El hermano del juez Ariel Lijo anuncia la liquidación total de su haras en Dolores

Seis días después de que el presidente Javier Milei nombró por decreto al juez Ariel Lijo como nuevo integrante de la Corte Suprema, el hermano del magistrado, Alfredo “Freddy” Damián Lijo, activó la liquidación total del Haras La Generación . A pesar de que la actividad hípica atraviesa una fuerte crisis, el reconocido lobbista judicial compró hace tan solo un año una yegua cuyo valor, dadas sus características, ronda entre los US$200.000 y US$1.000.000, según pudo saber LA NACION. Los tiempos de la política a veces apremian.

La firma líder en remate de caballos de carrera ARG-Sales S.A. será la encargada de realizar la operación, el 11 de mayo. Según anunció este domingo por la tarde en su página web, se venderán las yeguas madres y las crías que nacieron en 2023. Fuentes del sector consultadas por LA NACION, estimaron que se trata de aproximadamente 60 animales.

“Los números están en rojo” , se quejan los empresarios del turf. Una demanda realizada el 20 de enero pasado refleja no solo el delicado momento de la actividad hípica, sino la conexión con la política. La Asociación de Propietarios de Caballos de Carrera denunció penalmente al ministro de Economía de Axel Kicillof, Pablo Julio López, por incumplir la ley del turf y retener $2600 millones. Nada de eso impidió, sin embargo, que “Freddy” Lijo siguiese invirtiendo.

La familia Lijo durante una entrega de premios; segundo desde la izquierda, "Freddy" Lijo; y segundo desde la derecha, el juez federal Ariel Lijo Alconada Mon, Hugo (Prosecretario de Redacción)

La norma establece que entre un 9% y 15% de lo recaudado en las máquinas tragamonedas de los bingos que funcionan en territorio bonaerense debe ser destinado a sostener la actividad, la que a la vez tienen prohibido contar con la misma herramienta para su financiamiento.

Antes los fondos iban directamente de los bingos a la Lotería de la Provincia de Buenos Aires que luego los distribuía para los hipódromos de San Isidro, La Plata, Azul, Tandil y Dolores. Pero en tiempos de María Eugenia Vidal y Hernán Lacunza como ministro de Economía provincial se modificó ese mecanismo y ahora el dinero va al Tesoro provincial y luego es girado a la Lotería. Dado los problemas de caja que afronta la provincia, se acumularon tres meses de demora en el envío del dinero .

Alfredo Lijo, en el hipódromo con uno de sus caballos Archivo

La presentación judicial la realizó Mariano Fragueiro Frías, representante del jefe de la barra brava de Boca, Rafael Di Zeo, y del exjuez Federal de Mendoza Walter Bento, destituido por mal desempeño por pedir millonarios sobornos a cambio de beneficios procesales, proteger a acusados y realizar numerosos viajes al exterior con dinero que no pudo justificar. También fue el abogado del expresidente Eduardo Duhalde y del expresidente de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz Héctor Jesús Garro, entre otros.

El 21 de enero se liberó el pago y se desestimó la denuncia. Otra vez la paradoja de los tiempos. Los fondos se utilizan en las carreras de caballos en premios para fomentar la actividad y garantizar los puestos de trabajo.

“La crisis no arrancó ayer y desde el haras de Freddy Lijo siguieron comprando animales el último tiempo para criar, como la yegua del año pasado. Se están despegando de todo por lo que los pueden eventualmente acusar. Ahora venden todo y se capitaliza en la inversión de todos estos años”, sintetizó una fuente que conoce como nadie el mundo del turf.

El Stud Book Argentino registró al Haras La Generación en 2013. En el campo ubicado sobre la ruta 2, en el partido de Dolores, se criaron 273 caballos hasta la fecha. El contexto de su creación es aún más complicado cuando se observan las conexiones entre “Freddy” Lijo y su hermano Ariel, nombrado recientemente por decreto presidencial para cubrir una vacante en la Corte Suprema.

