El Gobierno se comprometió a mandarle fondos a Chubut para atender la emergencia por los incendios

El gobierno nacional se comprometió este martes por la noche a mandarle a Chubut fondos para la emergencia que atraviesa la provincia en medio de los incendios forestales que, en base a la principal hipótesis del Ministerio Público Fiscal local, fueron intencionales. Así pudo confirmarlo LA NACION de fuentes de la Casa Rosada y del Ejecutivo provincial.

La medida se cerró mientras todavía persisten focos activos en algunos lugares de la provincia y cuando se calculan en más de 12.000 las hectáreas afectadas por las llamas. Asimismo, en medio de las críticas que llegaron contra la gestión nacional desde ese territorio, como así también desde la oposición y los brigadistas, y de las denuncias por una subejecución de partidas para el manejo del fuego en 2025.

De momento, voces del Gobierno y de la administración de Chubut aseguraron que no está definido el monto que se girará, pero que será a través de ATN que llegarían a las arcas chubutenses en los próximos días. Dijeron que eso acordaron en una conversación telefónica el ministro del Interior, Diego Santilli, y el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres.

Asimismo, en esa charla los exsocios en Pro definieron que la visita del ministro libertario, que iba a desembarcar el miércoles en Chubut por segunda vez junto a su par de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se posponga para otro momento. Fuentes cercanas a Santilli señalaron que fue Torres quien pidió pasar para otro día la llegada de los funcionarios de Javier Milei a Chubut, porque hay anuncio de lluvias en las zonas afectadas por los incendios.

En las últimas horas, Torres destacó la cooperación que se estableció con el gobierno nacional a través de las distintas carteras que colaboran en la emergencia, pero también se quejó por la subejecución de partidas el año pasado para manejo del fuego. “Subejecutar una partida no es ahorro fiscal, es ser un mal funcionario”, expresó en Radio Mitre el gobernador, que tiene vaivenes en la relación con la Casa Rosada -que incluyeron momentos de altísima tensión con Milei-, pero que evitó polemizar en medio de la grave situación que atraviesa en su territorio.

De acuerdo a Chequeado, en 2025 se dejó sin ejecutar 25% del presupuesto asignado al manejo del fuego, lo que -siempre en base a ese medio- equivale a casi $20.000 millones.

En tanto, sectores opositores más duros con la Casa Rosada calcularon un recorte de 70% en el presupuesto de 2026 para esta área.

Por su parte, en medio de los dardos, en el Gobierno buscaron desoír los cuestionamientos y mostrar proactividad ante los incendios en el sur. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aseguró que distintas áreas del Gobierno -la Agencia Federal de Emergencias, la Administración de Parques Nacionales, los ministerios de Defensa, Capital Humano y Salud, la Cancillería y Vialidad Nacional- desplegaron “todos sus recursos para el combate contra el fuego”, tanto “humanos, logísticos como materiales”.

El Presidente -que siguió el tema desde Buenos Aires y no viajó a Chubut- avaló el mensaje de Adorni y agradeció a los que trabajaron para que lleguen los recursos, como así también a “brigadistas, bomberos y voluntarios” que trabajan en las zonas afectadas. “Nada más heroico que arriesgar su vida por salvar la de otros”, señaló Milei el fin de semana.