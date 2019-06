El Gobierno redujo a la mitad el espacio para los spots de campaña

Los medios de comunicación deberán ceder el 5% de doce horas de programación; el decreto fue publicado hoy en el Boletín Oficial Fuente: Archivo - Crédito: Ricardo Pristupluk / LA NACION

El Gobierno dispuso que los medios de comunicación deberán ceder gratuitamente el 5% de doce horas de programación "para la difusión de mensajes de campaña electoral" tanto para las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias ( PASO) como para las elecciones generales . Es la mitad de lo que se había dispuesto en 2015.

El decreto 429/2019, firmado por el presidente Mauricio Macri , el jefe de Gabinete, Marcos Peña , y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio , fue publicado hoy en el Boletín Oficial y modifica el decreto 1142 de 2015, dispone un cambio en el régimen de asignación y distribución de espacios en los servicios de comunicación audiovisual para las agrupaciones políticas durante la campaña.

El Ente Nacional de Comunicaciones ( Enacom), presidido por Silvana Giudici , deberá darle a la Dirección Nacional Electoral (DNE) un listado preliminar de servicios de comunicación audiovisual -con excepción de los "infantiles"- con sus áreas de cobertura, tiempos de programación y especificaciones técnicas de los estándares requeridos para la emisión de mensajes de campaña.

La DNE publicará en su sitio web ese listado preliminar para que las agrupaciones políticas y/o los titulares de los servicios de comunicación audiovisual en cuestión puedan formular observaciones ante el Enacom. Si no se formularan observaciones, el listado "se tendrá por consentido" y definitivo.

Los servicios de comunicación audiovisual y señales que tengan una programación igual o mayor a 12 horas, incorporados al listado, deberán ceder gratuitamente el 5% de doce horas de programación para la difusión de mensajes.

El tiempo cedido se distribuirá entre todas las agrupaciones políticas, por categoría de cargos, de la siguiente manera:

Elecciones presidenciales

Para la campaña de presidente y vicepresidente de la Nación el 50%;

Para la campaña de senadores nacionales el 25%;

Para la campaña de diputados nacionales el 25%.

En aquellos distritos en que no se elija la categoría de senadores nacionales, los espacios que le corresponderían se adicionarán en partes iguales a las otras categorías.

Elecciones legislativas

Para la campaña de senadores nacionales el 50%;

Para la campaña de diputados nacionales el 50%.

En aquellos distritos en que no se elija la categoría senadores nacionales, todos los espacios se asignarán a la categoría de diputados nacionales.

En el caso en que uno o más distritos celebren elecciones provinciales en forma simultánea con las nacionales, las proporciones de distribución del tiempo cedido por los servicios de comunicación audiovisual y señales serán las siguientes:

Elecciones presidenciales

para la campaña de presidente y vicepresidente de la Nación el 40%;

para la campaña de senadores nacionales el 15%;

para la campaña de diputados nacionales el 15%;

para la campaña de gobernador y vicegobernador el 20%;

para la campaña de legisladores provinciales el 10%.

Elecciones legislativas

para la campaña de Senadores Nacionales el 40%;

para la campaña de Diputados Nacionales el 40%;

para la campaña de Legisladores Provinciales el 20%.

En aquellos distritos en que no se elija la categoría senadores nacionales, los espacios que le corresponderían se adicionarán en partes iguales a las otras categorías.

Los servicios de comunicación audiovisual y señales afectados a la emisión de la publicidad electoral para un eventual ballotage serán los mismos que en la primera vuelta.

Debate

Que el Código Electoral Nacional, Ley Nº 19.945 (t.o. por Decreto Nº 2135 del 18 de agosto de 1983) y sus modificatorias establece la obligatoriedad de DOS (2) debates preelectorales públicos entre candidatos a Presidente de la Nación, con la finalidad de dar a conocer y debatir plataformas electorales.

Que, en caso de incumplir con dicha obligatoriedad de presentarse a los debates, el Código Electoral Nacional, Ley Nº 19.945 (t.o. por Decreto Nº 2135 del 18 de agosto de 1983) y sus modificatorias, dispone como sanción el no otorgamiento de espacios de publicidad audiovisual, establecidos en el Capítulo III bis del Título III de la Ley N° 26.215 y sus modificatorias. Asimismo, se determina que tales espacios no utilizados por los candidatos sancionados serán distribuidos de manera equitativa entre el resto de los candidatos.

la DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL ejecutará las sanciones que le comunique la Cámara Nacional Electoral en razón del incumplimiento de uno o más candidatos con su obligación de participar en el debate presidencial. En tal supuesto, la DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL distribuirá igualitariamente el tiempo correspondiente a las agrupaciones sancionadas entre todas aquellas que hubieran participado del debate."