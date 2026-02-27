Elisa Carrió: un Toviggino “presidenciable”, su “grave error” con Macri y una advertencia por la ley de glaciares

La líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, apuntó este jueves contra el entramado entre política, justicia y fútbol en medio de la crisis que atraviesa la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la investigación judicial contra sus principales autoridades. En declaraciones televisivas, sostuvo que existe un esquema de poder “obsceno” detrás de la dirigencia deportiva y advirtió sobre la proyección política del tesorero de la entidad Pablo Toviggino, hoy bajo la lupa judicial.

Sus declaraciones se producen en un contexto delicado: el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y Toviggino fueron citados a declaración indagatoria por presuntas retenciones indebidas de aportes previsionales y omisión en el pago de impuestos por más de $19.300 millones. En paralelo, la Justicia investiga una lujosa propiedad en Villa Rosa, Pilar —tasada en más de US$20 millones e integrada por autos clásicos, helipuerto y caballerizas— que estaría vinculada a Toviggino a través de sociedades.

Además, la AFA resolvió suspender la fecha nueve del torneo Apertura en rechazo a la denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en una decisión que coincidió con el llamado a indagatoria.

La líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió Hernan Zenteno - La Nacion

En ese marco, Carrió fue contundente. “Hay en el fondo, por abajo, que todos se juntan con todos. Hay un entramado. Hay algo obsceno”, afirmó en diálogo con Todo Noticias. Y añadió: “Estas corporaciones mafiosas, como otras económicas que se han beneficiado eternamente con el país, se sienten impunes”.

La líder de la Coalición Cívica también apuntó contra el intendente de Pilar, Federico Achával, en alusión al distrito donde se encuentra la quinta investigada. “Ahí está el juego, ahí se arman las causas, ahí están los lugares, con su aval”, sostuvo. Y fue más allá al vincular el entramado del fútbol con otros sectores del poder político: “[Claudio] Tapia, [Sergio] Massa, [Jorge] D’Onofrio son todos lo mismo en estos negocios”.

Más adelante, sorprendió con una lectura estratégica sobre el poder territorial de Toviggino. “Ahora, guarda. Toviggino tiene dependiendo de él a un millón de chicos que pueden ser militantes. En realidad, a mí me gustó la jugada. Yo miro para adelante. Toviggino, con un buen equipo de estos que construyen presidentes, puede ser presidente. Tiene un millón de militantes. Por eso es mejor descubrir que son mafiosos”, sostuvo.

Pablo Toviggino y Claudio "Chiqui" Tapia @natyponcefotos

También cuestionó el silencio del sistema político frente al conflicto y sugirió que el oficialismo evita confrontar con este personaje por razones parlamentarias: “El Gobierno se mete con todos menos con Toviggino porque es Santiago del Estero, que es Gerardo Zamora, a quien le responden senadores y diputados”.

En la misma línea crítica, pero hacia el pasado reciente, Carrió se refirió al rol del Poder Judicial durante el gobierno de Juntos por el Cambio y mencionó al camarista Carlos Mahiques, quien recientemente renunció a intervenir en la causa vinculada a la quinta de Pilar tras trascender que había celebrado allí su cumpleaños.

“A mí me da vergüenza todo ese juego desde esa vieja comisión [Reforma del Código Penal] donde estaba Mahiques, en el gobierno de Juntos por el Cambio. Era ese pequeño grupo que tenía [Mauricio] Macri con Mahiques y [Daniel] Angelici”, afirmó.

El juez federal Carlos Mahiques LA NACION

Luego avanzó con una autocrítica directa respecto de su acuerdo político con Macri. “Cometí un grave error. Tendría que haber condicionado en el acuerdo con Mauricio el tema de la Justicia. Yo por respetuosa pacté que íbamos a luchar contra la corrupción, pero lo que no acordé fue el tema de la Justicia. Me arrepiento”, reconoció.

Por último, amplió su intervención hacia el debate por la reforma de la ley de Glaciares, que ya obtuvo media sanción en el Senado y busca reducir áreas protegidas para habilitar inversiones mineras en zonas hoy alcanzadas por la normativa vigente. “Nosotros tenemos que decidir si el bien más valioso de la humanidad va a ser el agua dulce o la explotación minera a gran escala. Hay un lobby minero impresionante acá. Esto es grave”, advirtió.