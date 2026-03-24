El índice de confianza en el Gobierno acumula cuatro meses consecutivos de caída

La Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) presentó los resultados del índice de confianza en el Gobierno correspondientes a marzo -realizado en base a encuestas hechas entre el 4 y el 13- y reflejó una baja por cuarto mes consecutivo. Según el informe, se ubicó en 2,30 puntos, lo que implica una leve disminución de 3,5% respecto a febrero y de 4,9% en términos interanuales.

En febrero el ICG fue de 2,38 puntos, lo que indicó una disminución de 0,6% respecto a enero. Sin embargo, en la última medición, el nivel de confianza todavía era mayor que durante la gestión de Macri. Ahora, en cambio, quedó por debajo.

El promedio que dio el ICG a cada gestión presidencial desde el 2001 Informe Universidad Torcuato Di Tella

De momento, el nivel de confianza en la administración de Javier Milei es 0,9% menor que el de marzo de 2018, cuando gobernaba Mauricio Macri, y 52,6% mayor que el de 2022, durante la gestión de Alberto Fernández.

La última vez que el índice de confianza en el gobierno de Milei había estado por debajo del de Macri fue en noviembre de 2025, cuando fue de 2,47 puntos y reflejó un aumento del 17,5% respecto al mes anterior. En ese momento, era 16,8% menor que el del mismo mes en 2017, bajo el mando del titular del Pro.

En marzo, el ICG, comparado con igual punto de la gestión de Mauricio Macri, arroja una caída del 0,9% Soledad Aznarez

Desde entonces, el ICG había sido mayor respecto al índice de la administración de Macri en ese mismo mes, a pesar que desde hace cuatro meses que la gestión libertaria acumula caídas. En este caso, la baja perforó la línea del gobierno del expresidente.

En lo que va de 2026, el ICG del gobierno de Milei acumula una contracción de 6,5%. En este contexto, el promedio de la gestión Milei desciende a 2,43 puntos, su registro más bajo desde el inicio del mandato. A la vez, dicho nivel se ubica en una posición intermedia entre el promedio que Macri (2,55) y Fernández (1,99) registraron en el mismo tramo de sus respectivas gestiones.

La evolución mensual del ICG desde diciembre de 2015 Informe Universidad Torcuato Di Tella

La baja del índice comenzó luego de noviembre, cuando marcó 2,47. En diciembre la medición dio un 2,46 y en enero un 2,4, lo que implicó descensos del 0,1% y 2,8%, respectivamente.

Respecto de febrero, la variación del ICG fue negativa en cuatro de sus cinco componentes. En marzo, Honestidad continúa siendo el subíndice más elevado con 2,73 puntos (-1,1%), mientras que Capacidad lo secunda con 2,55 (-5,6%). Asimismo, a mayor distancia se ubica Eficiencia, el único componente que crece, registrando 2,38 puntos (+3,9%).

El promedio de la gestión Milei desciende a 2,43 puntos, su registro más bajo desde el inicio del mandato

Por último, la Evaluación general del gobierno (1,98; -9,2%) y la Preocupación por el interés general (1,87; -6,0%) concentran las contracciones más pronunciadas del mes. De esta manera, cuatro de los cinco componentes exhiben descensos respecto del mes anterior, con Eficiencia como única excepción.

El ICG había dado un salto en noviembre, después de las elecciones legislativas nacionales. Fue el repunte más fuerte de la gestión mileísta, con un 17,5%. Ese rebote se produjo luego de haber tocado sus tres registros más bajos entre agosto y octubre del año pasado, en un clima electoral atravesado por escándalos de presunta corrupción vinculados a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y al excandidato libertario José Luis Espert.