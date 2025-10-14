El Gordo Dan criticó con dureza a Werthein tras los dichos de Trump

El tuitero y propagandista libertario Daniel Parisini, conocido como el Gordo Dan, fue otra de las voces oficialistas que salió a dar la versión oficial sobre los dichos del presidente Donald Trump y sostuvo -al igual que Milei y otros funcionarios- que Estados no condicionó su apoyo financiero al resultado de las legislativas del 26 de octubre próximo, sino que se refería a las elecciones presidenciales de 2027.

A través de un posteo de X, Dan adjudicó los dichos del líder republicano a una confusión y, en cambio, despotricó contra la gestión del ministro de Relaciones Exteriores, Gerardo Werthein. “Si tan solo tuviésemos un canciller que escuchara lo que viene diciendo Trump respecto del tema”, chicaneó.

“Tal como avisamos en La Misa el otro día, Donald piensa que las elecciones argentinas que se avecinan son las presidenciales y no las “midterms” (las de medio término o legislativas), y por lo tanto tiró obviamente que si perdemos (y en su cabeza el presidente deja de ser Milei y vuelven los kukas) entonces Estados Unidos obviamente no ayudará a una Argentina con un presidente kirchnerista", señaló Parisini a través de un posteo en X.

Tras ello, el referente de las Fuerzas del Cielo responsabilizó a Werthein y aprovechó la situación para cuestionar su gestión. “Si tan solo tuviésemos un canciller que en vez de andar llamándolo a Luis Juez para pedirle “perdón” por las boludeces que dijo un gordo boludo en tuiter, escuchara lo que viene diciendo Donald Trump respecto del tema, o mejor, escuchara el resumen de lo que viene diciendo Donald Trump en La Misa, la cosa hubiese sido distinta", arremetió el Gordo Dan.

Así, el tuitero libertario que responde a la tropa digital del asesor presidencial Santiago Caputo volvió a reflotar el ataque al senador de Pro Luis Juez, que el mes pasado tensionó la relación con una parte de la Casa Rosada. Parisini posteó un repudiable comentario sobre Milagros, la hija del legislador que tiene parálisis cerebral, luego que el dirigente amarillo y aliado del Gobierno, votara en contra del veto a la ley en discapacidad.

Sus dichos fueron repudiados por parte del Ejecutivo, que salió a despegarse del propagandista del Gobierno. En efecto, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y Werthein hicieron público su rechazo a los dichos del Parisini y se comunicaron con Juez para perdirle disculpas.

En aquella oportunidad, el Gordo Dan cruzó a Francos, uno de los primeros en tomar distancia de sus dichos, y quien marcó que Parisini no forma parte del Gobierno, sino que “expresa posiciones independientes”.

“Francos por ahí no entiende la vehemencia y la frontalidad históricas para decir la verdad, que caracterizan a LLA, porque cuando nosotros estábamos haciendo campaña con todo el aparato kirchnerista en contra y bajo persecución y amenazas constantes de ir presos por enfrentar al sistema podrido de frente, él formaba parte del gobierno de Alberto Fernández“, lanzó Parisini en aquel entonces.

Si bien esta vez Parisini se mostró en sintonía con parte de la cúpula libertaria que salió a aclarar los dichos de Trump, sus críticas a Werthein vuelven a exponer las internas dentro del Gobierno, en medio de las diferencias que rigen dentro de la Casa Rosada, entre los “celestiales” que responden a Caputo y el sector que comanda Karina Milei y los Menem.