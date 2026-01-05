El Gobierno respaldó la captura de Maduro en el Consejo de Seguridad de la ONU

El Gobierno de Javier Milei respaldó ante el Consejo de Seguridad de la ONU la captura de Nicolás Maduro tras la operación militar de Estados Unidos en Caracas. El canciller Pablo Quirno difundió a través de X el discurso del embajador argentino ante las Naciones Unidas, Francisco Tropepi.

“El Gobierno de la República Argentina valora la decisión y la determinación demostradas por el Presidente de los EEUU y por su gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro, líder del Cartel de los Soles, declarada como organización terrorista por el Gobierno argentino en 2025, mismo año que declaró también organización terrorista al Tren de Aragua”, señaló Tropepi.

Y añadió: “Es un avance decisivo contra el narcoterrorismo que afecta a la región y abre una etapa que permite al pueblo recuperar la democracia, el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos y poner fin a la opresión ejercida durante años por el régimen autoritario que hundió al pueblo venezolano en la pobreza y que obligó a que ocho millones de venezolanos tuvieran que escapar de su país. El régimen ilegítimo de Maduro no solo ha representado una amenaza para los propios venezolanos por la violencia de los derechos humanos sino también para toda la región al liderar y exportar sus redes de narcotráfico y crimen organizado”.

Discurso de Francisco Tropepi

En otra parte de su disertación, Tropepi remarcó el posicionamiento “claro y consistente” de la Argentina contra el régimen de Nicolás Maduro y el apoyo a la líder opositora María Corina Machado.

“Hemos denunciado sin ambigüedades la falta de libertades y las graves violaciones a los derechos humanos, y hemos contribuido activamente, con determinación y responsabilidad, a los esfuerzos internacionales orientados al retorno de la democracia en Venezuela”, resaltó.

Asimismo, exigió la “inmediata liberación” del gendarme argentino, Nahuel Gallo, detenido de manera ilegal por el Estado bolivariano desde el 8 de diciembre de 2024.

Nahuel Agustín Gallo, detenido en Venezuela

“Que se garantice su pronto y seguro retorno a nuestro país”, reclamó a las autoridades encargadas de administrar la transición en Venezuela.

En el cierre del discurso, Tropepi planteó que la comunidad internacional se encuentra ante un nuevo escenario que plantea “un doble desafío”.

“Acompañar una transición democrática genuina en Venezuela y contribuir al restablecimiento duradero de la paz y la seguridad en nuestra región. Frente a ambos desafíos la Argentina está lista para colaborar. Reafirmamos nuestro compromiso con el firme retorno de la institucionalidad y estado de derecho en Venezuela”.

Consejo de Seguridad de la ONU

América Latina mostró este lunes sus divisiones entre llamados a respetar la soberanía nacional venezolana y el respaldo a la operación militar de Washington en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Samuel Moncada, embajador de Venezuela, exigió a EEUU “el respeto pleno de las inmunidades del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, así como su liberación inmediata”.

La representante colombiana, Leonor Zalabata Torres, declaró: “Estas acciones recuerdan los peores momentos de injerencias en la política latinoamericana del Caribe”.

América Latina mostró este lunes sus divisiones en torno a la situación en Venezuela Yuki Iwamura - FR171758 AP

Previamente el secretario general de la ONU, António Guterres, había exhortado a “respetar los principios de soberanía, independencia política e integridad territorial de los Estados”, según declaraciones leídas en su nombre por la subsecretaria general Rosemary DiCarlo.

En términos similares se expresó el embajador brasileño, Sergio Franca Danese. “El atentado contra la soberanía de cualquier país afecta a toda la comunidad internacional”, indicó.

“Chile no reconoce el régimen de Maduro, pero las graves violaciones a los derechos humanos que enfrenta Venezuela no tienen una solución militar”, dijo la embajadora Paula Narváez.

En sintonía, el embajador de España ante la ONU, Héctor Gómez, aseguró que “la fuerza jamás trae democracia” a propósito de la operación militar llevada a cabo por Estados Unidos en Venezuela y que “los recursos naturales del país son parte de su soberanía”.

Por su parte, Panamá manifestó “su compromiso inquebrantable con la soberanía de los Estado” pero destacó “que la situación que atraviesa Venezuela se desarrolla en un entorno marcado por el desconocimiento de la voluntad de su pueblo”. “El gobierno del presidente José Raúl Mulino no reconoce ni reconocerá al régimen de carácter autoritario e ilegítimo”, aclaró.

