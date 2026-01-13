El viaje de Villarruel a Chubut por los incendios profundizó la batalla con el Gobierno

El desembarco de Victoria Villarruel en Chubut para notificarse sobre el avance del fuego generó un nuevo cortocircuito con la Casa Rosada, con funcionarios que desde hace rato ya ni siquiera intentan disimular el desapego que tienen por la figura de quien fue compañera de fórmula de Javier Milei.

En la Casa Rosada están convencidos de que la vice no juega para el Presidente desde los albores de la gestión, y por eso no vieron con buenos ojos su arribo al sur, pero buscaron mostrarse despreocupados por lo que entienden que es un intento de construcción política propia para lesionar a Milei.

Por tierra, y tras haber interrumpido su descanso en Monte Hermoso, la vicepresidenta pasó ayer por Epuyén y el Parque Nacional Los Alerces, dos de los puntos más golpeados por el fuego.

Altas fuentes del Gobierno consideraron que la titular del Senado busca “dañar” al Gobierno con estas movidas. “Fue un intento más en su desesperación por sobrevivir a una muerte política inevitable”, expresó un funcionario de alto rango esta mañana ante LA NACION, sin ningún disimulo sobre lo dañado que está el vínculo.

El después del incendio en Epuyén Marcelo Martinez

Por su parte, Villarruel defiende sus recorridas por las provincias amparada en que esa es parte de su función como titular del Senado. Ayer, además, la vice notificó a través de su cuenta de X que propondría a los senadores la modificación del Código Penal para que se agraven las penas con cárcel efectiva para los que inician fuego, y para que se logre una coordinación “más eficiente y asertiva” entre el Estado nacional y las provincias en el combate de las llamas.

“Sin distinción de nacionalidad, origen étnico o ideología, quien delinque debe responder”, sostuvo la vice. Ese pasaje fue llamativo, luego que desde el Ministerio de Seguridad buscaran instalar la hipótesis “mapuche”, que fue rechazada después por el fiscal general de Chubut, Carlos Díaz Mayer. “Está totalmente descartado”, aseguró el representante del Ministerio Público Fiscal en FM Led al respecto.

La actualización del Código Penal, que se tratará cuando se retomen las sesiones extraordinarias en febrero, es un tema que llevó adelante Patricia Bullrich cuando estaba al frente de la cartera de Seguridad y que ahora impulsa en el Senado.

En la zona de los incendios en Chubut se investigan hechos deliberados e intencionales para iniciar el fuego.



Los indicios preliminares indican que estos delitos estarían vinculados a grupos terroristas autodenominados mapuches, con antecedentes de atentados contra la seguridad… — Ministerio de Seguridad Nacional (@MinSeguridad_Ar) January 11, 2026

En Balcarce 50 entendieron el contraste que quiso marcar Villarruel con su llegada al sur, luego de que Milei todavía no fuera y de que en Casa Rosada dejaran trascender que eso tampoco estaba previsto, pese a la catarata de críticas de la oposición. Sin embargo, le restaron a la vice chances electorales.

Una cuenta no oficial propagandística de las actividades de Villarruel publicó anoche: “El viaje de Victoria Villarruel a Chubut; su visita contrastó con la estrategia comunicacional del presidente Javier Milei, quien fue duramente criticado por compartir en redes sociales una imagen generada con inteligencia artificial que simulaba su presencia en la Patagonia”.

El viaje de Victoria Villarruel a Chubut; su visita contrastó con la estrategia comunicacional del presidente Javier Milei, quien fue duramente criticado por compartir en redes sociales una imagen generada con inteligencia artificial que simulaba su presencia en la Patagonia. pic.twitter.com/j4vvko2VbN — VV Noticias 🇦🇷 (@VVNoticiasX) January 12, 2026

El helicóptero

En medio del viaje de la vice hubo otra concatenación de versiones cruzadas. En la Casa Rosada aseguraron que Villarruel pidió un helicóptero para sobrevolar la zona y que incluso hubo funcionarios específicamente abocados a hacer gestiones para que no disponga de esas naves.

“Todas las herramientas que dispone el Estado están destinadas exclusivamente a combatir el fuego. No están al servicio de la ‘alta política’. Parece mentira. Pero hay quienes todavía no lo entienden”, escribió en X el subsecretario de Prensa de Milei, Javier Lanari, para abonar esa teoría.

