El incómodo silencio de Patricia Bullrich y Sebastián Pareja por la presencia de barrabravas en el acto de La Libertad Avanza

Camperas negras, buzos raídos, andar desafiante y sobre todo muchas capuchas. La presencia de varios barrabravas de River Plate y distintos clubes del ascenso fue notable y bien visible para los medios de comunicación en el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza, en el barrio Trujui de la localidad bonaerense de Moreno, cerrado anoche por el presidente Javier Milei.

Según un informe difundido por el periodista Gustavo Grabia en Radio con Vos, varios de los barras que las cámaras pudieron tomar a su ingreso al predio del Club Atlético Villa Ángela fueron reclutados por el armador bonaerense de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja, que responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al diputado provincial Ramón “Nene” Vera, un dirigente con raíces en el peronismo, cuya hija Andrea es candidata a legisladora bonaerense en las elecciones del domingo.

En el Gobierno oscilaron entre el silencio y la respuesta de Vera, que en diálogo con LA NACION negó cualquier vinculación con esas presencias y afirmó que estaban allí porque “tal vez fueron a acompañar a La Libertad Avanza y al Presidente”.

¿Quiénes son los encapuchados del acto de Milei?: Gustavo Grabia identificó a los barras que participaron del cierre de campaña de LLA pic.twitter.com/qSBoMXRPsu — Radio Con Vos 89.9 (@radioconvos899) September 4, 2025

Basado en las imágenes transmitidas por distintos canales de noticias, Grabia distinguió allí a Ariel “Pato” Calvici, líder de una de las facciones de la barra del club de Núñez, protagonista de distintos hechos delictivos y violentas peleas internas por los cuales pasó más de dos años preso. Además, identificó a otros miembros de esa facción, como Sebastián Barraza, Daniel Andrada y Matías Joel Saco, ex miembro de la barra de Platense, que incluso apareció detrás del gobernador bonaerense Axel Kicillof, en un acto reciente. En el informe periodístico también aparecen miembros de la barra de Deportivo Merlo y Damián Rosatti, del club Comunicaciones, quien auxilió al diputado y candidato José Luis Espert cuando lo subió a su moto luego de la agresión sufrida por la caravana libertaria en un acto en Lomas de Zamora. Rosatti también estuvo en la asunción como presidente del propio Javier Milei, en el Congreso.

Consultados por LA NACION, desde el despacho de Pareja evitaron hacer comentarios sobre el asunto. Tampoco hubo respuestas desde el Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich, quien en marzo pasado presentó en el Congreso el denominado proyecto de ley Antibarras, iniciativa impulsada en respuesta a los incidentes que grupos de hinchas de fútbol -junto a militantes de izquierda- protagonizaron en las inmediaciones del Congreso.

Los barras de River identificados por el periodista Gustavo Grabia al ingresar encapuchados al acto de Milei en Moreno Captura de video

Quien sí contestó fue Vera, quien afirmó no tener “nada que ver” con el asunto. “En Trujui hay dos filiales de River, a cinco minutos de donde hicimos el acto. Desconozco la situación, pero tal vez son simpatizantes de La Libertad Avanza o para acompañar al Presidente, pero de ahí a formar parte de la organización, nada que ver”, buscó tomar distancia.

Después de horas de tensión con el gobierno bonaerense, y en medio de un impresionante operativo de seguridad que combinó diversas fuerzas y unidades, La Libertad Avanza (LLA) cerró anoche su campaña bonaerense. Pareja fue, en ese acto, el último orador antes de cederle la palabra al Presidente, quien lo elogió y le agradeció personalmente su labor durante la campaña para las elecciones del próximo domingo. Andrea Vera, en tanto, dio a los presentes la bienvenida “a la cuna del liberalismo popular”, mientras su padre la escuchaba desde las primeras filas, cerca del escenario.