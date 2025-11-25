El índice de confianza en el Gobierno aumentó 17,5% en noviembre y está en su punto más alto desde febrero

El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) que elabora mensualmente la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) mostró un aumento, en noviembre, de 17,5% respecto del mes anterior, cuando también había registrado un alza (la de entonces, de 8,1%).

La evolución del Índice de Confianza en el Gobierno, de la Universidad Di Tella

La muestra se tomó entre el 3 y el 13 de noviembre y mide la evolución de la percepción de la gente en indicadores que van desde la honestidad de los funcionarios a la capacidad de la gestión.

En esta última medición, el ICG subió a 2,47 puntos. Si bien representa un aumento de 17,5% respecto del mes anterior, implica una caída de 7,3% respecto del mismo mes del año pasado.

El estudio es elaborado por la Escuela de Gobierno de la UTDT a partir de una encuesta nacional realizada por Poliarquía Consultores. Tiene una escala de 0 a 5 puntos y se publica desde noviembre de 2001.

El trabajo de campo correspondiente a noviembre se efectuó unas dos semanas después de las elecciones legislativas, en las que La Libertad Avanza obtuvo un impactante triunfo, ganando incluso en la provincia de Buenos Aires, distrito en el que había sufrido una dura derrota en septiembre.

El actual nivel de confianza es 16,8% menor que el de noviembre de 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, y 69,8% mayor que el de noviembre de 2021, durante la gestión de Alberto Fernández.

Si bien en octubre ya había mostrado un aumento, el ICG registró en noviembre una mejora más marcada y compensó las caídas observadas en agosto y septiembre de este año. Con este movimiento, el índice se ubica en el punto más alto desde febrero de 2025 (2,56).

El alza de octubre se reflejó en los cinco componentes que conforman el indicador. La "honestidad de los funcionarios“ alcanzó 2,81 (+12,4%); la "Capacidad para resolver los problemas del país", 2,93 (+18,6%); la "Eficiencia en la administración del gasto público", 2,32 (+12,6%); la "Evaluación general del gobierno", 2,26 (+30,6%); y la "Preocupación por el interés general", 2,02 (+16,8%).

El Índice de Confianza en el Gobierno, por género

En la segmentación por género, la confianza sigue siendo más alta entre los hombres (2,69; +16,5%) que entre las mujeres (2,24; +17,3%). La brecha se amplía levemente (de 0,40 puntos el mes pasado a 0,45 en este).

El Índice de Confianza en el Gobierno, por edad

Por edad, en noviembre, el ICG se mantiene más elevado entre quienes tienen entre 18 y 29 años (2,92; +27,5%). Entre los mayores de 50 años, el índice alcanza 2,60 puntos (+17,1%). Mientras tanto, el segmento que expresa menor confianza es el de la franja de 30 a 49 años, que registra un puntaje de 2,19 (+14,1%).

En cuanto a zonas geográficas, en noviembre el ICG aumentó en todas las regiones y si bien el interior del país (2,69; +15,5%) sigue mostrando el valor más alto, el Gran Buenos Aires pasó a ubicarse en segundo lugar (2,16; +27,1%), por encima de la ciudad de Buenos Aires (2,03; +6,3%).

El Índice de Confianza en el Gobierno, según el nivel de instrucción

En lo que respecta al nivel de instrucción, el ICG volvió a alcanzar su máximo (de 2,58 puntos) entre quienes alcanzaron el nivel terciario/universitario (+15,2% mensual). Les siguen quienes completaron el nivel secundario (2,51; con un gran crecimiento, de 37,2%) y, por último, las personas que alcanzaron el nivel primario (1,75; -19,7%). Se destaca que el segmento de nivel primario fue el único que presentó un retroceso en noviembre.