Aunque en los papeles “Freddy” es el dueño del haras, existen testimonios y relatos que vinculan de manera directa a Ariel Lijo con las actividades del lugar. Se menciona que el juez federal frecuentaba las instalaciones, daba órdenes sobre las obras y compartía, junto a su hermano, los gastos de las construcciones.

Las implicaciones de esta relación entre los hermanos Lijo y el negocio de “La Generación” no son menores. La exesposa de “Freddy”, Carla Lago, declaró ante el Consejo de la Magistratura que Ariel estaba involucrado en el proyecto, incluso afirmando que compartían gastos en las obras del lugar. Esto sumado a los testimonios y las imágenes de Ariel en premiaciones y eventos de turf, genera un cúmulo de sospechas y especulaciones. A pesar de estas relaciones, Ariel Lijo negó cualquier vínculo comercial o participación directa en el haras.

El Consejo de la Magistratura abrió una investigación para examinar posibles casos de enriquecimiento ilícito, teniendo en cuenta el velo de opacidad que cubría las declaraciones patrimoniales del juez Lijo, especialmente en lo que respecta a propiedades e inversiones en Dolores. A pesar de ello, la investigación fue cerrada sin mayores consecuencias, y el juez nunca reportó oficialmente ningún vínculo con el haras ni con los caballos en su declaración jurada

El haras y sus triunfos millonarios

En el último año, los caballos criados en el campo de Dolores no solo ganaron en los hipódromos de Argentina, también triunfaron aquellos caballos que fueron vendidos al exterior (Perú y Uruguay).

En su cuenta oficial de Instagram (@haraslageneracion) se publicaron los triunfos de agosto y septiembre de Sting Music -caballo criado en Kentucky- que ganó dos carreras consecutivas y fue vendido luego de su última victoria.

Según el sitio web norteamericano especializado en estadísticas Equibase, durante el 2024 el caballo de Lijo ganó US$71.200 en premios. En Estados Unidos, la apoderada del Haras La Generación es la abogada Catherine Tone (@equestrian2772). En el estado de Florida, se registró la firma La Generación LLC.

El año pasado el Haras La Generación compró además a una yegua ganadora clásica de Grupo 1, llamada La Validada. Esta operación fue privada, por lo que no trascienderon cifras de la transacción. Las yeguas ganadoras clásicas de Grupo 1, desde hace varios años tienen como destino principal Japón donde se destinan a la reproducción. Hembras de dicha categoría pueden venderse entre US$200.000 y US$1.000.000. “Resulta llamativa que luego de semejante inversión hace pocos meses ahora termine en una liquidación”, dice una fuente del sector.

Pero Freddy Lijo ya tenía caballos en entrenamiento desde 2011 con la caballeriza “Stud-Jo”, con particular éxito desde sus inicios. El caballo Emmanuel ganó ocho carreras y luego fue el primer padrillo en la su nueva etapa como criador. Hace pocos días, casualmente, se anunció que ese caballo iba a ser transferido a otro criador en la provincia de Entre Ríos, quizá como otro movimiento de “desarme” del haras.

El caballo Emmanuel que en febrero de este año fue dado a prestar servicios en el HARAS LA TUTINA. Fuente: @haraslageneracion en Instagram

Otro de los hitos de La Generación se produjo en junio de 2020, cuando se incorporó a la padrillera del haras el semental Marconi, importado desde los Estados Unidos. En dicho país el tordillo de más de 500 kilos fue vendido antes de debutar en las pistas en US$2.000.000, cifra estimulada por sus antecedentes genealógicos y porte físico.

En el padrillo Marconi, casualmente, también confiaron empresarios millonarios que tiene muchísima pasión por los caballos quienes compraron servicios del semental o bien llevaron sus yeguas para que sean preñadas por el padrillo.

