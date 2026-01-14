Sturzenegger celebró las reformas impulsadas por la gestión Milei con un dardo a La Cámpora y salieron a cruzarlo

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró las reformas impulsadas durante la gestión de Javier Milei al compartir una historieta elaborada con Inteligencia Artificial (IA), pero las imágenes provocaron una fuerte reacción de la oposición.

El posteo generó una dura respuesta por parte de integrantes de La Cámpora, quienes le reclamaron “bajar a tierra” y poner el foco en temas de mayor relevancia, como los incendios que afectan a la provincia de Chubut.

En la primera viñeta, un militante del espacio que preside Máximo Kirchner, le cuestiona al Presidente “no estar haciendo nada” por la Argentina. Entonces, la historia continúa cuando Milei le pide a Sturzenegger que se haga presente en la habitación. El ministro le acerca entonces un informe en el que se detalla que la administración libertaria llevó adelante más de 10.000 reformas desde el desembarco del mandatario en la Casa Rosada.

“¡Gracias Sr. Presidente! Las reformas siguen, con prisa y sin pausa. Por una Argentina libre. VLLC!”, escribió Sturzenegger al acompañar la publicación, lo que provocó malestar dentro de La Cámpora.

El primero en reaccionar fue Facundo Tignanelli, legislador bonaerense y referente del espacio, quien respondió de manera escueta: “Boludeces no”. En el mismo posteo compartió un fragmento de un discurso de Kirchner.

En aquella oportunidad —durante el cierre del plenario “Luche y Vuelve, Cristina”, realizado en marzo de 2023—, el diputado nacional dijo: “Sturzenegger tuvo una causa que el partido judicial acunó durante años por el defalco cometido contra la Argentina y sus ahorristas. Fue la compañera Cristina Kirchner quien devolvió gran parte de los ahorros de los argentinos, mientras Sturzenegger, dos años después, volvió a hundir a la Argentina”.

A Tignanelli lo secundó Mayra Mendoza, diputada provincial y exintendenta de Quilmes, quien también utilizó sus redes sociales para cuestionar al ministro de Desregulación y Transformación del Estado. “El presidente y sus ministros tienen que apelar permanentemente a la IA porque les falta mundo real. Si bajaran a la Tierra, se encontrarían, por ejemplo, con que fruto de estas reformas, de la desinversión y el retiro del Estado, se está prendiendo fuego Chubut en un incendio récord, sin que Javier Milei haya considerado necesario acercarse siquiera a darles aliento a quienes arriesgan su vida para intentar frenar la tragedia”, escribió en la red social X.

Y concluyó: “Pero sí se hace tiempo a menudo para recorrer el mundo y recibir premios de dudosa, escasa o nula reputación. Entre los argentinos y su ego, Milei ya eligió hace rato”.

En relación con los incendios, informes oficiales del Servicio Provincial de Manejo del Fuego y reportes técnicos coinciden en que los focos comenzaron el 5 de enero en la zona de Puerto Patriada, cercana a Epuyén y El Hoyo, y continúan activos en distintos sectores de la Patagonia. Hasta el momento, alrededor de 12.000 hectáreas de bosques y vegetación fueron consumidas por las llamas en Chubut, aunque las autoridades advirtieron que la superficie afectada podría incrementarse si persisten las condiciones climáticas adversas.

La emergencia ambiental obligó además a realizar evacuaciones preventivas de residentes y turistas en la región cordillerana, en plena temporada de verano, y a desplegar un operativo que incluye a brigadistas provinciales y nacionales, bomberos voluntarios, medios aéreos y apoyo logístico. Si bien las lluvias registradas en los últimos días permitieron aliviar parcialmente el trabajo en algunos frentes, los incendios continúan activos y el riesgo sigue siendo alto debido a la sequía, los fuertes vientos y las temperaturas elevadas.