Todas las herramientas que dispone el Estado están destinadas exclusivamente a combatir el fuego. No están al servicio de la "alta política". Parece mentira. Pero hay quienes todavía no lo entienden... — Javier Lanari (@javierlanari) January 12, 2026

En el Senado lo negaron de manera rotunda. “No es cierto lo del helicóptero. No existió ningún pedido por parte de Victoria”, retrucaron desde el entorno de la vicepresidenta ante la consulta de LA NACION.

Santilli vuelve a Chubut

Delegado del Gobierno en el manejo de este tema, el ministro del Interior, Diego Santilli, quien ya estuvo la semana pasada en Chubut, volverá mañana, junto a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Esa actividad ya estaba planeada desde antes de la visita de Villarruel. “El Gobierno está brindando toda la ayuda desde que comenzaron los incendios, desplegando un mega operativo”, aseguraron desde la cartera que conduce Santilli.

Ayer, Villarruel y el gobernador Ignacio “Nacho” Torres se comunicaron, de acuerdo a lo que pudo confirmar este medio. El mandatario provincial estaba al tanto de que la vice pisaría suelo chubutense pero, alegan en la provincia, tenían agendas descoordinadas y por eso no se encontraron. “El gobernador estaba en El Hoyo y ella fue a Los Alerces”, contrastaron.

Santilli visitó Chubut y recorrió junto a Torres las áreas afectadas por los incendios la semana pasada; vuelve mañana con Monteoliva

Sin embargo, fuentes cercanas a Torres afirmaron que tiene “buena onda” con Villarruel. En tanto, la relación entre el dirigente ex Pro y actual Provincias Unidas con el Gobierno fue oscilante, con picos de altísima fricción entre el gobernador y el Presidente, y otros momentos de colaboración y firma de convenios con sus funcionarios.

Más allá de eso, cuando Santilli estuvo en Chubut la semana pasada, Torres ratificó que acompañaría a través de sus legisladores el proyecto de reforma del Código Penal, entusiasmado con que se incluya ahí la figura de “ecocidio”, que genere un marco normativo de mayor dureza para quienes, por ejemplo, producen estos incendios. Lo que ayer propuso Villarruel, Torres lo había charlado con Santilli.

“El Código Penal tiene que tener mayores penas. El compromiso desde la provincia es que vamos a pedir a nuestros legisladores que acompañen”, dijo Torres la semana pasada.

El estado de los incendios

Por ahora, el Informe N° 9 emitido a las 21.30 de ayer desde el Gobierno de Chubut se refirió todavía a un “escenario de riesgo elevado” para la ocurrencia y propagación de incendios forestales debido a la presencia de “vientos intensos” que pueden favorecer a su desarrollo y propagación.

En base a ese documento, el incendio en Loma de la Chancha-El Turbio está controlado al 90%; el del Lago Engaño-Río Pico está controlado; y el de Primera Cantera-Puerto Patriada todavía se encuentra activo.

Esta mañana, el reporte de la Agencia Federal de Emergencias del gobierno nacional también tildaba como activo el incendio en Primera Cantera-Puerto Patriada y sumaba como activo el de Puerto Café-Parque Nacional Los Alerces. Además, en Chubut tildaba como “controlados” los focos en Loma de la Chancha-El Turbio, El Engaño (Río Pico) y Lago Rosario (Futaleufú).

Críticas por los fondos

La oposición al gobierno de Milei aceleró las críticas en los últimos días y reclamó por una supuesta desinversión de la Casa Rosada en esta área. También por los bajos salarios de los brigadistas (denuncian entre $650.000 y $850.000 por mes).

Según Chequeado, en 2025 se dejó sin ejecutar 25% del presupuesto asignado al manejo del fuego, lo que equivale a casi $20.000 millones.

En medio de los incendios, el kirchnerismo, a través del diputado nacional Máximo Kirchner, pidió al Gobierno que no derogue la Ley de Manejo del Fuego. “La única actividad que desincentiva esta ley es la de prender fuego como mecanismo utilizado para expulsar productores de sus tierras y entregarlas al lobby inmobiliario de ayer, o a los centros de datos de hoy. Da igual. Negocio para pocos, desastre para muchos”, exclamó Kirchner en Instagram.

Por su parte, el socialista Esteban Paulón calculó un recorte de 70% en el presupuesto de 2026 para el manejo del fuego.

Según el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Gobierno -a través de una coordinación entre distintas carteras- desplegó “todos sus recursos” para frenar el fuego en Chubut.