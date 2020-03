La medida se conocería mañana a través de dos DNU y duraría seis meses Fuente: Télam

26 de marzo de 2020

La decisión está tomada. Alberto Fernández avanzará con dos decretos de necesidad y urgencia (DNU) para fijar el congelamiento de los alquileres y las cuotas de los créditos hipotecarios. El Gobierno se convenció de que es prácticamente inviable que, con las condiciones que impone la cuarentena por el coronavirus Covid-19 , el Congreso le dé tratamiento un proyecto de ley que es urgente, porque debe impactar en los pagos de la primera semana de abril.

Según pudo reconstruir LA NACION, Alberto Fernández pretende avanzar lo antes posible con la medida y le pidió a su secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, que avance con la redacción de los decretos para publicarlos, de ser posible, mañana mismo.

El Presidente pretende, no obstante, sostener el consenso político que consiguió para pilotear la pandemia y buscará no dejar al Poder Legislativo totalmente afuera de la película. "No es la idea que los bloques se enteren por el Boletín Oficial", dijo una fuente del Gobierno al tanto de las tratativas para avanzar con la medida.

La medida

La idea del Gobierno es publicar dos DNU, uno para abordar la cuestión de los alquileres -que es el que plantea mayor riego de judicialización, porque afecta a contratos privados- y otro para el de los créditos hipotecarios, que debe articularse con los bancos.

Tal como informó LA NACION, la intención es que alquileres y cuotas hipotecarias de los créditos UVA queden congeladas por seis meses en el monto que tenían el 20 de marzo, antes del inicio de la cuarentena obligatoria. Cumplido el plazo, los aumentos suspendidos se pagarían prorrateados hasta el final del contrato.

Además, los DNU fijarán la suspensión de desalojos, hipotecas, y remates en lo que dure la emergencia. La medida alcanzaría a viviendas únicas y a locales o inmuebles comerciales únicos.

Escenario político

Para definir el avance vía DNU, el primer punto sensible para el Gobierno pasó por contener al propio titular de Diputados, Sergio Massa, que viene intentando, con todo el viento en contra, mostrar a una Cámara baja activa. El líder del Frente Renovador tiene, además, un proyecto de su autoría para congelar alquileres.

Había trascendido que Massa se reuniría esta mañana con Ibarra, pero el encuentro nunca ocurrió. Finalmente, el líder del Frente Renovador habló por videoconferencia con el Presidente, con su secretaria Legal y Técnica y con la ministra de Hábitat y Vivienda, María Eugenia Bielsa y consensuaron avanzar con la medida a través del Poder Ejecutivo.

En el Gobierno, vieron además, otros obstáculos para avanzar con el congelamiento de alquileres y cuotas por ley. En primer lugar el confinamiento general hace muy complicado reunir de forma exprés a los legisladores para sesionar, con unos 70 diputados que son considerados población de riesgo. Por ahora vienen trabajando solo los presidentes de bloque, y de forma virtual.

En segundo lugar, mientras que en Diputados acuden a salvoconductos tecnológicos para intentar mantener la actividad, en el Senado ya dejaron en claro que no pretenden sesionar en medio de la pandemia. Por último, el proyecto de congelamiento de alquileres podría exhibir las diferencias con sectores políticos que creen que la medida podría interferir con contratos que son entre privados y dar lugar a una judialización.

Es por eso que el Gobierno pretende lograr un apoyo político de la oposición para avanzar con la iniciativa. "Se va a poner en conocimiento a todos los bloques porque el DNU", señalaron fuentes oficiales a LA NACION.

La idea que prima en la Casa Rosada es generar un consenso previo y remitir este y otros DNU a la comisión bicameral del Congreso para que convalide las medidas de urgencia que viene tomando el Poder Ejecutivo en el marco de la urgencia que impone el coronavirus.