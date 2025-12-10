Sur Finanzas le otorgó una tarjeta de crédito a “Chiqui” Tapia hace dos años y sigue operativa

El 16 noviembre de 2023, apenas tres días antes del balotaje presidencial, la empresa Sur Finanzas le otorgó una tarjeta de crédito al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia a través de un banco de Santa Fe. Ese plástico se mantuvo vigente hasta ahora: el último resumen venció el 14 de noviembre, según los documentos a los que accedió LA NACION. Llamativamente, solo aparece un abono con una empresa de cable. Hay otro dato curioso: el domicilio que figura en los resúmenes es la sede central de la financiera, Seguí 780, en Adrogué.

“Fue un gesto Ariel (Vallejo) con Chiqui y una forma de promocionar la tarjeta”, aseguran exempleados de Sur Finanzas.

La tarjeta de Tapia fue parte de un convenio entre Sur Finanzas y el Banco Coinag celebrado en mayo de 2023. A partir de esa fecha se conformó un Grupo de Afinidad (GAF) entre las dos empresas y las tarjetas emitidas desde la financiera llevaban el logo en el plástico. Así ocurrió con el presidente de la AFA.

Fuentes del sistema bancario que conocen los detalles de la trama aseguran que por ese convenio no se emitieron más de 100 tarjetas. Y que al día de hoy quedan menos de 30 vigentes.

La promoción de la tarjeta de Sur Finanzas con el Banco Coinag.

La empresa de Vallejo promocionaba en su sitio web la tarjeta corporativa del Banco Coinag hasta hace poco tiempo. “A su vez, en SF te ofrecemos una tarjeta VISA corporativa junto al Banco Coinag, donde tendrás una herramienta útil para organizar tus gastos y con beneficios exclusivos”, anunciaba la empresa de Vallejo en su sitio web. Ese párrafo fue borrado.

Sur Finanzas promocionaba la tarjeta del Banco Coinag en su sitio web luego retiró esa oración.

Tras el escándalo, los proyectos de Sur Finanzas se derrumbaron. La mayoría de las sucursales permanecen cerradas tras la ola de allanamientos del lunes pasado y la Justicia ordenó congelar todas las cuentas de Sur Finanzas, lo que afectó hasta el pago de los sueldos.

LA NACION había revelado que Vallejo tenía un objetivo más grande: lanzar otra tarjeta junto a la AFA, su principal impulsor. Es otro de los proyectos que quedaron en el camino. Ahora el financista enfrenta media docena de causas judiciales en distintos fueros.

Vallejos y Tapia en el predio de la AFA

La tarjeta VISA Signature emitida a nombre de Tapia registró un primer consumo el 16 de enero de 2024. Desde ese momento, los montos de los resúmenes fueron muy bajos. Según registros comerciales, solo tuvo un pico en enero de este año de casi de $5 millones. El resto de los meses, los consumos parecen provenir de abonos o débitos automáticos.

LA NACION consultó a allegados a Tapia sobre esa tarjeta pero no dieron precisiones al respecto.

En el último resumen, que venció en noviembre, solo aparece un abono de $88.000 con la empresa Broadbantech, que ofrece servicios de televisión, internet y telefonía en cinco localidades de la provincia de Buenos Aires y en una localidad de la provincia de Córdoba. En otros resúmenes, del año pasado, también aparecía el pago de una plataforma de streaming y hasta consumos en un local de la zona de Cardales, donde Tapia tendría una propiedad.

Ante una consulta de LA NACION, desde el Banco Coinag se limitaron a decir que el convenio con Sur Finanzas estaba caído y destacaron que la empresa “nunca operó con Sur Finanzas PSP”.

Hay otros datos llamativos. La tarjeta que emitió Sur Finanzas para el presidente de la AFA tiene la dirección de la sede central de la empresa: Seguí 780. Ese lugar fue allanado por la causa Andis el 18 de noviembre y volvió a ser registrado el lunes pasado por orden del juez Luis Armella en una causa contra el club Banfield. No es todo. El viernes 28, las oficinas fueron registradas por orden de la jueza María Eugenia Capuchetti en el marco de una causa de lavado contra otros dos financistas: Elías Piccirillo y Francisco Hauque.

Se hacen presentes peritos informáticos. Allanamiento en Sur Finanzas, sede central de la financiera ligada al “Chiqui” Tapia y el club Banfield Camila Godoy

¿Por qué la tarjeta de Tapia fue registrada con la dirección de Sur Finanzas? Exempleados al tanto de la trama aseguran que directamente era abonada en la financiera.

¿La billetera del fútbol?

Vallejo (de 40 años) arrancó en la zona Sur de la provincia de Buenos Aires con apenas tres empleados. Su negocio explotó durante la pandemia. En menos de cinco años, abrió más de 20 locales. Sur Finanzas, su firma insignia, llegó al interior del país y logró instalarse en el aeropuerto de Ezeiza, pero su fortaleza sigue estando en los partidos de Lomas de Zamora, Almirante Brown, Esteban Echeverría y Ezeiza.

Hasta el escándalo, la firma se dedicaba a prestar dinero, desde jubilados hasta grandes empresas, cambio de divisas, y hasta ofrecía cajas de seguridad en algunas de sus sucursales. También desarrolló una billetera virtual destinada a pequeñas empresas. “Desde allí podes cobrar con QR, link de pago o terminal física, recibir transferencias y retirar efectivo. Rápido, fácil y confiable”, promociona desde su sitio web.

Maximiliano Vallejo y el presidente de Banfield, Gabriel Mariotto.

Vallejo creció de manera vertiginosa de la mano del presidente de la AFA. Sur Finanzas llegó a ser el sponsor principal de la Liga Profesional (en 2024), de la Selección argentina, y esponsoreó a varios equipos de Primera División y del Ascenso. Muchos de ellos fueron allanados ayer por orden de la Justicia.

El empresario utilizaba su cuenta de Instagram para exhibir sus contactos con el mundo del fútbol. Tiene varias imágenes junto a Tapia en eventos vinculados al fútbol, en el predio de la AFA, y hasta en su propia oficina. También le gustaba fotografiarse con los dirigentes de los clubes en los que decidió invertir y con los intendentes de la zona Sur. En la intimidad reconocía, que tenía el sueño de saltar a la política.