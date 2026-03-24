Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

“Manuel está intacto. Inamovible”, definió en las últimas horas un alto funcionario del gobierno de Javier Milei, en un intento por despejar rumores y asegurar la continuidad del jefe de gabinete, Manuel Adorni, en medio de la tormenta política desatada inicialmente con el viaje de su esposa Bettina Angeletti a Nueva York con la comitiva presidencial, que continuó desde entonces con ramificaciones inesperadas.

Mientras el jefe de gabinete se mantiene en silencio –su último posteo público fue el viernes por la tarde en su canal de whatsApp, para dar cuenta del “crecimiento del 4,4 por ciento de la economía en 2025”- se acumulan más elementos vinculados a su viaje familiar a Punta del Este en un avión privado (investigado por la Justicia); la compra por parte de su esposa de una casa en el country Indio Cua Golf Club de Exaltación de la Cruz que no figura en la declaración jurada del funcionario y una participación promocional de vieja data de los cursos de Mauricio Novelli, investigado por su participación en el caso $LIBRA. Promoción que surgió del peritaje judicial al teléfono de Novelli, el joven empresario acusado por la denominada criptoestafa que sacude a lo más alto del poder.