aliados electorales del oficialismo nacional.
Victoria Villarruel apuesta a 2027 sin un plan firme mientras sigue desde el Senado la feroz interna del Gobierno
Victoria Villarruel observa en silencio los avatares y desventuras del Gobierno de Javier Milei y sigue con atención cada nuevo capítulo de las internas sin fin que atraviesan a la administración libertaria de la que, no tiene dudas, fue expulsada por cuenta y orden de la hermana presidencial y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Por el momento, la vicepresidenta no tiene un plan político con la mira puesta en 2027 lo que, en definitiva, es todo un plan. “No decimos que va a ser candidata, pero tampoco decimos que no lo va a ser”, es el retruécano retórico al que apela una persona de su círculo íntimo para describir la partida de ajedrez que pretende jugar la vicepresidenta desde sus oficinas del primer piso del Senado.
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