El Gobierno remitió el acuerdo Mercosur-UE al Congreso y también enviará el pacto con Estados Unidos

Con la mira puesta en la liberalización de las relaciones comerciales, el gobierno de Javier Milei espera ahora que el Congreso avale los dos pactos internacionales que firmó en este arranque 2026: el del Mercosur con la Unión Europea (UE) y el que selló su administración este jueves con Estados Unidos.

Según pudo saber LA NACION, hoy la Casa Rosada remitió el acuerdo Mercosur-UE al Palacio Legislativo y tiene pensado también derivar el pacto rubricado en Washington por el canciller Pablo Quirno con el encargado de la Oficina del Representante Comercial de ese país, Jamieson Greer.

El compromiso con Estados Unidos tiene 37 páginas, de momento publicadas en inglés en la web oficial de la dependencia que conduce Greer.

Con ustedes, el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre Argentina y Estados Unidos.



🇦🇷🤝🇺🇸 pic.twitter.com/w7plDriKkz — Pablo Quirno (@pabloquirno) February 5, 2026

Firmado en enero por Milei en Paraguay, el acuerdo Mercosur-UE fue incluido dentro del temario de sesiones extraordinarias, que se extenderán durante todo febrero. La mesa chica del poder libertario descuenta que tiene los votos para aprobarlo.

Este jueves, confirmaron desde Diputados a LA NACION, el pacto ingresó por la Cámara baja. “Se está trabajando en la Secretaría Parlamentaria para mañana [viernes] publicarlo en el portal parlamentario. Son más de 3000 páginas traducido en varios idiomas”, refirieron.

El documento, al que accedió este medio, con 3039 hojas, tiene la iconografía del bloque regional, ribetes verdes y azules y, en el fondo, la Cruz del Sur característica de esta región.

Tras llegar desde Paraguay, que tenía la presidencia pro tempore del Mercosur y por eso ofició como anfitrión para la firma del acuerdo con la titular de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, el texto estuvo detenido en la Secretaría de Legal y Técnica de Balcarce 50, que comanda María Ibarzábal, para revisar palabra por palabra que la traducción estuviera amoldada a los estándares locales.

Milei en Paraguay durante la firma del acuerdo Mercosur-UE con Von der Leyen, Santiago Peña (Paraguay) y Yamandú Orsi (Uruguay) LUIS ROBAYO - AFP

El peronismo, principal espacio opositor en ambas cámaras, no marcó una postura unificada por ahora. Un extracto del bloque en Diputados, entre ellos Victoria Tolosa Paz (alineada con Axel Kicillof) y Guillermo Michel (massismo), presentaron un proyecto para que se cree una Comisión Bicameral de Evaluación del Impacto del Acuerdo UE-Mercosur.

Por su parte, Juan Grabois ya adelantó que va por el rechazo. “Olvídense de que vote el acuerdo con la UE. No le sirve a la Argentina. Lula [da Silva] defendió bien los intereses de Brasil, Milei defendió bien los intereses de Alemania. Lo que está haciendo el cipayo con peluca es abrir aún más las compuertas para exportar materia prima e importar productos industriales", se quejó. Da Silva envió el martes al Parlamento de su país el entendimiento.

A nivel local en el oficialismo están confiados, pero todavía no confirmaron que vayan a incluir el tratamiento de este pacto el jueves 12, día en que se debatirá la baja de edad de imputabilidad a 14 años en la Cámara de Diputados.

“La oportuna entrada en vigor del acuerdo cuya aprobación se solicita contribuirá a fortalecer las relaciones económicas, así como a liberalizar, facilitar y expandir el comercio y las inversiones entre las partes”, dice el mensaje remitido por la Casa Rosada al Congreso, firmado por el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el canciller Pablo Quirno.

El acuerdo con Estados Unidos

En tanto, respecto del pacto con Estados Unidos, el Gobierno confirmó que hará llegar el texto completo al Legislativo, a pesar de que en un primer momento pensaron enviar solo algunas partes.

“El acuerdo [con Estados Unidos] será remitido al Honorable Congreso de la Nación para su correspondiente tratamiento, conforme a lo establecido por la Constitución Nacional. El Presidente confía en que los legisladores entiendan la responsabilidad que tienen por delante para estar a la altura de esta oportunidad sin precedentes”, dijeron en un comunicado desde la oficina de Milei.

Según pudo saber LA NACION de fuentes que formaron parte de las negociaciones con Estados Unidos, al Gobierno todavía le quedan completar algunas formalidades, como así también deberá redactar el proyecto de ley de ratificación que acompañe el apartado comercial.

Fuentes de la cúpula de La Libertad Avanza (LLA) en el Legislativo dijeron a LA NACION que entienden que la Casa Rosada cursará de manera “inminente” el pacto. “Lo esperamos en los próximos días”, señalaron.

Jamieson Greer y Pablo Quirno con el acuerdo firmado entre la Argentina y Estados Unidos Cancillería

Como son acuerdos entre países, ambos se votarán por la aceptación o el rechazo, sin que los legisladores estén habilitados para modificar su composición.

A diferencia del pacto con la UE, que empezó su debate 26 años atrás, por lo tanto pasó a través de distintas administraciones, la rúbrica con Estados Unidos es un entendimiento de la gestión Milei con la de Donald Trump (venerada en el mundillo libertario local) y los legisladores hasta ahora solo conocían sus alcances a través de lo que dejó trascender el Gobierno.

Según la Cancillería, Estados Unidos eliminará los aranceles recíprocos para 1675 productos argentinos, lo que -calcularon- “permitirá recuperar exportaciones por US$1013 millones”. Además, dijeron que el gobierno de Estados Unidos concederá una ampliación a 100.000 toneladas para el acceso preferencial de la carne bovina a su mercado. ”Esto asegura en 2026 un adicional de 80.000 toneladas”, remarcaron desde la cartera de Quirno.

A medida que se suman reclamos opositores del kirchnerismo y la izquierda por los sectores industriales que podrían verse afectados por el ingreso de productos desde el norte, desde la Casa Rosada dijeron que el gobierno de Trump “ratificó su compromiso de revisar los aranceles al acero y al aluminio” y que trabajará para apoyar el financiamiento de inversiones “en sectores críticos de la Argentina, en colaboración con el sector privado estadounidense”.

Como contraparte, afirmaron que la Argentina eliminará cargas para 221 posiciones arancelarias, como máquinas, material de transporte, dispositivos médicos y productos químicos; que reducirá a 2% otras 20 posiciones, principalmente de autopartes; y que otorgará cuotas para vehículos, carne y otros productos agrícolas.

“Asimismo, nuestro país se compromete a adoptar los estándares internacionales más modernos en materia de propiedad intelectual, a fin de profundizar la desburocratización del sector para ampliar oportunidades en innovación y promoción del talento argentino", dijeron desde la Cancillería.