Por caso, el zar de Retiro, Néstor Otero, dueño de la empresa Tebasa, quien por ejemplo le pagaba el alquiler de un departamento al exsecretario de Transporte kirchnerista Ricardo Jaime -detenido por la tragedia de Once- y tiene la concesión de la terminal de ómnibus desde hace más de 20 años. También era cliente vip del financista Alejandro Talevi, que se fugó a España y estafó a dirigentes políticos, empresarios y decenas de pequeños ahorristas,

En 1997, se hizo del Haras Dilú – en honor al nombre de sus hijos, Diego y Luciano-. Empezó como un campo de 200 hectáreas ubicado en Melchor Romero (La Plata). Luego compró 1350 hectáreas en Tornquist. Después sumaron 139 hectáreas en Pigüé y arrendó de 870 hectáreas más en Bartolomé Bavio (Magdalena). Además, tiene un feedlot preparado para alojar 3000 cabezas.

Haras La Generación

También apostó por él Roberto Vignatti, titular de Marovi SA. El oriundo de Artega, un pueblo santafesino de 2500 habitantes, es el mayor de cinco hermanos, que supo tener estrechos vínculos con el exministro de Planificación, Julio de Vido, y fruto de esa relación hizo exitosos negocios con Venezuela en la época de Hugo Chávez. Con la empresa Bioart SA, de la que participaban todos los hermanos, exportaban miles de toneladas de arroz y maíz con sobreprecios de hasta el 80%.

Otro a los que le interesó fue Alberto “Tatino” Ibañez, íntimo amigo de Diego Armando Maradona, que tiene una particular historia: fue barra brava de Huracán, después se interesó por el turf y también era el encargado de hacer “picaditos” VIP entre políticos y famosos. Es un operador radical que creó una empresa limpieza en 2004. Como dato curioso, de joven, fue chofer del sindicalista Jorge Triaca, el padre de Jorge Triaca (h.), que fue ministro de Trabajo de Mauricio Macri.

Los caballos criados por Lijo ganaron $192.140.032 pesos, en 2024; $60.508.093, en 2023, y $45.747.218, en 2022.

El mejor caballo que crió Lijo fue Emmbrujo. El nombre- como suele suceder- es un juego de letras con Emmanuel, el padre del caballo. A Emmbrujo lo compró Miguel Jiménez, quien presentó su candidatura para la presidencia de Racing el 5 de noviembre y la bajó pocos días después. Fue vicepresidente del club durante varios años. Jiménez es dueño del stud Garabo. Es un propietario muy importante y gana muchas carreras, y es cliente habitual de Lijo.

Freddy Lijo, el operador

Sin embargo, “Freddy” Lijo no es solo un hombre vinculado al turf, sino también a una serie de negocios en el mundo judicial, como lo demuestra su relación con empresas vinculadas a figuras del poder político, como la consultora Finaig y sus asociaciones con personajes de la política argentina, como Silvana Stochetti y Julio De Vido. Hoy, el magistrado Ariel Lijo enfrenta una creciente presión tras ser nombrado miembro de la Corte Suprema por decreto, mientras su hermano continúa con sus negocios y actividades vinculadas al turf.

Tal como consignó LA NACION, el lobbista judicial celebra ser reconocido en ese oficio ya que, sostiene, cuanto más se ventilan sus fechorías, más clientes aparecen. Junto a su hermano juez, Freddy fue un contertulio infaltable de la mesa del cuestionado Rodolfo Canicoba Corral, en cuyo homenaje se jugó durante años la denominada “Rody Cup”, en la que competían jueces, lobistas colegas de Freddy y agentes de Inteligencia.

“A ver, todos los abogados somos operadores judiciales. Asesoro a muchas empresas. Por secreto profesional no quiero decir quiénes son mis clientes. No soy un operador común. Mi trabajo es más sofisticado, más estratégico, no opero como los demás, que buscan un beneficio rápido. Yo trabajo de forma más profunda.”, dijo en una entrevista con LA NACION en 2024.

En esa misma entrevista, Freddy también se refierió a las implicaciones que podría tener para su negocio el ascenso de su hermano a la Corte, dejando claro que no hay separación entre su rol como operador y las posibles ventajas para sus clientes: “Mis clientes son todos empresarios, todos buscan asesoría legal de alto nivel, y eso no lo puedo negar. En la vida, todo tiene un costo, y eso es lo que me da mi trabajo”, sostuvo.

Diego Yañez Martínez Por

Temas Ariel Lijo